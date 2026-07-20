Alibag Crime: 36 तासांत चोरीचा उलगडा! रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला दुचाकीसह पकडलं

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याप्रकरणी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०३(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गडदे यांनी या गुन्ह्याची गांभीर्याने दखल घेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी माया मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अंगाज यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली.
तपासादरम्यान परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये आरोपी चोरीची दुचाकी घेऊन पेण–पनवेल मार्गे जात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलीस नियंत्रण कक्षामार्फत पेण–पनवेल विभागातील वाहतूक पोलिसांना तात्काळ बिनतारी संदेश देण्यात आला. महामार्ग वाहतूक पोलीस केंद्र पळस्पे यांच्या सहकार्याने नाकाबंदी करण्यात आली.
या संयुक्त कारवाईत पोलीस हवालदार मनीष ठाकूर, पोलीस हवालदार तुषार पारवे, पोलीस नाईक केदारनाथ साखरकर आणि पोलीस शिपाई समीर धुरी यांनी आरोपी शंकर मंगल गिलवा (वय ३३, रा. चम्पागड, ता. राऊरकेला, जि. सुंदरगड, राज्य ओडिशा) याला चोरीच्या MH-06-CS-8745 क्रमांकाच्या दुचाकीसह ताब्यात घेतले. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गडदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार मनीष ठाकूर करीत आहेत.
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Ans: अवघ्या 36 तासांत.
Ans: ओडिशा.
Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, नियंत्रण कक्षाची माहिती आणि नाकाबंदीच्या मदतीने.