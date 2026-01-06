Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Buldhana Accident : भीषण अपघातांची मालिका! बुलढाणा–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर एसटी–दुचाकी धडक; तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू

बुलढाणा–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर धाड गावाजवळ एसटी बस व दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर नांदुरा–बुऱ्हाणपूर मार्गावर टॅक्सी पलटी होऊन 10 जण जखमी झाले.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:28 AM
crime
  • धाड गावाजवळ एसटी बस व दुचाकीची जोरदार धडक, तिघांचा मृत्यू
  • मृत तरुण ढाल सावंगी गावचे; तिघेही 20 वर्षांखालील
  • नांदुरा मार्गावर टॅक्सी अपघात; 10 जखमींवर रुग्णालयात उपचार
बुलढाणा: बुलढाण्यातून भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. बुलढाणा- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील धाड गावाजवळ एसटी बस आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली आणि या अपघातात तीन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अपघाताच्या घटनेनंतर स्थानिकांनी धाव घेत रुग्णवाहिकेला आणि पोलीस प्रशासनाला माहिती दिली. मात्र रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच तिघांचा मृत्यू झाला होता.

Latur Crime: लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयात सहावीतील विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात, पोलीस तपास सुरू

मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे कैलास दांडगे, रवी चंदनशिव व अंकुश पाडळे अशी आहे. हे तिन्ही तरुण २० वर्षे वयाच्या आतीलच असल्याची माहिती आहे.हे तरुण बुलढाणा तालुक्यातील ढाल सावंगी गावातील रहिवासी होते. अपघातस्थळी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अपघातानंतर काही काळ महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.

नांदुरा-बुऱ्हाणपूर मार्गावर अपघात

बुलढाणा जिल्ह्यात आणखी एक अपघात घडल्याची माहिती समोर आली आहे. नांदुरा-बुऱ्हाणपूर मार्गावर वडाप टॅक्सीचा भीषण अपघात झाला. भरधाव टॅक्सी मार्गालगत खड्ड्यात पलटी झाल्याने टॅक्सीतील दहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या सर्व जखमींना खामगाव येथील शासकीय रुग्णलयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे. अपघातानंतर नांदुरा बुऱ्हानपूर मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

चारित्र्याच्या संशयाने घेतला जीव! पतीकडून पत्नी व 4 वर्षीय चिमुकल्याची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत पतीने आपल्या पत्नीला आणि ४ वर्षीय मुलाला संपवल्याची घटना घडली आहे. ही घटना रविवारी रात्री घडली. गाढ झोपेत असलेल्या पत्नी आणि अवघ्या चार वर्षांच्या चिमुकल्यावर कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली. हत्या झालेल्या महिलेचे नाव राहुल म्हस्के (वय 30) आणि तिचा चार वर्षांचा मुलगा रियांश राहुल मस्के असे नाव आहे. तर आरोपी पतीचे नाव राहुल हरी मस्के (वय 35) या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.

काय घडलं नेमकं?

रविवारी रात्री कुटुंबातील सर्व सदस्य झोपेत असतांना राहुल मस्के याने पत्नी रुपाली आणि मुलगा रियांश यांच्यावर कुऱ्हाडीने वार केले. झोपेत आलेल्या दोघांच्या डोक्यावर घाव घालण्यात आल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांनी आरडाओरडा केल्याने घरातील इतर सदस्य जागे झाले. आरोपीची आई ताराबाई म्हस्के हे रुपाली झोपलेल्या खोलीत गेले. तेव्हा समोरील दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी तातडीने शेजाऱ्यांना मदतीसाठी बोलावले. शेजाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता, घरात दोघे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत दिसून आले. जखमी अवस्थेत असलेल्या रुपाली आणि मुलाला तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वी रुपालीचा आणि रियांशचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण मेहकर शहरात हालहाल व्यक्त केली जात आहे.

Tata Hospital Bomb Threat : बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच, टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल; पोलिसांचा हायअलर्ट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे आणि कसा झाला?

    Ans: बुलढाणा–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर धाड गावाजवळ एसटी बस व दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: दुचाकीवर प्रवास करणाऱ्या तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: दुसऱ्या अपघातात काय घडलं?

    Ans: नांदुरा–बुऱ्हाणपूर मार्गावर टॅक्सी खड्ड्यात पलटी होऊन 10 जण गंभीर जखमी झाले.

Published On: Jan 06, 2026 | 09:28 AM

