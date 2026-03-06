Beed News: बीडकरांना मिळाला दिलासा! विकासकामांना गती देणार; नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांची हमी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बीड नगरपरिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २७५ कोटी ४ लाख ५० हजार रूपयांच्या उत्पन्नाचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोणतीही कर वाढ आणि दर वाढ न करता बीड शहरातील नागरीकांना दिलासा देणारा आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 11:28 AM
Beed News: बीड नगर परिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २७५ कोटी ४ लाख ५० हजार रूपयांच्या उत्पन्नाचे उध्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोणतीही कर वाढ आणि दर वाढ न करता बीड शहरातील नागरीकांना दिलासा देणारा, शहराच्या सर्वांगिण विकासाचा अंदाजपत्रकीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. सर्व समावेशक अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून बीड नगर परिषदेने विकासाकडे वाटचाल सुरू केली असुन आ. विजयसिंह पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विकास कामांना गती मिळेल अशी माहिती नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांनी दिली आहे.

या अर्थसंकल्पीय सभेला उपनगराध्यक्ष तथा पाणी पुरवठा सभापती विनोद मुळूक, स्वच्छता सभापती शेख निजाम, बांधकाम सभापती संजय उडाण, नियोजन सभापती बाळासाहेब गुंजाळ, महिला व बालकल्याण सभापती आरती रंजित बनसोडे, गटनेते फारूख पटेल, गटनेते खुर्शीद आलम, गटनेत्या सारिका क्षीरसागर व स्थायी समितीचे सर्व सदस्य, मुख्याधिकारी शैलेश फडसे, सर्व नगरसेवक, पालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात आ. विजयसिंह पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली माध्यमातून बीड नगर परिषद निवडणूकीत यश मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय विशेष सभा पार पडली आहे.

शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर मौलाना आझाद विकास आघाडीच्या ध्यमातून बीड शहराच्या विकासाचा ध्यास घेण्यात आलेला आहे. बीड नगर परिषदेच्या गोपीनाथरावजी मुंडे सभागृहामध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या मान्यतेच्या विशेष सभेत नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांनी सन २०२६-२७ या वर्षासाठीचा अंदाजपत्रक आराखडा सभागृहासमोर मांडला. यात कोणतीही कर वाढ आणि दर वाढ न करता बीड शहरातील पायाभुत सुविधा आणि सर्व समावेशक विकासकामाला प्राधान्य देण्यात आल्याने सदस्यांनी या अंदाजपत्रकास सहमती दिली आहे.

विकासकामे, आस्थापना खर्च आरोग्य सेवा, दिवाबत्ती आणि पाणी पुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांवर नगर परिषद २७४ कोटी ९९ लाख रूपये खर्च करणार आहे. या नियोजित खर्चानंतरही ७ लाख ५० हजारांची शिल्लक रक्कम पालिकेकडे असणार आहे. भांडवली जमा रकमेचा मोठा हिस्सा १५७ कोटी ८२ लक्ष हा शहरातील रस्ते, नाली बांधकाम आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे. महसुली उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि दैनंदिन स्वच्छतेची कामे पूर्ण केली जातील. हा अर्थसंकल्प शहराच्या सर्वागिण विकासासाठी दिशादर्शक असून या माध्यमातून विकासाचा संकल्प केल्याचे नगराध्यक्षा प्रेमलताताई पारवे यांनी सांगितले आहे.

विशेष अर्थसंकल्पीय सभा झाल्यानंतर सर्व साधारण सभा सुरू झाली. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, नियोजन, बांधकाम यासह सर्व विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात विषय असल्याने सभागृहातील सर्व सदस्यांना चर्चेसाठी नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांनी संधी दिली. यातील अनेक सदस्यांना प्रश्न मांडत असताना वेळ पुरला नसल्याने पुन्हा खंडीत केलेली सर्व साधारणसभा पुन्हा सुरू झाली. या सर्व साधारण सभेमध्ये शहरातील विविध भागातील नगरसेवक आपले प्रश्न मांडत असुन त्यावर मार्ग काढण्याच्या सुचना नगराध्यक्षा प्रेमलताताई पारवे यांच्याकडून पालिका प्रशासनाला देण्यात येत आहेत.

Published On: Mar 06, 2026 | 11:28 AM

