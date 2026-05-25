Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस. यांनी स्वतः सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस विभागाच्या सायबर सेलमार्फत या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणत्याही नागरिकांकडे अशा प्रकारे आर्थिक व्यवहार किंवा पैशांची मागणी केली जात नाही. बनावट खाते व त्यावरील संदेशांमुळे नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सदर बनावट खात्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व छायाचित्र वापरून विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच एका व्हॉट्सअॅप प्रोफाईलद्वारे नागरिकांशी संवाद साधण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
संशयास्पद संदेश, कॉल किंवा आर्थिक मागणी आल्यास त्वरित प्रशासन अथवा सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना संशयास्पद खाते किंवा संदेश आढळल्यास तात्काळ सायबर सेल किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन केले आहे.
देशभरात अशी प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात फसवणूक करणारे पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना ‘डिजिटल अटक’ करतात आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात. इतकेच नाही, तर सायबर गुन्हेगार ऑनलाइन ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करत आहेत.
