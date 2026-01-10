Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bihar Crime: मायेचं नातं रक्ताने माखलं! आईने विषारी गहू खाऊ घालून दोन चिमुकल्यांना मारलं, बिहार येथील घटना

बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात आईनेच दोन मुलांना विषारी पदार्थ खाऊ घालून ठार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पतीशी वादातून गव्हात विष मिसळून मुलांना खायला दिल्याची कबुली आईने दिली असून पोलिसांनी तिला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 10:49 AM
  • दोन निष्पाप मुलांचा विषामुळे मृत्यू
  • सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तींचा संशय
  • तपासात आई संयुक्ता कुमारी निघाली आरोपी
बिहार: बिहार येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्याच दोन मुलांना विषारी गहू देऊन मारल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बिहारच्या औरंगाबादमधील ओब्रा ब्लॉकच्या खुडवा पोलीस ठाणे परिसरातील पथरा गावात घडली. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे. मात्र असं काय घडलं की आईनेच पोटच्या मुलांना मारलं, नेमकं कारण काय?

काय नेमकं प्रकरण?

पोलिसांना दोन मुल्लांनी विषारी लाडू खाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. या प्रकरणात कुटुंबातील सदस्यांनी अज्ञात लोकांमुळे ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त केला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलिसांना मृत मुलांच्या आईवर संशय व्यक्त केला. पोलिसांनी याप्रकरणी कडक चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी आरोपी आईने गुन्हयाची कबुली दिली.

का केली हत्या?

आरोपी महिलेने सांगितले की, तिचा आपल्या पतीशी वाद झाला होता. यादरम्यान, तिने गव्हांत विष मिसळले आणि तेच आपल्या मुलांना खायला दिले होते. त्यानंतर दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असता, संयुक्ता कुमारीला अटक करण्यात आली. पोलीस पुढील तपास करत आहे. या घटनेने गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

बिहारमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. मामानेच सुपारी देऊन भाच्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्याच्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव अभिषेक असे आहे. तर मुख्य आरोपी मामाचे नाव संतोष असे आहे. ही घटना भागलपूर जिल्ह्यातील नाथनगर येथे घडली. दोघांचे एकाच तरुणीसोबत अनैतिक संबंध होते. पीडित नेहमी त्याच्या मामला त्याच्या अनैतिक संबंधाबद्दल मामीला सांगण्याची धमकी द्यायचा आणि त्याला ब्लॅकमेल करत होता. यामुळे संतापलेल्या आरोपी संतोषने मारेकऱ्यांना २ लाख रुपयांची सुपारी देऊन अभिषेकची हत्या केली.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील पथरा गावात.

  • Que: मृत मुलांचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: विषारी पदार्थ खाल्ल्यामुळे.

  • Que: सध्या पोलीस काय कारवाई करत आहेत?

    Ans: आरोपी आईला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 10, 2026 | 10:49 AM

