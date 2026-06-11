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Fraud News : नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीची फसवणूक; तब्बल लाखो रुपयांना घातला गंडा

Updated On: Jun 11, 2026 | 04:29 PM IST
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सारांश

शासकीय विभागात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून कणकवलीत एका उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणीची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीची फसवणूक; तब्बल लाखो रुपयांना घातला गंडा

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कणकवली : शासकीय विभागात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून कणकवलीत एका उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणीची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गोपनीय विभागात नोकरी लावतो, असे खोटे सांगून संशयित आरोपीने या तरुणीकडून २ लाख २४ हजार ६५० रुपये उकळले. पैसे देऊनही नोकरी न मिळाल्याने आणि दिलेले पैसे परत देण्यास नकार दिल्याने अखेर या प्रकरणी तोंडवली येथील श्रीकृष्ण शामसुंदर कुडतरकर याच्याविरुद्ध कणकवली पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

कणकवली येथे राहणाऱ्या एका पदव्युत्तर (एम. कॉम.) शिक्षण पूर्ण झालेल्या तरुणीला नोकरीची अत्यंत गरज होती. याचाच गैरफायदा घेत संशयित आरोपी श्रीकृष्ण कुडतरकर याने आपण स्वत: अँटी करप्शन मध्ये काम करत असल्याची बतावणी केली. तसेच जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या विशेष अधिकारातील गोपनीय विभागात वरिष्ठ लिपिक या पदावर तिला नोकरीस लावून देतो, असे प्रलोभन त्याने तरुणीच्या कुटुंबाला दाखवले. या कामासाठी एकूण दोन लाख रुपयांची मागणी केली.

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वेगवेगळ्या सबबी सांगून वारंवार टाळाटाळ

पीडित तरुणीच्या कुटुंबाने श्रीकृष्ण याच्या सांगण्यावरून वेगवेगळ्या तारखांना गुगल पे आणि नेट बैंकिंगद्वारे पैशांचे व्यवहार केले. २ ऑक्टोबंर २०२५ ते २९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत टप्याटप्प्याने एकूण २ लाख २४ हजार ६५० रुपये कुडतरकर याने दिलेल्या बँक खात्यांवर वर्ग केले. पैसे देऊनही अनेक महिने नोकरी लागत नसल्याने आणि श्रीकृष्ण कुडतरकर याच्याकडून वेगवेगळ्ळ्या सबबी सांगून वारंवार टाळाटाळ केली जात असल्याने तरुणीला व तिच्या कुटुंबाला संशय आला. त्यांनी दिलेल्या पैशांची मागणी लावून धरली असता त्याने पैसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित तरुणी व तिच्या कुटुंबाने कुडतरकर याच्या विरोधात तक्रार नोंदवली. संबंधित संशयित श्रीकृष्ण कुडतरकर हा अँटी करप्शनमध्ये कोणत्याही पदावर कार्यरत नसून, त्याने केवळ आर्थिक लुबाडणूक करण्यासाठी हा खोटा बनाव रचल्याचे तपासात समोर आले आहे.

Web Title: A shocking incident has occurred where a young woman was defrauded under the pretext of a job offer

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Published On: Jun 11, 2026 | 04:29 PM

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