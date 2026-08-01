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मल्हारपेठ विभागातील मातंग समाज बांधवांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:00 PM IST
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सारांश

Annabhau Sathe Jayanti 2026: मल्लारपेठ येथे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०७ व्या जयंतीनिमित्त मातंग समाज बांधव आणि पंचशील मित्र मंडळाच्या वतीने त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

मल्हारपेठ विभागातील मातंग समाज बांधवांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन
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विस्तार
  • लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची १०७ व्या जयंती
  • मातंग समाज बांधवांकडून अभिवादन
  • विचारांचे स्मरण ठेवून समाजहिताची वाटचाल करण्याचे आवाहन
मल्लारपेठ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०७ व्या जयंतीनिमित्त मल्हारपेठ विभागातील मातंग समाज बांधव तसेच पंचशील मित्र मंडळ, ठोंमसे यांच्या वतीने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा जपत समाजाने शिक्षण, संघटन आणि प्रगतीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन मान्यवरांनी केले.

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कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र लोंढे यांनी मार्गदर्शन करताना समाज बांधवांनी संस्कारक्षम शिक्षणाला प्राधान्य देऊन संघटितपणे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन केले. अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या साहित्य, शाहिरी आणि समाजप्रबोधनाच्या कार्यातून वंचित समाजाला नवी दिशा दिली असून त्यांच्या विचारांचे अनुकरण करणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी ज्येष्ठ आंबेडकरवादी कार्यकर्ते दयानंद शिलवंत यांनी महापुरुषांच्या विचारांचे स्मरण ठेवून समाजहिताची वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. महापुरुषांचे कार्य व विचार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.मल्हारपेठ भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत भिसे लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांच्या जीवन चरित्राचा इतिहास सांगितला.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जेपी भिसे, पाटण दूध संघाचे संचालक विकास शीलवंत, मानसिंग शीलवंत, काशिनाथ नागरे बाळासो शीलवंत बबन शीलवंत मिलिंद शीलवंत हरिभाऊ डोंगळे, माया शीलवंत चंद्रभागा शीलवंत भारती शीलवंत सुनील शीलवंत या मान्यवर व समाजबांधवांनी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी मातंग समाजातील आंबेडकर चळवळीचे कार्यकर्ते,ज्येष्ठ नागरिक, युवक, महिला तसेच पंचशील मित्र मंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण आणि प्रेरणादायी वातावरणात पार पडला.

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Web Title: Mallarpeth annabhau sathe 107th jayanti matang samaj tribute program

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:00 PM

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