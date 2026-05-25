Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Fake Social Media Account Created In Collector Karthikeyan S Name Money Demand Cyber Fraud

Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

Updated On: May 25, 2026 | 06:07 PM IST
सारांश

Karthikeyan S यांच्या नावाने आणि छायाचित्राचा वापर करून बनावट सोशल मीडिया खाते तयार करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या खात्यामार्फत काही नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जात असल्याचे उघड झाले असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट सोशल मीडिया खाते
  • व्हिएतनाम-थायलंडमधून फसवणुकीचा प्रयत्न
  • पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी सायबर सेलमध्ये तक्रार
सोलापूर, शहर प्रतिनिधी : देशात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अलीकडील प्रकरणांमध्ये ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली लाखो रुपयांचे फसवणुकीचे व्यवहार, फसव्या गुंतवणुकी, वर्क-फ्रॉम-होम ऑफर्स आणि कस्टमर केअर यांचा समावेश आहे. याचदरम्यान सोलापूरमधून सायबर क्राइमसंदर्भात बातमी समोर येते, जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस. यांच्या नावाने आणि छायाचित्राचा वापर करून बनावट सोशल मीडिया खाते तयार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. व्हिएतनाम व थायलंड येथून हे खाते तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून या माध्यमातून काही नागरिकांकडे पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस. यांनी स्वतः सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस विभागाच्या सायबर सेलमार्फत या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणत्याही नागरिकांकडे अशा प्रकारे आर्थिक व्यवहार किंवा पैशांची मागणी केली जात नाही. बनावट खाते व त्यावरील संदेशांमुळे नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सदर बनावट खात्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व छायाचित्र वापरून विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच एका व्हॉट्सअॅप प्रोफाईलद्वारे नागरिकांशी संवाद साधण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

संशयास्पद संदेश, कॉल किंवा आर्थिक मागणी आल्यास त्वरित प्रशासन अथवा सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना संशयास्पद खाते किंवा संदेश आढळल्यास तात्काळ सायबर सेल किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन केले आहे.

‘डिजिटल अटक’ आणि ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली मोठी फसवणूक

देशभरात अशी प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात फसवणूक करणारे पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना ‘डिजिटल अटक’ करतात आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात. इतकेच नाही, तर सायबर गुन्हेगार ऑनलाइन ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करत आहेत.

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

Web Title: Fake social media account created in collector karthikeyan s name money demand cyber fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 06:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण
1

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला
2

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश
3

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ
4

महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

May 25, 2026 | 06:07 PM
Purandar Airport : मोबदल्याची घाई अन् नोंदींची धावपळ; पुरंदर विमानतळ प्रकल्पगस्त शेतकरी व्यस्त

Purandar Airport : मोबदल्याची घाई अन् नोंदींची धावपळ; पुरंदर विमानतळ प्रकल्पगस्त शेतकरी व्यस्त

May 25, 2026 | 06:05 PM
Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

May 25, 2026 | 06:05 PM
टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

May 25, 2026 | 05:56 PM
Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

May 25, 2026 | 05:53 PM
Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

May 25, 2026 | 05:48 PM
पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

May 25, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM