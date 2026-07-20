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Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट

Updated On: Jul 20, 2026 | 01:16 PM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड येथील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमातील व्हिडिओमध्ये सिया गोयल केतनचे "He Is Caring and Kind" असे म्हणत कौतुक करताना दिसत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • साखरपुड्यातील व्हिडिओमध्ये सिया गोयल केतनचे कौतुक करताना दिसली.
  • सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ.
  • डिलीट केलेले व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि सांकेतिक भाषेतील संवादाचा सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास सुरू.
पुणे: राज्यभरात गाजत असलेल्या पुण्यातील लोहगड येथील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. आता या प्रकरणात एक जुना व्हिडिओ समोर आला असून, त्यात मुख्य आरोपी सिया गोयल साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात केतनबद्दल “He is Caring and Kind” असे म्हणत त्याच्या स्वभावाचे भरभरून कौतुक करताना दिसत आहे. एकीकडे सिया आणि चेतन चौधरी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली असताना, दुसरीकडे समोर आलेल्या या व्हिडिओमुळे या हत्याकांडाबाबत अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत.

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नेमक काय घडलं?

सिया अग्रवाल आणि केतन चौधरी (वय २६) यांचा विवाह डिसेंबरमध्ये होणार होता, त्याआधीच सियाने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने लोहगडावरुन केतनला ढकलून दिले. प्रेमप्रकरणामुळे हे लग्न सियाला मान्य नव्हते त्यामुळेच तिने केतनची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्याच्या हत्या प्रकरणाला 18 जुलै रोजी एक महिना पूर्ण झाला आहे.  केतन अग्रवालच्या होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी कट रचून ४०० फूट दरीत ढकलून हत्या केली . सुरवातीला हा अपघात असल्याचे भासवले गेले, मात्र पोलिसांनी कसून तपास केल्यावर हे पूर्वनियोजित हत्याकांड असल्याचे उघड झाले. आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात वडगाव न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे. केतनच्या कुटुंबियांनी दोघांच्या लग्नाची जय्यत तयारी केली होती. मोठ्या थाटामाटात दोघांचा साखरपुडा पार पडला होता. या साखरपुड्यातील एक नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे.

व्हिडिओत काय?

या समोर आलेल्या नवीन व्हिडिओमध्ये सिया आणि केतन साखरपुड्याच्या सोहळ्यात स्टेजवर उभं असल्याचे दिसत आहे. यावेळी कार्यक्रमाची निवेदिका तिला केतन तुला का आवडतो? असा सवाल करते. यावेळी सिया “He Is Caring and Kind” असे म्हणत केतनच्या स्वभावाचे कौतुक करताना दिसते. हा जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून विविध स्तरांतून त्यावर चर्चा सुरू आहे. सियाचे हे शब्द ऐकून केतनही हसतो.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सध्या कोणता व्हिडिओ चर्चेत आहे?

    Ans: केतन आणि सियाच्या साखरपुड्याचा व्हिडिओ.

  • Que: व्हिडिओमध्ये सियाने केतनबद्दल काय म्हटले?

    Ans: He Is Caring and Kind.

  • Que: पोलिस सध्या कोणत्या बाबींचा तपास करत आहेत?

    Ans: डिलीट केलेले चॅट्स, सांकेतिक संवाद आणि डिजिटल पुरावे.

Web Title: Ketan agrawal case he is caring and kind video of siya praising ketan at their engagement goes viral a new twist emerges a month later

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Published On: Jul 20, 2026 | 01:16 PM

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