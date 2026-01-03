Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Pregnant Female Constable Was Assaulted By Her Husband Right Inside The Andheri Police Station

Mumbai Crime: कायदा रक्षकही सुरक्षित नाहीत! अंधेरी पोलीस ठाण्यातच गर्भवती महिला शिपायाला पतीकडून मारहाण; सासरच्यांकडून छळ आणि..

मुंबईत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गर्भवती महिला पोलीस शिपायावर अंधेरी पोलीस ठाण्यातच पतीने मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. पतीसह सासरच्या पाच जणांवर छळ आणि मारहाणीचे गंभीर आरोप आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:42 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पीडिता अंधेरी पोलीस ठाण्यात कार्यरत महिला शिपाई
  • पतीने दारूच्या नशेत पगार व ईएमआयसाठी मारहाण केल्याचा आरोप
  • सासरकडून मानसिक व शारीरिक छळाचा दावा
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कदायक घटना समोर समोर आली आहे. ३७ वर्षीय गर्भवती महिला पोलीस शिपायाच्या पतीने पोलीस ठाण्यातच मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना अंधेरी पोलीस ठाण्यात घडल्याचे समोर आले आहे. महिला पोलीस शिपायाने याप्रकरणी पती, पतीची आई आणि त्याच्या तीन बहिणींवरही गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचा आरोप तिने केला आहे.

Solapur Crime: डोळ्यात चटणी टाकली, चाकूने…; अमित ठाकरेंचा राईट हँड बाळासाहेब सरवदेंची हत्या; भाजपच्या आमदारावर गंभीर आरोप

काय नेमकं प्रकरण?

३७ वर्षीय गर्भवती महिला पोलीस शिपाई वनिता हजारे असे पीडित व्यक्तीचे नाव आहे. वनिता हजारे यांनी २०२१ मध्ये विनायक घाडगे (३७) याच्याशी विवाह केला. घाडगे ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करतो. विवाहाच्या सुरुवातीच्या काळात आपली ड्युटी फिरत्या शिफ्टमध्ये असल्याने सासरच्या मंडळींकडून स्वयंपाक व माहेरून सोने न आणल्याच्या कारणांवरून वारंवार टोमणे मारले जात असल्याचे तिने म्हटले आहे. सासरच्या लोकांनी तिच्या पतीला भडकवले असून तो मद्यपी असल्याचा आरोपही तिने केला आहे. तिच्या सासरच्या मंडळींकडून सतत छळ करण्यात येत होता. सततच्या छळाला कंटाळून ती आपल्या चार वर्षांच्या मुलीसह अंधेरी येथील पोलीस वसाहतीत राहायला गेली. काही दिवसांनी तिचा पती विनायक घाडगे हा देखील तिच्यासोबत राहायला गेला.

चार पाच महिने सगळं सुरळीत होत. त्यानंतर तो पुन्हा जुन्या सवयींमध्ये गेला आणि दारूच्या नशेत तिच्यावर शिवीगाळ करत पगाराची मागणी करू लागला. त्याने पनवेल येथे एक ट्रक आणि एक फ्लॅट खरेदी केला असून, घरखर्च चालवणाऱ्या हजारे यांच्यावरच ईएमआय भरण्याचा दबाव टाकत होता. ईएमआय भरण्यास नकार दिल्यास तिला मारहाण व धमक्या दिल्या जात असल्याचे तिने तक्रारीत नमूद केले आहे.

पोलीस ठाण्यात केली मारहाण

३० डिसेंबरला विनायक घाडगे हा अंधेरी पोलीस ठाण्यात आला. त्याने गहाण ठेवलेले सोने सोडवण्यासाठी पुन्हा पैश्यांची मागणी केली. नका दिल्यानंतर त्याने तिच्यावर हल्ला चढवला. त्याच्या हातात असलेला ब्रेसलेट तिच्या डोक्याला जोरात लागल्याचे आरोप तिने केला आहे. घटनेवेळी उपस्थित असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने हस्तक्षेप करून आरोपीला तेथून हाकलून लावले.

पीडित महिला शिपायाने दाखल केली तक्रार

ही घटना घडल्यानंतर पीडित महिला पोलीस शिपायाने सासरच्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. तारकारीच्या आधारे, पती विनायक घाडगे, सासू परुबाई, तसेच वहिनी भाग्यलक्ष्मी, वैशाली आणि उज्ज्वला जैन यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ८५ (पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून महिलेला क्रूर वागणूक) तसेच इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Akola Crime : ‘रक्षकच भक्षक?’ महामार्गावर तरुणीचा पाठलाग; अश्लील बोलणे व हातवारे, पोलीस अधिकारी अटक

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अंधेरी पोलीस ठाण्यात, मुंबई.

  • Que: आरोप नेमके काय आहेत?

    Ans: मारहाण, मानसिक छळ, पगार व ईएमआयचा दबाव.

  • Que: कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल?

    Ans: भारतीय न्याय संहिता कलम 85 व इतर संबंधित कलमे.

Web Title: A pregnant female constable was assaulted by her husband right inside the andheri police station

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 10:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

Jan 21, 2026 | 04:26 PM
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

Jan 21, 2026 | 04:22 PM
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM