बॉलीवूडचा अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा वाढदिवस; जाणून घ्या १९ मे चा इतिहास

आज, १९ मे २०२६, हिंद चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीक यांचा वाढदिवसआहे. सरफरोश चित्रपटातील एका छोट्या भूमिकेपासून नवाजुद्दीन यांचा अभिनय प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यांचा हा प्रवास अत्यंत थक्क करणार आहे. मुबंईत एका वेळच्या जेवणाची भ्रांत असण्यापासून ते गॅंग्स ऑफ वासेपूर आणि मांझी यांसारख्या चित्रपटांद्वारे यशाचे शिखर गाठण्यापर्यंत नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी संघर्ष केला आहे. त्यांनी गावी परतलो तर लोक काय म्हणतील या भीतीने कधीही हार मानली नाही. आपल्या कौशल्याने प्रत्येक पत्रात जिवंतपणा उतरवला.