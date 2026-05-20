Solapur महापालिकेची अवैध बांधकामांवर धडक कारवाई; ११ गाळ्यांवर बुलडोझर, परिसरात खळबळ

सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील अवैध बांधकामांविरोधातील धडक मोहीम दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवत गुरुवार पेठ आणि शनिवार पेठ परिसरात मोठी कारवाई केली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 07:57 PM
  • कारवाईमुळे अवैध बांधकामधारकांमध्ये मोठी खळबळ
  • कायदेशीर नोटीस प्रक्रिया पूर्ण करून ही कारवाई करण्यात आली
  • पुढील काळातही कठोर कारवाई सुरूच राहील असा इशारा दिला आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील अवैध बांधकामांविरोधात सुरू केलेली धडक मोहीम दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवत गुरुवार पेठ आणि शनिवार पेठ परिसरात मोठी कारवाई केली आहे. पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागेवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या तब्बल ११ गाळ्यांवर महापालिकेच्या पथकाने बुलडोझर चालवत कारवाई केली. या कारवाईमुळे अवैध बांधकामधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

ही कारवाई महापालिकेच्या ९६ अवैध बांधकाम प्रकरणांच्या अंतर्गत करण्यात आली. गुरुवार पेठेतील ताहेर बागवान आणि शनिवार पेठेतील खुदाबक्ष बागवान यांच्या इमारतींमध्ये पार्किंगसाठी राखीव जागेचा व्यावसायिक वापर करून अनधिकृत गाळे उभारण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर कायदेशीर नोटीस प्रक्रिया पूर्ण करून ही कारवाई करण्यात आली.

कारवाईदरम्यान महापालिकेच्या पथकाने सकाळपासूनच यंत्रसामग्रीच्या मदतीने पाडकाम मोहीम राबवली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले, मात्र अखेर ही कारवाई शांततेत पार पडली. या मोहिमेत कार्यकारी अभियंता नीलकंठ मठपती, उपअभियंता आनंद जोशी, सहाय्यक अभियंते शकील शेख, इर्शाद झरतार, कनिष्ठ अभियंते गणेश काकडे, बसवराज बडगा, सलमान मणियार, दयानंद अवताडे, दिपाली मेटकरी, प्रमोद गोविंदवार तसेच अतिक्रमण विभागाचे दीपक कुंभार उपस्थित होते. तसेच जेलरोड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राऊत आणि त्यांचे पथकही बंदोबस्तासाठी तैनात होते.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील अवैध बांधकामांवर पुढील काळातही कठोर कारवाई सुरूच राहील असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेली बांधकामे करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

