Tata Hospital Bomb Threat : बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच, टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल; पोलिसांचा हायअलर्ट

सोमवारी मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला. ज्यामध्ये रुग्णालयाच्या आवारात बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. माहिती मिळताच रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ मुंबई पोलिसांना माहिती दिली. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या माहितीनुसार, बॉम्बच्या धमकीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले होते. माहिती मिळताच, मुंबई पोलिसांचे अनेक पथके, बॉम्ब पथके आणि इतर सुरक्षा पथके घटनास्थळी पोहोचली. रुग्णालयात सध्या सखोल शोध मोहीम सुरू आहे. बॉम्ब पथक कसून तपास करत आहे.
मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, धमकी देणारा ईमेल कोणी पाठवला, त्यामागचा हेतू काय होता आणि तो एखाद्या खोड्याचा भाग होता की मोठ्या कटाचा भाग होता याचा तपास ते अजूनही करत आहेत. या सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. सायबर सेलने पाठवणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी ईमेलची तांत्रिक तपासणी देखील सुरू केली आहे. वृत्तांनुसार, कोणत्याही संशयास्पद वस्तू सापडल्याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही, परंतु खबरदारी म्हणून, प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, मुंबई किंवा देशाच्या इतर भागात अशा धमक्या येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, १८ डिसेंबर रोजी मुंबईतील वांद्रे कोर्टात बॉम्बची धमकी मिळाली होती. धमकीच्या ईमेलनंतर, मुंबई पोलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि इतर सुरक्षा एजन्सी घटनास्थळी पोहोचल्या. दीर्घ तपासानंतर, कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक सापडले नाही.