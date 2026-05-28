NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

NEET UG 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकड़ून (NTA) नीट युजी २०२६ परीक्षेचे शुल्क परत मिळण्याच्या अंतिम तारखेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ३ मे रोजी झालेली नीट युजी परीक्षा रद्द झाल्यानंतर एजन्सीने विद्यार्थ्यांना त्यांची फी परत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपली माहिती, बँक तपशील २२ जून २०२६ या अंतिम तारखेपर्यंत द्यावेत. यासाठी नीट युजी २०२६ फी रिफंडेबल पोर्टल २२ मे पासून खुले करण्यात आले आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (२७ मे) पूर्वी जाहीर केलेल्या तारखेत बदल करून बँक तपशील सादर करण्याची अंतिम तारीख २२ जून केली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थी २२ रोजी रात्री ११:५० वाजेपर्यंत नीट यूजी फी रिफंडसाठी अर्ज करू शकतील. हा अर्ज उमेद्वाराने काळजीपूर्वक भरावा, जेणेकरून कोणतीही चूक होणार नाही, असे स्पष्ट एनटीएने सांगितले आहे.
📢 NEET (UG)-2026 | Fee Refund Update Important announcement for candidates yet to submit bank details for fee refund! The last date has been extended to 22nd June 2026 (till 11:50 PM) 🗓️ ✅ ~13 lakh candidates have already updated their details
एनटीएने आपल्या 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून पोस्ट करत नीट युजी फी रिफंडसाठी कधीपर्यंत अर्ज करता येईल, याची माहिती दिली आहे.
