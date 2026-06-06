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Ambernath News: आधी सापाचा फोटो दाखवा…; उपचारात दिरंगाईचा आरोप, 3 वर्षांच्या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:22 AM IST
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सारांश

अंबरनाथमध्ये 3 वर्षांच्या चिमुरड्याचा साप चावल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला. वेळेत उपचार न करता डॉक्टरांनी चावलेल्या सापाचा फोटो मागितल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले असून, मुलाची प्रकृती आधीच गंभीर असल्याचे सांगितले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 3 वर्षांच्या मुलाला घरात खेळताना विषारी सापाने दंश केला.
  • डॉक्टरांनी उपचाराआधी सापाचा फोटो मागितल्याचा पालकांचा आरोप.
  • रुग्णालय प्रशासनाने आरोप फेटाळत वेळेत उपचार केल्याचा दावा केला.
अंबरनाथ: अंबरनाथ येथून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरात खेळत असलेल्या अवघ्या ३ वर्षांच्या चिमुरड्याला एका विषारी सापाने दंश केला. हे जसेच पालकांना माहिती झाले तेव्हा पालक घाबरले. त्यांनी तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्यांना आधी सापाचा फोटो दाखवा तेव्हाच उपचार करू असे सांगितले. आणि याच डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे अखेर त्या निष्पाप चिमुरड्याचा तडफडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घडलेली घटना अंबरनाथ येथील शिवमंदिर कैलास कॉलनी भागात घडली.

काय घडलं नेमकं?

सुलतान शेख (३ वर्ष) असे मृत्यू झालेल्या चिमुरड्याचा नाव आहे. सुलतान नेहमी प्रमाणे आपल्या घरात खेळत होता. खेळता खेळता अचानक एका विषारी सापाने त्याच्या कमरेला जोरदार दंश केला. यामुळे मुलगा मोठ्याने रडू लागल्याने कुटुंबीय त्याच्याजवळ गेले. तेव्हा त्यांना साप दिसला आणि त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. तातडीने सुलतानच्या कुटुंबाने उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी जे म्हंटल त्याने कुटुंबीय संतापले आणि याच झालेल्या गोंधळात या चिमुरड्याची प्राणज्योत मालवली.

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संतप्त कुटुंबीयांचा रुगालयावर आरोप

सुलतानच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुलावर तातडीने औषधोपचार सुरू करण्याऐवजी सापाचा फोटो मागितला. जोपर्यंत तुम्ही चावलेल्या सापाचा फोटो दाखवत नाही, तोपर्यंत कोणता साप चावलाय हे समजणार नाही आणि तोपर्यंत उपचार करता येणार नाहीत, असे डॉक्टरांनी सांगितल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. साप विषारी आहे की नाही हे ओळखण्यात आणि फोटोच्या वादात मौल्यवान वेळ वाया गेला. जर डॉक्टरांनी हा अजब हट्ट धरला नसता आणि वेळेवर अँटी स्नेक व्हेनम किंवा इतर आवश्यक उपचार सुरू केले असते, तर आज आमचा मुलगा जिवंत असता, असा टाहो सुलतानच्या आई-वडिलांनी फोडला आहे.

रुग्णालयाने फेटाळले आरोप

मध्यवर्ती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आणि प्रशासनाने शेख कुटुंबीयांचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले की, मुलाला जेव्हा आणले गेले तेव्हा त्याची प्रकृती आधीच खूप खालावली होती. डॉक्टरांनी कोणत्याही प्रकारच्या फोटोची मागणी केली नव्हती आणि मुलाला वाचवण्यासाठी वेळेवर सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले होते. मात्र, विष शरीरात वेगाने पसरल्यामुळे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

पोलीस तपास सुरु

नातेवाईकांच्या या गंभीर आरोपांनंतर रुग्णालयात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नातेवाईकांनी यादरम्यान घोंषणाबाजी केली. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून वैद्यकीय क्षेत्रातील संवेदनशीलता संपली आहे का, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अंबरनाथमधील शिवमंदिर कैलास कॉलनी परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मुलाच्या कुटुंबीयांनी डॉक्टरांवर काय आरोप केले?

    Ans: डॉक्टरांनी उपचार करण्याआधी चावलेल्या सापाचा फोटो मागून वेळ घालवला, असा आरोप करण्यात आला आहे.

  • Que: रुग्णालय प्रशासनाने काय स्पष्टीकरण दिले?

    Ans: मुलाची प्रकृती आधीच गंभीर होती आणि वेळेत सर्व आवश्यक उपचार करण्यात आले होते, असे प्रशासनाने सांगितले.

Web Title: Ambernath news show a photo of the snake first allegations of delay in treatment lead to the tragic death of a 3 year old child

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Published On: Jun 06, 2026 | 08:22 AM

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