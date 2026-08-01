अभिजीत दिपके यांच्या भेटीवरून महायुतीत खळबळ? बच्चू कडू, संजय शिरसाट यांची एकनाथ शिंदेंकडून कानउघडणी

दिल्लीतील आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर शिवसेना नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे जाऊन अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अभिजीत दिपके घरी परतल्यानंतर आमदार बच्चू कडू यांनीही त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या दोन्ही भेटींनंतर महायुतीतील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या भेटीबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. महायुतीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्यापूर्वी अशा प्रकारे भेट घेण्याची गरज काय होती, असा सवाल त्यांनी संबंधित नेत्यांकडे केल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच भविष्यात अशा संवेदनशील विषयांवर आघाडीतील समन्वय राखण्याची सूचनाही करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
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दरम्यान, या घडामोडींवर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. महायुतीमध्ये गैरसमज किंवा वितुष्ट निर्माण होईल, अशा कृती टाळल्या पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे या भेटीबाबत महायुतीतील काही घटकांमध्ये नाराजी असल्याच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे.
अभिजीत दिपके यांनी नीट परीक्षा प्रकरणी आंदोलन करत देशभरातील विद्यार्थ्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवला होता. आंदोलनादरम्यान झालेल्या घटनांमुळे आणि त्यानंतरच्या राजकीय प्रतिक्रिया यामुळे ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. त्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची किंवा त्यांची भेट घेतल्याने या भेटींना राजकीय अर्थ लावला जात आहे.
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मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी बच्चू कडू आणि संजय शिरसाट यांना कानउघडणी केल्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तसेच या विषयावर शिंदे, शिरसाट किंवा बच्चू कडू यांच्याकडून अधिकृत निवेदनही समोर आलेले नाही. त्यामुळे सध्या या घडामोडी राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्या तरी अधिकृत भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.