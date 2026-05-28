Navi Mumbai Crime: ‘नशामुक्त भारत २०२८’ अंतर्गत धडक कारवाई; सराईत आरोपीवर PIT NDPS लागू

Updated On: May 28, 2026 | 12:51 PM IST
सारांश

नवी मुंबई पोलिसांनी अमली पदार्थ तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत सराईत आरोपी राजन बाळा राठोड याला PIT NDPS कायद्यान्वये एक वर्षासाठी पुण्यातील येरवडा कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे. आरोपीवर एनडीपीएससह खून, दरोडा आणि मारामारीचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

विस्तार
  • ड्रग्स तस्करीप्रकरणी राजन राठोडवर PIT NDPS अंतर्गत कारवाई.
  • आरोपीला एक वर्षासाठी येरवडा कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले.
  • नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची ही पहिली तर राज्यातील दुसरी कारवाई.
सावन वैश्य | नवी मुंबई: अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी PIT NDPS कायद्यान्वये मोठी कारवाई करत सराईत आरोपी राजन बाळा राठोड याला पुणे येथील येरवडा कारागृहात एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून करण्यात आलेली ही पहिली तर महाराष्ट्रातील दुसरी कारवाई असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सहआयुक्त दीपक साकोरे, अपर पोलीस आयुक्त प्रमोद शेवाळे आणि गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली “नशामुक्त भारत २०२८” अभियानांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.

राजन राठोड (रा. अण्णाभाऊ साठे नगर, मानखुर्द, मुंबई) याच्यावर नवी मुंबई व मुंबई परिसरात एनडीपीएस कायद्यान्वये चार गुन्हे दाखल असून खुनाचा प्रयत्न, मारामारी व दरोडा यांसारखे पाच गंभीर गुन्हेही नोंद आहेत. आरोपी मुंबईहून नवी मुंबईत येऊन अमली पदार्थांची विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

सराईत गुन्हेगार असल्याने राठोड याच्याविरोधात PIT NDPS अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर आरोपीला वर्षभरासाठी येरवडा कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले.

ही कारवाई सहाय्यक पोलीस आयुक्त धर्मपाल बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थ विरोधी पथकाने केली.

नवी मुंबईतील रबाळे पोलीस ठाण्यात गोंधळ पाहायला मिळाला. एका व्यक्तीच्या घरातून मुलगी गायब झाली होती. घरी शोध घेतल्यावर नातेवाईक यांनी इकडे तिकडे विचारपूस केली. मात्र मुलीचा काही केल्या शोध लागला नाही. तेव्हा घरातील सगळे हे रबाळे पोलीस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी तक्रार दिली. मात्र आमची मुलगी शोधून द्या अन्यथा आम्ही पोलिस स्टेशन सोडणार नाही. अशी त्यांनी भूमिका घेतल्यावर पोलीस ठाण्यातच मुलीच्या नातेवाईक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: राजन राठोडवर कोणत्या कायद्याअंतर्गत कारवाई झाली?

    Ans: त्याच्यावर PIT NDPS कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली.

  • Que: आरोपीला कुठे स्थानबद्ध करण्यात आले?

    Ans: आरोपीला पुण्यातील येरवडा कारागृहात एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले.

  • Que: आरोपीवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

    Ans: आरोपीवर एनडीपीएससह खूनाचा प्रयत्न, मारामारी आणि दरोड्यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

