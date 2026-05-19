Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बॉलीवूडचा अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा वाढदिवस; जाणून घ्या १९ मे चा इतिहास

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी याचा वाढदिवस आहे. अनेक संकटांवर मात करुन नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी बॉलीवूडमध्ये आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 08:26 AM
Dinvishesh

(फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

Follow Us:
Follow Us:

आज, १९ मे २०२६, हिंद चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीक यांचा वाढदिवसआहे. सरफरोश चित्रपटातील एका छोट्या भूमिकेपासून नवाजुद्दीन यांचा अभिनय प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यांचा हा प्रवास अत्यंत थक्क करणार आहे. मुबंईत एका वेळच्या जेवणाची भ्रांत असण्यापासून ते गॅंग्स ऑफ वासेपूर आणि मांझी यांसारख्या चित्रपटांद्वारे यशाचे शिखर गाठण्यापर्यंत नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी संघर्ष केला आहे. त्यांनी गावी परतलो तर लोक काय म्हणतील या भीतीने कधीही हार मानली नाही. आपल्या कौशल्याने प्रत्येक पत्रात जिवंतपणा उतरवला.

19 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1536 : इंग्लंडचा राजा हेन्री आठवा याची पत्नी ॲन बोलेन हिचा व्यभिचारासाठी शिरच्छेद करण्यात आला.
  • 1604 : कॅनडात मॉन्ट्रियल शहराची स्थापना.
  • 1743 : जीन पियरे क्रिस्टीन यांनी सेंटीग्रेड तापमान स्केल विकसित केले.
  • 1910 : हॅले धुमकेतुचे शेपूट पृथ्वी जवळून गेले.
  • 1911 : पार्क्स कॅनडा ही जगातील पहिली राष्ट्रीय शहरी पार्क सेवा सुरू झाली.
  • 1963 : न्यूयॉर्क पोस्ट संडे मॅगझिनमध्ये डॉ. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांचे बर्मिंगहॅम जेलमधील पत्र प्रकाशित झाले.
  • 1971 : सोव्हिएत युनियनने मार्स 2 अंतराळयान प्रक्षेपित केले.
  • 1999 : भारतीय वंशाचे नागरिक महेंद्र चौधरी यांची फिजीचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
  • 2023 : रिझर्व्ह बँकने 2,000 रुपयांची नोट चलनातून काढून घेतले.
AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

19 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1881 : ‘मुस्तफा कमाल अतातुर्क’ – तुर्कस्तानचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 नोव्हेंबर 1938)
  • 1890 : ‘हो ची मिन्ह’ – व्हिएतनामचे राष्ट्रपती यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 सप्टेंबर 1969)
  • 1905 : ‘गानहिरा हिराबाई बडोदेकर’ – भारतीय संगीत क्षेत्रातील अध्वर्यू यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 नोव्हेंबर 1989)
  • 1908 : ‘माणिक बंदोपाध्याय’ – भारतीय लेखक, कवी आणि नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 डिसेंबर 1956)
  • 1913 : ‘नीलम संजीव रेड्डी’ – भारताचे 6 वे राष्ट्रपती यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जून 1996)
  • 1925 : ‘पॉल पॉट’ – खमेर रूज चे नेते, कम्पूचिया चे प्रधानमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 एप्रिल 1998)
  • 1925 : ‘माल्कम एक्स’ – कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी लढणारे अमेरिकन नेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 फेब्रुवारी 1965)
  • 1926 : ‘स्वामी क्रियानंद’ – आध्यात्मिक गुरू आणि लेखक यांचा जन्म.
  • 1928 : ‘कोलिन चॅपमन’ – लोटस कार कंपनी चे स्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 डिसेंबर 1982)
  • 1934 : ‘रस्किन बाँड’ – भारतीय लेखक आणि कवी यांचा जन्म.
  • 1938 : ‘गिरीश कर्नाड’ – ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते अभिनेते व दिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1964 : ‘मुरली’ – तामिळ अभिनेता यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 सप्टेंबर 2010)
  • 1974 : ‘नवाजुद्दीन सिद्दिकी’ – भारतीय सिने-अभिनेता यांचा जन्म.

