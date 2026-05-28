  • Beed Crime The Shocking Climax Of An Illicit Affair Between Stepmother And Stepson One Consumes Poison While The Other Ends Her Life By Hanging

Beed Crime: सावत्र आई-मुलाच्या अनैतिक संबंधांचा थरारक शेवट; एकाने विष घेतलं, तर दुसरीने गळफास घेत संपवलं जीवन

Updated On: May 28, 2026 | 01:40 PM IST
सारांश

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे सावत्र आई आणि मुलाच्या अनैतिक संबंधांचा धक्कादायक शेवट झाला. संबंध उघड झाल्यानंतर बदनामीच्या भीतीने २१ वर्षीय अनिल पवारने विष प्राशन केले. त्याच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने सावत्र आईने रुग्णालय परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

  • सावत्र आई आणि मुलाचे प्रेमसंबंध उघड झाल्यानंतर खळबळ.
  • तरुणाने विष प्राशन करून आत्महत्या केली.
  • प्रियकराच्या मृत्यूनंतर महिलेने रुग्णालय परिसरात गळफास घेतला.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावत्र आई आणि मुलाच्या अनैतिक संबंध होते. बदनामीच्या भीतीने मुलाने विष प्रश्न करून, तर प्रियकराच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने सावत्र आईने रुग्णालयाच्या परिसरातच झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं?

या प्रकरणातील आत्महत्या करणाऱ्या मुलाचे नाव अनिल पवार (वय 21) असे आहे. तर सावत्र आईचे नाव अनिता असे आहे. या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. हे सूत इतके टोकाला गेले की, काही दिवसांपूर्वी अनिल आणि अनिता हे दोघे घरातून थेट तेलंगणा राज्यात पळून गेले. आपली पत्नी आणि मुलगा दोघेही बेपत्ता झाल्याने पतीने तातडीने पोलिसात धाव घेतली.

पोलिसांनी तातडीने चक्र फिरवत तेलंगणा गाठून त्या दोघांनाही ताब्यात घेतले. आपले अनैतिक संबंध आता सगळ्यांना समजले आहेत या भीतीपोटी आणि नैराश्यातून अनिल याने विषारी औषध प्राशन केले. प्रकृती खालावल्याने नातेवाईकांनी त्याला अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरु असतानांच अनिलचा मृत्यू झाला.

अनिल याच्या मृत्यूची बातमी समजताच अनिताला तीव्र धक्का बसला. हा विरह सहन न झाल्याने तिने देखील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय सभागृहाच्या पाठीमागे असलेल्या एका झाडाला गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेने परिसरात एकच हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

 बीड येथून एक नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका पंधरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर साठ वर्षाच्या आजोबांनीच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर चौकशीत पीडितेच्या चुलत भावाने देखील अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात आजोबा आणि चुलत भाऊ यांच्यावर पोक्सो ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका आरोपीला पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. ही घटना नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई आणि केज परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: अनिल पवारने विष का प्राशन केले?

    Ans: सावत्र आईसोबतचे संबंध उघड झाल्याने बदनामी आणि नैराश्यातून त्याने विष प्राशन केल्याचे सांगितले जात आहे.

  • Que: महिलेने आत्महत्या का केली?

    Ans: अनिलच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने तिने रुग्णालय परिसरातील झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली.

Published On: May 28, 2026 | 01:31 PM

