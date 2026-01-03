Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Akola Crime: अकोल्यात समलिंगी नात्यातील संशयातून निर्घृण हत्या; लिव्ह-इन पार्टनरकडून 30 वर्षीय तरुणाचा खून

अकोल्यातील मोठी उमरी परिसरात समलिंगी नात्यातील संशय व वादातून 30 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या झाली. लिव्ह-इन पार्टनरने मारहाण केल्याचे तपासात उघड झाले असून आरोपी ताब्यात आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • समलिंगी लिव्ह-इन नात्यातील वादातून हत्या
  • डोक्यावर व तोंडावर जबर मारहाण
  • आरोपी नितेश जंजाळ पोलिसांच्या ताब्यात
अकोला: अकोला जिल्ह्यातून हत्येची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. समलिंगी नात्यातील संशय आणि वादातून एका तरुणाची निर्घृण हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेत ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. आरोपीचे नाव नितेश अरुण जंजाळ (रा. संजय नगर, मोठी उमरी) असे आहे. पोलिसांनी आरोपी नितेशला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

Nagpur Crime: आई-बाप की हैवान! 12 वर्षांच्या मुलाला साखळीने बांधलं, 2 महिन्यांपासून चिमुकल्या जिवाचे हाल

काय घडलं नेमकं?

अकोला शहरातील मोठी उमरी परिसरातील संजय नगर आज घडली. आज सकाळी अचानक नितेश जंजाळ हा घराबाहेर आला आणि जोरजोराने आरडाओरड करू लागला. पीडित तरुण हा खाली पडला असून तो मरण पावला आहे असे सांगत त्याने परिसरातील नागरिकांना घटनास्थळी जमा केले. त्यामुळे परिसरात मोठी गर्दी झाली.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. माहिती मिळताच सिव्हिल लाईन पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. घराची तपासणी केली असता पीडित तरुणाच्या अंगावर गंभीर जखमा आढळून आले. डोक्यावर आणि तोंडावर जबर मारहाण झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पोलिसांना हत्या झाल्याचे संशय आला. पोलिसांनी नितेश जंजाळची चौकशी सुरू केली. तेव्हा तपासादरम्यान, त्यानेच हत्या केल्याची बाब उघडकीस आली.

का केली हत्या?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतक आणि नितेश जंजाळ हे दोघेही मागील तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते. सुरुवातीला चांगली मैत्री होती. नंतर ही मैत्री पुढे समलिंगी रिलेशनशिपमध्ये बदलली. सगळं सुरळीत सुरु होते. मात्र काही दिवसांपासून या दोघात सातत्याने वाद होत होते. मृतक हा इतर कोणाशी तरी संबंध ठेवत असल्याचा संशय आरोपी नितेशला होता. संशयावरून दोघांमध्ये भांडणे होत असल्याची माहिती परिसरातील नागरिकांकडून समोर आली आहे.

आरोपी अटकेत

काल रात्रीही याच कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. रात्री उशिरा नितेशने बाहेरून जेवण आणल्यानंतर हा वाद अधिक वाढला आणि त्यातूनच नितेशने हत्या केल्याची घटना घडली असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला नितेश जंजाळ याला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सिव्हिल लाईन पोलीस करत आहेत.

Mumbai Crime: कायदा रक्षकही सुरक्षित नाहीत! अंधेरी पोलीस ठाण्यातच गर्भवती महिला शिपायाला पतीकडून मारहाण; सासरच्यांकडून छळ आणि..

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या कुठे आणि कधी झाली?

    Ans: अकोला शहरातील मोठी उमरी परिसरात, रात्री उशिरा ही घटना घडली.

  • Que: मृत तरुणाचा आरोपीशी काय संबंध होता?

    Ans: दोघे मागील तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते आणि समलिंगी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते.

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: नात्यातील संशय आणि सततच्या वादातून मारहाण झाली आणि त्यातूनच हत्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Published On: Jan 03, 2026 | 12:52 PM