19 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1297 : ‘मुक्ताबाई’ – संत ज्ञानदेव यांची बहिण यांनी एदलाबाद येथे समाधी घेतली.
  • 1904 : ‘जमशेदजी नसरवानजी टाटा’ – आधुनिक औद्योगिक भारताचे शिल्पकार व टाटा उद्योग समुहाचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 3 मार्च 1839)
  • 1958 : ‘सर यदुनाथ सरकार’ – औरंगजेबाचे पाच खंडात विस्तृत चरित्र लिहिणारे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे इतिहासकार यांचे
  • 1965 : ‘तुई मलिला’ – मालागासी येथील या वयोवृद्ध कासवाचा मृत्यू.
  • 1969 : पांडुरंग मार्तंड तथा ‘आबा चांदोरकर’ – इतिहास व पुराणसंशोधक यांचे निधन.
  • 1995 : ‘पं. विनयचंद्र मौदगल्य’ – ग्वाल्हेर घराण्याचे संगीतज्ञ यांचे निधन.
  • 1997 : ‘शंभू मित्रा’ – बंगाली रंगभूमीवरील अभिनेते, दिग्दर्शक व नाटककार यांचे निधन. (जन्म: 22 ऑगस्ट 1915)
  • 1999 : ‘प्रा. रमेश तेंडुलकर’ – काव्य आणि संतवाङ्‌मयाचे गाढे अभ्यासक, कवी व समीक्षक यांचे निधन.
  • 2003 : ‘कुन्हिरामन पलट कॅन्डथ’ – पद्मभूषण व परम विशिष्ट सेवा मेडल सन्मानित भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टनंट जनरल यांचे निधन.
  • 2008 : ‘विजय तेंडुलकर’ – नाटककार, चित्रपटकथालेखक, पत्रकार व साहित्यिक यांचे निधन. (जन्म: 7 जानेवारी 1928)
  • 2010 : स्कॉटिश जॉन शेफर्ड बॅरॉन – जगातील पहिल्या ATM: ऑटोमॅटिक टेलर मशीनचा शोधकर्ता यांचे निधन.
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

Web Title: Nawazuddin siddiqui birthday know the history of 19th may

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास
1

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास
2

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास
3

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास
4

‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बॉलीवूडचा अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा वाढदिवस; जाणून घ्या १९ मे चा इतिहास

बॉलीवूडचा अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा वाढदिवस; जाणून घ्या १९ मे चा इतिहास

May 19, 2026 | 08:26 AM
हॉटेलमधल्या या गोष्टींना चुकूनही फ्री समजू नका, पहिल्यांदा स्टे करत असाल तर जाणून घ्या हे नियम

हॉटेलमधल्या या गोष्टींना चुकूनही फ्री समजू नका, पहिल्यांदा स्टे करत असाल तर जाणून घ्या हे नियम

May 19, 2026 | 08:26 AM
Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंटने वाढला प्लेअर्सचा उत्साह! गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी… फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंटने वाढला प्लेअर्सचा उत्साह! गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी… फॉलो करा या स्टेप्स

May 19, 2026 | 08:06 AM
पोटावरील चरबी जाईल जळून! ताकामध्ये मिक्स करून प्या ‘हे’ आयुर्वेदिक पदार्थ, ॲसिडिटी- वाढत्या वजनापासून मिळेल कायमची सुटका

पोटावरील चरबी जाईल जळून! ताकामध्ये मिक्स करून प्या ‘हे’ आयुर्वेदिक पदार्थ, ॲसिडिटी- वाढत्या वजनापासून मिळेल कायमची सुटका

May 19, 2026 | 08:06 AM
Pune Crime: संतापजनक! चालत्या कारमध्ये महिलेवर अत्याचार; ‘घरी सोडतो’ म्हणत कारमध्ये नेलं अन् अत्याचार;

Pune Crime: संतापजनक! चालत्या कारमध्ये महिलेवर अत्याचार; ‘घरी सोडतो’ म्हणत कारमध्ये नेलं अन् अत्याचार;

May 19, 2026 | 07:50 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं झालं स्वस्त; चांदी महागली! मुंबई, दिल्लीसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं झालं स्वस्त; चांदी महागली! मुंबई, दिल्लीसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

May 19, 2026 | 07:36 AM
Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल

Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल

May 19, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM