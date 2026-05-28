  • Nagpur Crime Horrific Incident Partially Burnt Body Found In A Burning Pile Of Garbage Gender Indistinguishable

Nagpur Crime: भीषण प्रकार! जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह; स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण

Updated On: May 28, 2026 | 09:20 AM IST
सारांश

नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी परिसरात एका शेतातील जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात अर्धवट जळालेला मानवी मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. मृतदेह इतका जळाला होता की स्त्री-पुरुष ओळखणेही कठीण झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून डीएनए तपासणीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • पारशिवनीतील शेतात जळत्या कचऱ्यात मानवी मृतदेह आढळला.
  • मृतदेह अर्धवट जळाल्याने ओळख पटवणे कठीण झाले आहे.
  • हत्या, आत्महत्या किंवा अपघात या सर्व शक्यतांवर पोलिसांचा तपास सुरू.
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातून एक भीषण प्रकार समोर आला आहे. एका शेतातील जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात एक अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. मृतदेह एवढा जळाला की स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण झाले आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना पारशिवनी परिसरातील आहे.

काय घडलं नेमकं?

पारशिवनी परिसरातील एका शेतामध्ये कचऱ्याला आग लागल्याचे समोर आले होते. या जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून अचानक प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी येऊ लागली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष तिथे गेले. नागरिकांनी जळत्या कचऱ्याच्या जवळ जाऊन पाहिले तेव्हा तिथे एक मानवी मृतदेह जळत असल्याचे दिसले. हे बघून नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली. तातडीने याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली.

स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण

या घटनेची माहिती पारशिवनी पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. कचऱ्यामध्ये हा मृतदेह इतक्या वाईट रीतीने जळाला आहे की, मृत व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष हे ओळखणेही कठीण झाले आहे. मृत व्यक्तीचे वय ५० ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावं असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे. पोलिसांना घटनास्थळी कोणतेही ओळखपत्र, संशयास्पद साहित्य अथवा पुरावे सापडलेले नाहीत. मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी पुढील टप्प्यात डीएनए तपासणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हत्या आहे की आत्महत्या?

पोलीस आता या घटनेचा तपास करत असून आत्महत्या आहे की हत्या? हत्या असेल तर कोणी केली, या मागचं कारण काय? अश्या सगळ्या बाजूंनी पारशिवनी पोलीस तपास करत आहे. या घटने परिसरात खळबळ उडाली असून विविध चर्चांना उधाण आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृतदेह कुठे आढळला?

    Ans: नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी परिसरातील एका शेतातील जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात मृतदेह आढळला.

  • Que: मृतदेहाची ओळख का पटू शकली नाही?

    Ans: मृतदेह मोठ्या प्रमाणात जळाल्यामुळे तो स्त्री आहे की पुरुष हेही ओळखणे कठीण झाले.

  • Que: पोलिसांकडून पुढे कोणती कारवाई केली जात आहे?

    Ans: पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून डीएनए तपासणीसह विविध अंगांनी तपास सुरू केला आहे.

