Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव...

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मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार-रविवारच्या रात्री साधारण १२.१३ वाजताच्या सुमारास नवी मुंबईतील पोलिस कंट्रोल रुममध्ये एक फोन काॅल आला. या काॅलनुसार दाऊदने ताज हाॅटेलमध्ये बाॅम्ब ठेवल्याची माहिती देण्यात आली. घटनेची गंभीरता लक्षात घेत नवी मुंबई पोलिसांनी तत्काळ ही माहिती मुंबई पोलिसांच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाला कळवली. सूचना मिळताच, कुलाबा पोलीस, गुन्हे शाखा आणि बॉम्ब शोधक व निवारण पथकाची (बीडीडीएस) पथके लगेचच ताज हाॅटेलमध्ये दाखल झाले. सुरक्षा यंत्रणांनी हाॅटेलची मुख्य लाॅबी, स्विमिंग पूल, विभिन्न हाॅल, रेस्टाॅरंट, पार्किंग, बाहेरील परिसर आणि हाॅटेलमधील संवेदनशील ठिकाणी बारकाईने तपासणी केली.
सर्च ऑपरेशनमध्ये काहीही हाती लागले नाही
दिर्घ काळापर्यंत सखोल तपास केल्यानंतरही मुंबई पोलिस आणि तपास यंत्रणांना ताजमहालमधून कोणतीही संशयास्पद गोष्ट किंवा स्फोटके सापडली नाहीत. यानंतर पोलिसांनी सुरुवातील ही धमकी खोटी आहे असे सांगितले. मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तांत्रिक तपासात हे स्पष्ट झालं आहे की, धमकीचा फोन काॅल हा नवी मुंबईतील तुर्भे इथून आला होता. पोलिसांनी ज्या मोबाईल नंबरवरुन काॅल आला होता त्या नंबरला ट्रेस केलं असून फोन काॅल करणाऱ्याला अटक करण्यासाठी शोधमोहिम सुरु आहे.
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फोन करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरु
मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, खोटा फोन करणाऱ्या आरोपीला शोधण्यासाठी शोधमोहिम सुरु असून यासाठी तुर्भे पोलिसांची मदत घेतली जात आहे. प्रकरणाचा तपास सुरु आहे आणि काॅल करणाऱ्या व्यक्तीवर लवकरच कायदेशीर कारवाई देखील होणार आहे. अशा धमकीच्या फोन काॅल्समुळे पोलिस तत्काळ सतर्क होतात आणि लोकांच्या सुरक्षेसाठी लगेचच पोलिस पथक तैनात करुन त्यावर वेळीच कारवाई केली जाते. आरोपीला अटक झाल्यानंतर त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील लागू तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.