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Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

कल्याणच्या नीलकंठ सोसायटीत प्रियकराची हत्या करून त्याचा मृतदेह गोणीत भरल्याचा आरोप एका महिलेवर आहे. पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिने तब्बल 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू ठेवल्याचा संशय आहे. मात्र, आरोपीने पाठवलेल्या एका व्हॉईस मेलमुळे संपूर्ण कट उघड झाला. आरोपी महिला फरार असून पोलिसांची पथके कोलकात्यात तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रियकराची हत्या करून मृतदेह गोणीत भरून बाथरूममध्ये लपवण्यात आल्याचा आरोप.
  • पुरावे नष्ट करण्यासाठी 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू ठेवल्याचा पोलिसांचा संशय.
  • आरोपीच्या व्हॉईस मेलमुळे प्रकरण उघडकीस; महिला फरार असून कोलकात्यात शोध सुरू.
कल्याण: कल्याण येथून एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. बंद फ्लॅट… बाथरूममध्ये अखंड सुरू असलेला नळ… घरातून येणारी असह्य दुर्गंधी… आणि त्यानंतर आलेला एक व्हॉईस मेल. या एका संदेशाने पोलिसांसह संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला, तेव्हा बाथरूममध्ये गोणीत भरलेला एका व्यक्तीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. प्रियकराचा खून करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी महिलेने तब्बल 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार तपासात समोर आला असून, या हायप्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.

काय घडलं नेमकं?

कल्याणच्या मलंग रोड परिसरातील काकाचा ढाबा येथील नीलकंठ सोसायटीत ही घटना घडली. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून या सोसायटीतील एका बंद घरातून प्रचंड दुर्गंधी येत होती. स्थानिक रहिवाशांनी तात्काळ याची माहिती मानपाडा पोलिसांना दिली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा घर बाहेरून लॉक होते. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. घरात सगळीकडे शांतता होती, पण बाथरूमच्या दिशेने जाताच पोलिसांना संशयास्पद गोणी आढळून आली. ती गोणी उघडली असता, पोलिसांना आत सडलेल्या अवस्थेत एका पुरुषाची ‘डेड बॉडी’ आढळली. पोलिसांनी तातडीने मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले.

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२४ तास बाथरूमचा नळ सुरु

तपासात समोर आले की आरोपी महिलेने प्रियकराची हत्या डोक्यात वार करून धारधार शस्त्राने हत्या केली. त्यानंतर मृतदेह गोणीत भरला. अत्यंत थंड डोक्याने केलेल्या या हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपी महिलेने मृतदेह गोणीत भरला. पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिने बाथरूमचा नळ २४ तास सुरु ठेवला. सोसायटीत दररोज पाणी सुटले की ते पाणी थेट गोणीवर पडत होते, ज्यामुळे मृतदेह पाण्यात भिजून लवकर सडत होता आणि रक्ताचे डागही वाहून जात होते.

व्हॉईस मेल मध्ये काय?

हत्या केल्यांनतर आरोपी महिला थेट कोलकात्याच्या दिशेने फरार झाली. मात्र पळून गेल्यानंतर तिने घरमालकाला एक व्हॉईस मेल पाठवला. या व्हाईस मेलमध्ये तिने म्हटले, “फ्लॅटमधील बाथरूमचा नळ चालू राहिला आहे आणि तिथे एक डेड बॉडी ठेवली आहे.” हा व्हाईस मेल ऐकताच घरमालकाच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याने तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. मानपाडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवला असून गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. मानपाडा पोलिसांनी याप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून ‘मोस्ट वाँटेड’ आरोपी महिलेचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांची विशेष पथके कोलकात्याकडे रवाना झाली आहेत. या हत्येमागील नेमके कारण आणि इतर आरोपींचा सहभाग याचा तपास सध्या सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृतदेह कुठे आढळून आला?

    Ans: कल्याणमधील नीलकंठ सोसायटीतील फ्लॅटच्या बाथरूममध्ये गोणीत.

  • Que: पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने काय केल्याचा संशय आहे?

    Ans: बाथरूमचा नळ 24 तास सुरू ठेवला.

  • Que: प्रकरणाचा उलगडा कशामुळे झाला?

    Ans: आरोपीने घरमालकाला पाठवलेल्या व्हॉईस मेलमुळे.

Web Title: Kalyan crime lover murdered and body stuffed in a sack bathroom tap left running for 24 hours and that one voice mail left the police baffled

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Published On: Jul 20, 2026 | 11:40 AM

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