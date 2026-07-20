सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Alibag Crime Theft Solved Within 36 Hours Revdanda Police Apprehend Accused From Odisha Along With The Stolen Two Wheeler

Alibag Crime: 36 तासांत चोरीचा उलगडा! रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला दुचाकीसह पकडलं

Updated On: Jul 20, 2026 | 01:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

अलिबाग तालुक्यातील खानाव येथून चोरीला गेलेली TVS Ntorq दुचाकी रेवदंडा पोलिसांनी अवघ्या 36 तासांत शोधून काढली. सीसीटीव्ही फुटेज, नियंत्रण कक्ष आणि महामार्ग पोलिसांच्या मदतीने नाकाबंदी करून ओडिशातील आरोपीला चोरीच्या दुचाकीसह अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे रेवदंडा पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुक होत आहे.

crime
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • खानाव येथून चोरीला गेलेली दुचाकी 36 तासांत हस्तगत.
  • सीसीटीव्ही आणि नाकाबंदीच्या मदतीने ओडिशातील आरोपीला अटक.
  • रेवदंडा पोलिसांच्या विशेष पथकाची यशस्वी कारवाई.
अलिबाग : रेवदंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मौजे खानाव (ता. अलिबाग) येथून चोरीस गेलेली दुचाकी अवघ्या ३६ तासांत शोधून काढत रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला अटक केली असून चोरीस गेलेली मोटारसायकल हस्तगत करण्यात यश मिळवले आहे. खानाव येथील जितेश भास्कर पाटील (वय ३३) यांनी दि. १६ जुलै २०२६ रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास त्यांची TVS Ntorq 125 (क्रमांक MH-06-CS-8745) ही दुचाकी घराच्या अंगणात उभी केली होती. मात्र, दि. १७ जुलै रोजी पहाटे १.२८ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्याने दुचाकी चोरून नेल्याची घटना घडली.

आज तुला मारून टाकतो, तुझे तुकडे करून…; काकाचा पुतण्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला

याप्रकरणी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०३(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गडदे यांनी या गुन्ह्याची गांभीर्याने दखल घेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी माया मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अंगाज यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली.

तपासादरम्यान परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये आरोपी चोरीची दुचाकी घेऊन पेण–पनवेल मार्गे जात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलीस नियंत्रण कक्षामार्फत पेण–पनवेल विभागातील वाहतूक पोलिसांना तात्काळ बिनतारी संदेश देण्यात आला. महामार्ग वाहतूक पोलीस केंद्र पळस्पे यांच्या सहकार्याने नाकाबंदी करण्यात आली.

या संयुक्त कारवाईत पोलीस हवालदार मनीष ठाकूर, पोलीस हवालदार तुषार पारवे, पोलीस नाईक केदारनाथ साखरकर आणि पोलीस शिपाई समीर धुरी यांनी आरोपी शंकर मंगल गिलवा (वय ३३, रा. चम्पागड, ता. राऊरकेला, जि. सुंदरगड, राज्य ओडिशा) याला चोरीच्या MH-06-CS-8745 क्रमांकाच्या दुचाकीसह ताब्यात घेतले. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गडदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार मनीष ठाकूर करीत आहेत.

Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चोरीला गेलेली दुचाकी किती वेळात शोधण्यात आली

    Ans: अवघ्या 36 तासांत.

  • Que: आरोपीला कुठल्या राज्यातील असल्याचे समोर आले?

    Ans: ओडिशा.

  • Que: आरोपीला कशाच्या आधारे पकडण्यात आले?

    Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, नियंत्रण कक्षाची माहिती आणि नाकाबंदीच्या मदतीने.

Web Title: Alibag crime theft solved within 36 hours revdanda police apprehend accused from odisha along with the stolen two wheeler

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 01:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट
1

Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट

Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!
2

Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!

Beed Crime: बीडच्या बनावट ट्रस्टचे पाकिस्तानी कनेक्शन? एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा
3

Beed Crime: बीडच्या बनावट ट्रस्टचे पाकिस्तानी कनेक्शन? एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा

Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
4

Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर काळाचा कहर! टेम्पोच्या धडकेनंतर कार पेटली, पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Alibag Crime: 36 तासांत चोरीचा उलगडा! रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला दुचाकीसह पकडलं

Alibag Crime: 36 तासांत चोरीचा उलगडा! रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला दुचाकीसह पकडलं

Jul 20, 2026 | 01:57 PM
Bharat Tex 2026 : कापड पुनर्वापरासाठी ReFiber चा पुढाकार; मुंबईत 2.7 टन कापड कचऱ्याचे यशस्वी संकलन, विशेष अहवाल सादर

Bharat Tex 2026 : कापड पुनर्वापरासाठी ReFiber चा पुढाकार; मुंबईत 2.7 टन कापड कचऱ्याचे यशस्वी संकलन, विशेष अहवाल सादर

Jul 20, 2026 | 01:55 PM
Kissing Controversy : किसिंग सीनवरून ‘lock upp 2’मध्ये नवा वाद; श्रेया कालराने राम कपूरवर केले गंभीर आरोप

Kissing Controversy : किसिंग सीनवरून ‘lock upp 2’मध्ये नवा वाद; श्रेया कालराने राम कपूरवर केले गंभीर आरोप

Jul 20, 2026 | 01:45 PM
Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

Jul 20, 2026 | 01:39 PM
Rohit Sharma: त्याचं शतक अन् बायको रितिकाच्या डोळ्यात तरळले अश्रू, मैदानावरूनच रोहितने दिलं Flying Kiss, Video Viral

Rohit Sharma: त्याचं शतक अन् बायको रितिकाच्या डोळ्यात तरळले अश्रू, मैदानावरूनच रोहितने दिलं Flying Kiss, Video Viral

Jul 20, 2026 | 01:37 PM
Chandrapur News: जानाळा-पोंभूर्णा रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर काँग्रेस आक्रमक; 10 दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा बेमुदत उपोषण

Chandrapur News: जानाळा-पोंभूर्णा रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर काँग्रेस आक्रमक; 10 दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा बेमुदत उपोषण

Jul 20, 2026 | 01:34 PM
80 सेकंदांत पाकिस्तानचा खेळ खल्लास! संग्राम सिंगने आशियाई MMA किताबावर कोरले नाव

80 सेकंदांत पाकिस्तानचा खेळ खल्लास! संग्राम सिंगने आशियाई MMA किताबावर कोरले नाव

Jul 20, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा