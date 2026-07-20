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Beed Crime: बीडच्या बनावट ट्रस्टचे पाकिस्तानी कनेक्शन? एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा

Updated On: Jul 20, 2026 | 10:54 AM IST
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सारांश

बीड आणि सोलापूरमधील कथित बनावट ट्रस्ट प्रकरणात एटीएसच्या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माजलगावच्या 'गुलजार-ए-रजा' आणि बार्शीच्या 'अल हलिमी' ट्रस्टचे कथित आर्थिक व्यवहार पाकिस्तानातील वादग्रस्त 'दावत-ए-इस्लामी' संस्थेशी व शहजाद भट्टी गँगशी संबंधित असल्याचा संशय आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • बीड आणि बार्शीतील कथित बनावट ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची एटीएसकडून चौकशी सुरू.
  • ४.७३ कोटी आणि १० कोटी रुपयांच्या देणग्यांचे संशयास्पद व्यवहार तपासाच्या केंद्रस्थानी.
  • पाकिस्तानातील वादग्रस्त संस्थेशी आणि शहजाद भट्टी गँगशी कथित संबंधांचा तपास सुरू.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (ATS) तपासातून बीड आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील बनावट ट्रस्ट प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बीडमधील ‘गुलजार-ए-रजा’ आणि बार्शीतील ‘अल हलिमी’ या कथित बनावट ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार थेट पाकिस्तानातील वादग्रस्त ‘दावत-ए-इस्लामी’ संस्थेशी आणि कुख्यात दहशतवादी शहजाद भट्टी गँगशी संबंधित असल्याचा संशय एटीएसच्या तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि तरुणांशी असलेल्या संपर्कामुळे या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली असून, एटीएसकडून सर्व आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची सखोल चौकशी सुरू आहे.

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नेमकं काय प्रकरण?

छत्रपती संभाजीनगरच्यादहशतवाद विरोधी पथकाच्या बीड युनिटने काही महिन्यांपूर्वी मजळगावातील ‘गुलजार-ए-रजा’ या बनावट ट्रस्टचा भांडाफोड केला होता. या ट्रस्टने ५ वेगवेगळ्या बँक खात्यांद्वारे तब्बल ४ कोटी ७३ लाख रुपयांची देणगी जमा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी काही आरोपींना यापूर्वीच अटक केली होती. अटक केलेले आरोपी सध्या कारागृहात आहेत. सध्या या संस्थेचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे.

बार्शीतील ‘अल हलिमी’ ट्रस्टवरही एटीएसची कारवाई

दरम्यान, अशाच प्रकारचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील ‘अल हलिमी’ नावाच्या कथित बनावट ट्रस्टमध्येही समोर आले. या ट्रस्टच्या माध्यमातून तब्बल १० कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या जमा करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. एटीएसच्या तपासात या ट्रस्टचे पाकिस्तानातील वादग्रस्त ‘दावत-ए-इस्लामी’ संस्थेशी तसेच कुख्यात दहशतवादी शहजाद भट्टी गँगशी संबंधित आर्थिक दुवे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही ट्रस्टमधील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे.

एटीएसच्या रडारवर आर्थिक व्यवहार आणि तरुणांचे नेटवर्क

तपास यंत्रणांकडून दोन्ही ट्रस्टच्या बँक व्यवहारांची, देणगीदारांची आणि निधीचा वापर नेमका कुठे झाला याची बारकाईने पडताळणी केली जात आहे. याशिवाय या संस्थांच्या संपर्कात आलेले तरुण, त्यांचे व्यवसाय, त्यांचे परदेशातील संपर्क आणि इतर धर्मादाय संस्थांशी असलेले संबंध यांचाही तपास सुरू आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून देशविघातक कारवायांना निधी पुरवला गेला होता का, याचाही शोध एटीएस घेत आहे.

आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता

या प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिट, डिजिटल पुरावे आणि बँक व्यवहारांचा तपास अंतिम टप्प्यात असून, येत्या काही दिवसांत आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या दोन ट्रस्टचा तपास सुरू आहे?

    Ans: 'गुलजार-ए-रजा' (बीड) आणि 'अल हलिमी' (बार्शी).

  • Que: या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे?

    Ans: महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (ATS).

  • Que: तपासात कोणत्या बाबींची चौकशी सुरू आहे?

    Ans: आर्थिक व्यवहार, देणग्या, संबंधित व्यक्ती आणि कथित परदेशी संपर्क.

Web Title: Beed crime pakistani connection to a fake trust in beed shocking revelation in ats investigation

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Published On: Jul 20, 2026 | 10:54 AM

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