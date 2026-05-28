  • Neet Ug 2026 Fee Refund Nta Extends Deadline June 22 Bank Details Submission Link

NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

Updated On: May 28, 2026 | 01:05 PM IST
सारांश

NEET UG 2026 : 'नीट युजी २०२६' फी रिफंडसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) २२ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अधिकृत वेबसाईटवर बँक डिटेल्स सादर करणे, कॅन्सल चेक अपलोड करणे आणि लॉगइन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती वाचा.

विस्तार

NEET UG 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकड़ून (NTA) नीट युजी २०२६ परीक्षेचे शुल्क परत मिळण्याच्या अंतिम तारखेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ३ मे रोजी झालेली नीट युजी परीक्षा रद्द झाल्यानंतर एजन्सीने विद्यार्थ्यांना त्यांची फी परत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपली माहिती, बँक तपशील २२ जून २०२६ या अंतिम तारखेपर्यंत द्यावेत. यासाठी नीट युजी २०२६ फी रिफंडेबल पोर्टल २२ मे पासून खुले करण्यात आले आहे.

एनटीएचे निर्देश

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (२७ मे) पूर्वी जाहीर केलेल्या तारखेत बदल करून बँक तपशील सादर करण्याची अंतिम तारीख २२ जून केली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थी २२ रोजी रात्री ११:५० वाजेपर्यंत नीट यूजी फी रिफंडसाठी अर्ज करू शकतील. हा अर्ज उमेद्वाराने काळजीपूर्वक भरावा, जेणेकरून कोणतीही चूक होणार नाही, असे स्पष्ट एनटीएने सांगितले आहे.

एनटीएने आपल्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून पोस्ट करत नीट युजी फी रिफंडसाठी कधीपर्यंत अर्ज करता येईल, याची माहिती दिली आहे. एक्स वरील पोस्टमध्ये असे लिहले आहे की, ज्या उमेद्वारांनी अद्याप फि रिफंडसाठी आपले बँक तपशील जमा केले नाहीत, ते २२ जून २०२६ (रात्री ११:५० वाजेपर्यंत) जमा करू शकतात. आतापर्यंत १३ लाख उमेद्वारांनी आपले तपशील ऑनलाइन जमा केले आहेत.

फी रिफंडसाठी कसा आणि कुठून करावा अर्ज?

  • उमेद्वारांनी सर्वप्रथम नीट यूजीच्या अधिकृत वेबसाईट nta.nic.in वर जावे.
  • होमपेजवर ‘NEET 2026 Refund Portal’ दिसेल, त्या लिंकवर क्लिक करावे.
  • त्यानंतर तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि पासवर्ड किंवा जन्मतारीख (DOB) टाकून लॉगिन करावे.
  • लॉगिन झाल्यानंतर बँकेचे नाव, तुमचे नाव, आयएफएससी (IFSC) कोड टाकून आवश्यक तपशील भरावा.
  • उमेद्वार आपल्या कॅन्सल चेक(Cancel Cheque) ची प्रतही अपलोड करू शकतात.
  • त्यानंतर रिफंडचा फॉर्म सबमिट करावा.
  • शेवटी कन्फर्मेशन पेज पेज (Confirmation Page) डाऊनलोड करा आणि त्याची प्रिंट आऊट काढून घ्या.
