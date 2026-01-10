Bihar Crime: मायेचं नातं रक्ताने माखलं! आईने विषारी गहू खाऊ घालून दोन चिमुकल्यांना मारलं, बिहार येथील घटना

Thane Municpal News: माझ्या नवऱ्याने यांच्या बायका पळवून नेल्या काय? मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल
काय नेमकं प्रकरण?
पोलिसांना दोन मुल्लांनी विषारी लाडू खाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. या प्रकरणात कुटुंबातील सदस्यांनी अज्ञात लोकांमुळे ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त केला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलिसांना मृत मुलांच्या आईवर संशय व्यक्त केला. पोलिसांनी याप्रकरणी कडक चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी आरोपी आईने गुन्हयाची कबुली दिली.
का केली हत्या?
आरोपी महिलेने सांगितले की, तिचा आपल्या पतीशी वाद झाला होता. यादरम्यान, तिने गव्हांत विष मिसळले आणि तेच आपल्या मुलांना खायला दिले होते. त्यानंतर दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असता, संयुक्ता कुमारीला अटक करण्यात आली. पोलीस पुढील तपास करत आहे. या घटनेने गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
Ans: बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील पथरा गावात.
Ans: विषारी पदार्थ खाल्ल्यामुळे.
Ans: आरोपी आईला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.