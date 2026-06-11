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Daund Armed Robbery: खोरवडी व आलेगावात सशस्त्र दरोडा; मारहाण करून सव्वासात लाखांचा ऐवज लंपास

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:01 PM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील दौंड जवळील खोरवडी आणि आलेगाव परिसरात ५ ते ७ अज्ञात दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडा टाकला आहे. महिला व वृद्धांना मारहाण करत ७ लाख १० हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेला.

Daund Armed Robbery: खोरवडी व आलेगावात सशस्त्र दरोडा; मारहाण करून सव्वासात लाखांचा ऐवज लंपास
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विस्तार
  • दौंड हादरले!
  • मध्यरात्री वाड्या-वस्त्यांवर दरोडेखोरांचा सशस्त्र धुमाकूळ
  • महिला व वृद्धांना मारहाण करत ७ लाखांचा ऐवज लुटला
पाटस (प्रतिनिधी): दौंड शहरापासून अवघ्या तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खोरवडी व आलेगाव गावांच्या हद्दीतील वाड्या-वस्त्यांवर बुधवारी (दि. 10) मध्यरात्री दरोडेखोरांच्या टोळीने धुमाकूळ घालत सशस्त्र दरोडा टाकला. चाकू, कोयता, लोखंडी गज, लोखंडी पाईप, लाकडी काठ्या व दगडांचा वापर करून घरातील सदस्यांना मारहाण, शिवीगाळ व दमदाटी करत सुमारे 7 लाख 10 हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेण्यात आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाच ते सात जणांच्या टोळीने खोरवडी व आलेगाव परिसरातील विविध वाड्या-वस्त्यांवर धाड टाकली. दरोडेखोरांनी घरातील ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना जीवे मारण्याची धमकी देत सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम, मोबाईल फोन तसेच मोटारसायकली लुटल्या.

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या दरोड्यात अवदेवस्ती येथील नागरिकांचे सोन्याचे टॉप्स, मनी-मंगळसूत्र, सोन्याची फुले, सोन्याचे बदाम, रोख रक्कम व मोबाईल फोन लुटण्यात आले. तसेच नकाबाई शिंदे यांच्या घरातील सोन्याचे गंठन, मंछली, नथी आणि इतर दागिन्यांसह मोठ्या प्रमाणावर ऐवज चोरट्यांनी पळविला. याशिवाय मुकिंदा चलवादी यांचा मोबाईल फोन व हिरो होंडा फॅशन प्लस मोटारसायकल, तसेच विनय कदम यांची होंडा युनिकॉर्न मोटारसायकलही चोरट्यांनी लंपास केली.

या सर्व घटनांमध्ये एकूण 7 लाख 10 हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याची नोंद करण्यात आली आहे. दरोडेखोरांनी शस्त्रांचा धाक दाखवत अनेकांना मारहाण केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी दौंड पोलीस ठाण्यात पाच ते सात अज्ञात दरोडेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक रुपेश कदम या घटनेचा पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, दौंड शहरालगत घडलेल्या या धाडसी दरोड्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, आरोपींचा लवकरात लवकर शोध घेऊन त्यांना अटक करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.

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Web Title: Armed dacoity in khorvadi and alegaon valuables worth 725 lakh looted after assault

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:01 PM

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