Nagpur Crime: लुटमारीला विरोध महागात! ऑटोचालकावर सपासप वार; जागीच मृत्यू, नागपुरात खळबळ

काय घडलं नेमकं?
मोहम्मद काशिफ मोहम्मद रफीक (रा. मोमिनपुरा) असे मृत्यू झालेल्या ऑटोचालकाचे नाव आहे. मोहम्मद काशिफ हे शनिवारी रात्री कॅटरिंगचे काम करणाऱ्या नऊ प्रवाशांना सोडण्यासाठी गेले होते. काम संपवून ते गोरेवाडा रिंग रोडवरून मोमिनपुराकडे परतत असताना, पिटेसूर-गोरेवाडा रोडवर दबा धरून बसलेल्या सशस्त्र दरोडेखोरांनी त्यांचा ऑटो अडवला. दरोडेखोरांनी ऑटोचालक आणि प्रवाशांना शस्त्रांचा धाक दाखवून त्यांच्याकडील दागिने, रोख रक्कम, मोबाईल आणि इतर मौल्यवान वस्तू लुटण्याचा प्रयत्न केला.
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लुटमारीला विरोध केला आणि…
मोहम्मद काशिफ मोहम्मद रफीक यांनी या लुटमारीला विरोध केला. तेव्हा या विरोधामुळे संतप्त झालेल्या दरोडेखोरांनी काशिफ यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, मोहम्मद काशिफ यांचा जागीच मृत्यू झाला. दरोडेखोरांना रोखण्याचा प्रयत्न करणारे इतर प्रवासी कमलेश जडीया आणि तिथून जाणारे स्वीगी डिलिव्हरी बॉय निखिल चौधरी हे देखील या चाकूहल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत.
पोलीस तपास सुरु
तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. मानकापूर पोलिसांनी माहिती मिळताच तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मानकापूर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना केली आहेत. मात्र, या घटनेमुळे शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.
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Ans: सिया गोयल आणि चेतन चौधरी.
Ans: पुण्यातील लुल्लानगरमधील एका कॅफेत.
Ans: सियाच्या दोन मैत्रिणी आणि मित्तल कुटुंबातील सदस्यांना.