Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती: जाणून घ्या 12 मार्चचा इतिहास

Yashwantrao Chavan birth anniversary : यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि दूरदृष्टीचे राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जातात. १२ मार्च १९१३ रोजी त्यांचा जन्म झाला.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:09 AM
first Chief Minister of Maharashtra Yashwantrao Chavan Birth anniversary 12 march

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

Yashwantrao Chavan birth anniversary : महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सुसंस्कृतपणाची बीजे रोवणारे यशवंतराव चव्हाण यांची आज जयंती. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि दूरदृष्टीचे राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जातात. १२ मार्च १९१३ रोजी त्यांचा जन्म झाला. सामान्य कुटुंबातून पुढे येत त्यांनी शिक्षण, सामाजिक जाणीव आणि राजकीय नेतृत्वाच्या बळावर मोठे स्थान मिळवले. ज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. सहकार चळवळ, औद्योगिक विकास, शेती आणि शिक्षण या क्षेत्रांना त्यांनी विशेष प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या कार्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला भक्कम दिशा मिळाली. पुढे ते केंद्र सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री अशा महत्त्वाच्या पदांवरही कार्यरत होते. त्यांच्या शांत, संयमी आणि दूरदर्शी नेतृत्वामुळे आजही त्यांच्या स्मृती जनमानसामध्ये जीवंत आहेत. (Dinvishesh)

 

12 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1894 : कोका-कोला शीतपेय बाटली मध्ये भरून विक्रीस सुरवात.
  • 1911 : कृष्णाजी प्र. खाडिलकरांच्या संगीत मानापमानाचा पहिला प्रयोग झाला.
  • 1918 : रशियाची राजधानी सेंट पीट्सबर्ग येथून मास्को येथे हलविण्यात आली.
  • 1930 : महात्मा गांधींनी मिठाच्या सत्याग्रहासाठी 200 मैलांची दांडी यात्रा सुरू केली.
  • 1968 : मॉरिशसला इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1992 : स्वातंत्र्याच्या 24 वर्षानंतर, मॉरिशस हे प्रजासत्ताक बनले आणि ब्रिटीश राजवटीच्या सर्व बेड्या फेकून दिल्या.
  • 1993 : मुंबईत 12 बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत 300 हून अधिक लोक ठार आणि हजारो जखमी.
  • 1999 : सरकारी नोटांवर यापुढे महात्मा गांधींचे चित्र असेल असा सरकारतर्फे निर्णय घेण्यात आला.
  • 1999 : झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी आणि पोलंड नाटोमध्ये सामील झाले.
  • 2001 : ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा यांना यशवंतराव चव्हाण स्मृती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले
हे देखील वाचा : मिठाचा कायदा आणि त्यांची जिद्द; 12 मार्चला ‘त्या’ दिवसाने बदललं भारताचं नशीब, वाचा बापूंचा ‘तो’ धगधगता संघर्ष

12 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1824 : ‘गुस्ताव रॉबर्ट किर्चहॉफ’ – जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 ऑक्टोबर 1887)
  • 1891 : नटवर्य ‘चिंतामणराव कोल्हटकर’ – अभिनेते आणि निर्माते यांचा जन्म.
  • 1911 : ‘दयानंद बांदोडकर’ – गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (जन्म: 12 ऑगस्ट 1973)
  • 1913 : ‘यशवंतराव चव्हाण’ – भारताचे पाचवे उपपंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुखमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 नोव्हेंबर 1984)
  • 1933 : ‘कविता विश्वनाथ नरवणे’ – लेखिका यांचा जन्म.
  • 1931 : ‘हर्ब केल्हेर साउथवेस्ट’ – एअरलाईन्स चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
  • 1969 : ‘फाल्गुनी पाठक’ – प्रसिध्द पार्श्वगायिका यांचा जन्म.
  • 1984 : ‘श्रेया घोशाल’ – प्रसिध्द पार्श्वगायिका यांचा जन्म.
हे देखील वाचा :  मल्टिटास्किंगची राणी! घरासोबतच ऑफिस सावरणारी ‘सुपरमॉम’; आज आहे तिचा ‘हा’ खास दिवस

12 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1942: ‘रॉबर्ट बॉश’ – जर्मन अभियंते आणि उद्योजक यांचे निधन. (जन्म: 23 सप्टेंबर 1861)
  • 1960 : ‘क्षितीमोहन सेन’ – भारतीय इतिहासकार यांचे निधन. (जन्म: 2 डिसेंबर 1880)
  • 1999 : ‘यहुदी मेनुहिन’ – प्रसिध्द व्हायोलिनवादक आणि वाद्यवृंद संचालक यांचे निधन. (जन्म: 22 एप्रिल 1916)
  • 2001 : ‘रॉबर्ट लुडलुम’ – अमेरिकन लेखक यांचे निधन. (जन्म: 25 मे 1927)

Web Title: First chief minister of maharashtra yashwantrao chavan birth anniversary 12 march

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 11:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास
1

धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

समाजाचा रोष पत्करुन स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 10 मार्चचा इतिहास
2

समाजाचा रोष पत्करुन स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 10 मार्चचा इतिहास

विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 09 मार्चचा इतिहास
3

विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 09 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : महिलांच्या सन्मानाचा दिवस, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन; जाणून घ्या 08 मार्चचा इतिहास
4

Dinvishesh : महिलांच्या सन्मानाचा दिवस, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन; जाणून घ्या 08 मार्चचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती: जाणून घ्या 12 मार्चचा इतिहास

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती: जाणून घ्या 12 मार्चचा इतिहास

Mar 12, 2026 | 11:09 AM
स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

Mar 12, 2026 | 11:00 AM
NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

Mar 12, 2026 | 10:59 AM
पीएमपीच्या एक हजार बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच नाहीत; प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात?

पीएमपीच्या एक हजार बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच नाहीत; प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात?

Mar 12, 2026 | 10:59 AM
Strait of Hormuz Crisis: तेल, गॅस पुरवठ्याला युद्धाचा फटका; होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकली नागपूरची LPG जहाजं 

Strait of Hormuz Crisis: तेल, गॅस पुरवठ्याला युद्धाचा फटका; होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकली नागपूरची LPG जहाजं 

Mar 12, 2026 | 10:51 AM
Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंहने मोडला ‘ॲनिमल’चा रेकॉर्ड; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाने उडवली खळबळ!

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंहने मोडला ‘ॲनिमल’चा रेकॉर्ड; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाने उडवली खळबळ!

Mar 12, 2026 | 10:50 AM
तुम्हीही SUV खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर थांबा! Volkswagen घेऊन येत आहे Taigun Facelift; क्लासी बदल

तुम्हीही SUV खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर थांबा! Volkswagen घेऊन येत आहे Taigun Facelift; क्लासी बदल

Mar 12, 2026 | 10:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM