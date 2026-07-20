Beed Crime: बीडच्या बनावट ट्रस्टचे पाकिस्तानी कनेक्शन? एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा

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नेमकं काय प्रकरण?
छत्रपती संभाजीनगरच्यादहशतवाद विरोधी पथकाच्या बीड युनिटने काही महिन्यांपूर्वी मजळगावातील ‘गुलजार-ए-रजा’ या बनावट ट्रस्टचा भांडाफोड केला होता. या ट्रस्टने ५ वेगवेगळ्या बँक खात्यांद्वारे तब्बल ४ कोटी ७३ लाख रुपयांची देणगी जमा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी काही आरोपींना यापूर्वीच अटक केली होती. अटक केलेले आरोपी सध्या कारागृहात आहेत. सध्या या संस्थेचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे.
बार्शीतील ‘अल हलिमी’ ट्रस्टवरही एटीएसची कारवाई
दरम्यान, अशाच प्रकारचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील ‘अल हलिमी’ नावाच्या कथित बनावट ट्रस्टमध्येही समोर आले. या ट्रस्टच्या माध्यमातून तब्बल १० कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या जमा करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. एटीएसच्या तपासात या ट्रस्टचे पाकिस्तानातील वादग्रस्त ‘दावत-ए-इस्लामी’ संस्थेशी तसेच कुख्यात दहशतवादी शहजाद भट्टी गँगशी संबंधित आर्थिक दुवे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही ट्रस्टमधील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे.
एटीएसच्या रडारवर आर्थिक व्यवहार आणि तरुणांचे नेटवर्क
तपास यंत्रणांकडून दोन्ही ट्रस्टच्या बँक व्यवहारांची, देणगीदारांची आणि निधीचा वापर नेमका कुठे झाला याची बारकाईने पडताळणी केली जात आहे. याशिवाय या संस्थांच्या संपर्कात आलेले तरुण, त्यांचे व्यवसाय, त्यांचे परदेशातील संपर्क आणि इतर धर्मादाय संस्थांशी असलेले संबंध यांचाही तपास सुरू आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून देशविघातक कारवायांना निधी पुरवला गेला होता का, याचाही शोध एटीएस घेत आहे.
आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता
या प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिट, डिजिटल पुरावे आणि बँक व्यवहारांचा तपास अंतिम टप्प्यात असून, येत्या काही दिवसांत आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
Girish Mahajan Fake AI Photo: गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद; AI ने तयार केले बनावट फोटो;
Ans: 'गुलजार-ए-रजा' (बीड) आणि 'अल हलिमी' (बार्शी).
Ans: महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (ATS).
Ans: आर्थिक व्यवहार, देणग्या, संबंधित व्यक्ती आणि कथित परदेशी संपर्क.