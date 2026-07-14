मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Taj Mahal Palace Hotel Mumbai Bomb Threat Hoax Dawood Ibrahim Name Used Police Investigation

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

Taj Mahal Bomb Blast Threat : मुंबईतील प्रतिष्ठीत ताज हाॅटेलला बाॅम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने दाऊद इब्राहिमचे नाव घेतल्याने पोलिसांकडून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने संपूर्ण परिसरात सखोल तपासणी मोहीम राबवली.
  • प्राथमिक तपासानंतर प्रकरणात महत्त्वाची तांत्रिक माहिती समोर आली.
  • संबंधित व्यक्तीचा शोध सुरू असून पोलिसांनी पुढील कायदेशीर कारवाईची तयारी केली आहे.
ताज हाॅटेलला बाॅम्बने उडवण्याची धमकी मिळताच मुंबई पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये एकच खळबळ उडाली. सूचना मिळताच हाॅटेलची सुरक्षा व्यवस्था तत्काळ वाढवण्यात आली आणि परिसरात मोठी शोधमोहिम सुरु करण्यात आली. अनेक तास तपास केल्यानंतरही हाॅटेलमध्ये कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटके आढळून आली नाहीत. प्राथमिक तपासात ही धमकी खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले असून धमकी करणाऱ्याने याचे कनेक्शन दाऊद इब्राहिमसोबत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार-रविवारच्या रात्री साधारण १२.१३ वाजताच्या सुमारास नवी मुंबईतील पोलिस कंट्रोल रुममध्ये एक फोन काॅल आला. या काॅलनुसार दाऊदने ताज हाॅटेलमध्ये बाॅम्ब ठेवल्याची माहिती देण्यात आली. घटनेची गंभीरता लक्षात घेत नवी मुंबई पोलिसांनी तत्काळ ही माहिती मुंबई पोलिसांच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाला कळवली. सूचना मिळताच, कुलाबा पोलीस, गुन्हे शाखा आणि बॉम्ब शोधक व निवारण पथकाची (बीडीडीएस) पथके लगेचच ताज हाॅटेलमध्ये दाखल झाले. सुरक्षा यंत्रणांनी हाॅटेलची मुख्य लाॅबी, स्विमिंग पूल, विभिन्न हाॅल, रेस्टाॅरंट, पार्किंग, बाहेरील परिसर आणि हाॅटेलमधील संवेदनशील ठिकाणी बारकाईने तपासणी केली.

सर्च ऑपरेशनमध्ये काहीही हाती लागले नाही

दिर्घ काळापर्यंत सखोल तपास केल्यानंतरही मुंबई पोलिस आणि तपास यंत्रणांना ताजमहालमधून कोणतीही संशयास्पद गोष्ट किंवा स्फोटके सापडली नाहीत. यानंतर पोलिसांनी सुरुवातील ही धमकी खोटी आहे असे सांगितले. मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तांत्रिक तपासात हे स्पष्ट झालं आहे की, धमकीचा फोन काॅल हा नवी मुंबईतील तुर्भे इथून आला होता. पोलिसांनी ज्या मोबाईल नंबरवरुन काॅल आला होता त्या नंबरला ट्रेस केलं असून फोन काॅल करणाऱ्याला अटक करण्यासाठी शोधमोहिम सुरु आहे.

Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

फोन करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरु

मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, खोटा फोन करणाऱ्या आरोपीला शोधण्यासाठी शोधमोहिम सुरु असून यासाठी तुर्भे पोलिसांची मदत घेतली जात आहे. प्रकरणाचा तपास सुरु आहे आणि काॅल करणाऱ्या व्यक्तीवर लवकरच कायदेशीर कारवाई देखील होणार आहे. अशा धमकीच्या फोन काॅल्समुळे पोलिस तत्काळ सतर्क होतात आणि लोकांच्या सुरक्षेसाठी लगेचच पोलिस पथक तैनात करुन त्यावर वेळीच कारवाई केली जाते. आरोपीला अटक झाल्यानंतर त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील लागू तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

 

Web Title: Taj mahal palace hotel mumbai bomb threat hoax dawood ibrahim name used police investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 10:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रामस्थांच्या धाडसामुळे कुख्यात ‘दुधानी टोळी’ जेरबंद; झाडीझुडपातून थरारक पाठलाग करुन पकडले
1

ग्रामस्थांच्या धाडसामुळे कुख्यात ‘दुधानी टोळी’ जेरबंद; झाडीझुडपातून थरारक पाठलाग करुन पकडले

Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…
2

Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

चॉकलेटच्या बहाण्याने 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, दुचाकीवर बसवले अन्…; लातूरच्या उदगीरमधील संतापजनक घटना
3

चॉकलेटच्या बहाण्याने 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, दुचाकीवर बसवले अन्…; लातूरच्या उदगीरमधील संतापजनक घटना

लाच घेणारा अंमलदार एसीबीच्या जाळ्यात; चहाच्या टपरीवर सापळा रचून रंगेहात पकडले
4

लाच घेणारा अंमलदार एसीबीच्या जाळ्यात; चहाच्या टपरीवर सापळा रचून रंगेहात पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

Jul 14, 2026 | 10:05 AM
वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

Jul 14, 2026 | 09:50 AM
Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

Jul 14, 2026 | 09:45 AM
इराण घेणार खामेनेईंच्या हत्येचा बदला; ट्रम्प, नेतन्याहूंसह जगातील ‘हे’ 13 नेते ‘किल लिस्ट’मध्ये

इराण घेणार खामेनेईंच्या हत्येचा बदला; ट्रम्प, नेतन्याहूंसह जगातील ‘हे’ 13 नेते ‘किल लिस्ट’मध्ये

Jul 14, 2026 | 09:42 AM
‘मला कोणाशीच शारीरिक संबंध..’, ‘lock upp 2’मध्ये आकांक्षा चमोलाचा आणखी एक धक्कादायक खुलासा

‘मला कोणाशीच शारीरिक संबंध..’, ‘lock upp 2’मध्ये आकांक्षा चमोलाचा आणखी एक धक्कादायक खुलासा

Jul 14, 2026 | 09:41 AM
US Iran Conflict : ‘आम्ही संरक्षण करु, पण…,’ होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराणला रोखण्याचा दावा

US Iran Conflict : ‘आम्ही संरक्षण करु, पण…,’ होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराणला रोखण्याचा दावा

Jul 14, 2026 | 09:32 AM
Monsoon Special Recipe: पावासाळ्यात एकदा तरी घरी नक्की बनवा कुरकरीत आणि स्वादिष्ट ‘मिरची भजी’

Monsoon Special Recipe: पावासाळ्यात एकदा तरी घरी नक्की बनवा कुरकरीत आणि स्वादिष्ट ‘मिरची भजी’

Jul 14, 2026 | 09:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा