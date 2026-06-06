Ambernath News: आधी सापाचा फोटो दाखवा…; उपचारात दिरंगाईचा आरोप, 3 वर्षांच्या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
सुलतान शेख (३ वर्ष) असे मृत्यू झालेल्या चिमुरड्याचा नाव आहे. सुलतान नेहमी प्रमाणे आपल्या घरात खेळत होता. खेळता खेळता अचानक एका विषारी सापाने त्याच्या कमरेला जोरदार दंश केला. यामुळे मुलगा मोठ्याने रडू लागल्याने कुटुंबीय त्याच्याजवळ गेले. तेव्हा त्यांना साप दिसला आणि त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. तातडीने सुलतानच्या कुटुंबाने उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी जे म्हंटल त्याने कुटुंबीय संतापले आणि याच झालेल्या गोंधळात या चिमुरड्याची प्राणज्योत मालवली.
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संतप्त कुटुंबीयांचा रुगालयावर आरोप
सुलतानच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुलावर तातडीने औषधोपचार सुरू करण्याऐवजी सापाचा फोटो मागितला. जोपर्यंत तुम्ही चावलेल्या सापाचा फोटो दाखवत नाही, तोपर्यंत कोणता साप चावलाय हे समजणार नाही आणि तोपर्यंत उपचार करता येणार नाहीत, असे डॉक्टरांनी सांगितल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. साप विषारी आहे की नाही हे ओळखण्यात आणि फोटोच्या वादात मौल्यवान वेळ वाया गेला. जर डॉक्टरांनी हा अजब हट्ट धरला नसता आणि वेळेवर अँटी स्नेक व्हेनम किंवा इतर आवश्यक उपचार सुरू केले असते, तर आज आमचा मुलगा जिवंत असता, असा टाहो सुलतानच्या आई-वडिलांनी फोडला आहे.
रुग्णालयाने फेटाळले आरोप
मध्यवर्ती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आणि प्रशासनाने शेख कुटुंबीयांचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले की, मुलाला जेव्हा आणले गेले तेव्हा त्याची प्रकृती आधीच खूप खालावली होती. डॉक्टरांनी कोणत्याही प्रकारच्या फोटोची मागणी केली नव्हती आणि मुलाला वाचवण्यासाठी वेळेवर सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले होते. मात्र, विष शरीरात वेगाने पसरल्यामुळे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
पोलीस तपास सुरु
नातेवाईकांच्या या गंभीर आरोपांनंतर रुग्णालयात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नातेवाईकांनी यादरम्यान घोंषणाबाजी केली. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून वैद्यकीय क्षेत्रातील संवेदनशीलता संपली आहे का, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
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Ans: अंबरनाथमधील शिवमंदिर कैलास कॉलनी परिसरात ही घटना घडली.
Ans: डॉक्टरांनी उपचार करण्याआधी चावलेल्या सापाचा फोटो मागून वेळ घालवला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
Ans: मुलाची प्रकृती आधीच गंभीर होती आणि वेळेत सर्व आवश्यक उपचार करण्यात आले होते, असे प्रशासनाने सांगितले.