BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

Updated On: May 28, 2026 | 01:05 PM IST
गेल्या काही काळापासून, BSNL देशभरात आपले 4G नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. कंपनीच्या 4G सेवा अनेक राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये सुरू करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सध्या मोबाईल रिचार्ज महाग झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. त्यात आत्तापर्यंत रिलायन्स जिओकडून अनेक बेस्ट ऑफर्स दिल्या जात होत्या. मात्र, आता जिओला टक्कर देण्यासाठी सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने कंबर कसली आहे. नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक अत्यंत किफायतशीर प्रीपेड प्लॅन आणला आहे.

कंपनीने ५१ रुपयांमध्ये एक नवीन ‘स्मार्ट स्टार्ट प्लॅन’ आणला आहे. ज्यामध्ये २८ दिवसांसाठी दररोज २GB हाय-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज १०० एसएमएस मिळतील. विशेष म्हणजे, नवीन सिम कार्ड खरेदी करताना ग्राहकांना सिम कार्डसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. बीएसएनएलच्या ५१ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये अनेक चांगल्या ऑफर्स मिळत आहेत. हा नवीन प्रीपेड प्लॅन ग्राहकांना अनेक फायदे देतो. ज्यांना कमी खर्चात जास्त डेटा आणि कॉलिंग हवे आहे, त्यांच्यासाठी हा कमी किमतीचा प्लॅन विशेषतः फायदेशीर मानला जातो.

BSNL वेगाने 4G नेटवर्कचा विस्तार करतोय

गेल्या काही काळापासून, BSNL देशभरात आपले 4G नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. कंपनीच्या 4G सेवा अनेक राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये सुरू करण्यात आल्या आहेत, तर नवीन टॉवर्स सातत्याने उभारले जात आहेत. BSNL ला मजबूत करण्यासाठी आणि खाजगी दूरसंचार कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी सरकारदेखील मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे.

कमी किमतीच्या प्लॅन्समुळे कंपनी प्रसिद्ध

भारतात अजूनही मोठ्या संख्येने असे मोबाईल युजर्स आहेत जे कमी किमतीचे रिचार्ज प्लॅन पसंत करतात. परवडणाऱ्या डेटा प्लॅन्सची मागणी जास्त आहे, विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात ही मागणी आहे. त्यामुळे, BSNL चा 51 रुपयांचा प्लॅन खाजगी कंपन्यांपेक्षा अधिक परवडणारा मानला जातो. कंपनीने यापूर्वी नवीन ग्राहकांसाठी 1 रुपयांचा पहिला रिचार्ज ऑफर दिला होता. हा नवीन प्लॅन त्याच धोरणाचा एक भाग असल्याचे मानले जाते.

ही ऑफर किती दिवस असेल उपलब्ध?

बीएसएनएलची ही विशेष ऑफर २२ मे २०२६ ते ३० जून २०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल. याचा अर्थ, नवीन सिम घेण्याचा विचार करणाऱ्यांना ही संधी मर्यादित काळासाठी मिळेल.

