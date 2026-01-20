Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Beed Accident: देवदर्शनाला निघालेल्या तरुणावर काळाचा घाला; बीडमध्ये ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव–गढी महामार्गावर जातेगाव फाट्याजवळ उसाने भरलेल्या ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या भीषण अपघातात 26 वर्षीय अमर बापमारे याचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला.

Jan 20, 2026 | 11:23 AM
  • देवदर्शनासाठी निघालेल्या दुचाकीला उसाच्या ट्रकची पाठीमागून धडक
  • अमर बापमारे याचा जागीच मृत्यू; मित्र नाना बापमारे गंभीर जखमी
  • तलवाडा पोलिसांकडून पंचनामा; ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल होणार
बीड: बीड जिल्ह्यातील माजलगाव-गढी महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. उसाने भरलेल्या ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. यात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला तर एका जण गंभीर जखमी झाला आहे. हे तरुण देवदर्शनासाठी गेले होते. यावेळी यांच्यावर काळाने घात केला. या घटनेने संपिरन परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

कसा झाला अपघात? 

बीड जिल्ह्यातील पेंडगाव येथे अमावास्येनिमित्त देवदर्शनाचे मोठे महत्त्व असते. याच श्रध्दाभावातून अमर पंडितराव बापमारे (२६) आणि नाना उद्धव बापमारे हे दोन तरुण शनिवारी दुपारी 12 च्या सुमारास दुचाकीवरून देवदर्शनासाठी निघाले होते. यावेळी माजलगावकडून गढीच्या दिशेने जात असताना, जातेगाव फाटा परिसरात त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून उसाच्या ट्रकने (क्र. एमएच 11 एएल 0518) धडक दिली. हि धडक एवढी जोरदार होती की यामध्ये अमरचा जागीच मृत्यू झाला. तर नाना हा गंभीररीत्या जखमी झाला.

नानाचा पाय फॅक्चर

या अपघात नानाचा पाय फॅक्चर झाला आहे. त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत पोलिसांना ही माहिती कळवली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला आणि वाहतूक सुरळीत केली. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून, पुढील कारवाई केली जात आहे. या दुर्दैवी घटनेने बापमारे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून मंगरूळ गावात शोककळा पसरली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे झाला?

    Ans: जातेगाव फाटा, माजलगाव–गढी महामार्ग, बीड जिल्हा.

  • Que: अपघातात किती जण बाधित झाले?

    Ans: एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे.

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार ट्रकचा वेग व अवजड वाहनांची निष्काळजी वर्दळ कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे.

