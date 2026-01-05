Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tata Hospital Bomb Threat : बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच, टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल; पोलिसांचा हायअलर्ट

Tata Hospital Bomb Threat News : मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला आहे. या ईमेलनंतर पोलिसांकडून या परिसरात हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:41 PM
बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच (फोटो सौजन्य-Gemini)

  • बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच
  • टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल
  • पोलिसांचा हायअलर्ट
Tata Hospital Bomb Threat News In Marathi : गेल्या काही दिवसांपासून बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरुच आहे. अशातच आज (5 जानेवारी 2026 ) मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला. ज्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. या घटनेची माहिती मिळताच रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना माहिती दिली. मुंबई पोलिस, बॉम्ब पथक आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या आणि संपूर्ण परिसरात सखोल शोध मोहीम सुरू करण्यात आली.

सोमवारी मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला. ज्यामध्ये रुग्णालयाच्या आवारात बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. माहिती मिळताच रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ मुंबई पोलिसांना माहिती दिली. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या माहितीनुसार, बॉम्बच्या धमकीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले होते. माहिती मिळताच, मुंबई पोलिसांचे अनेक पथके, बॉम्ब पथके आणि इतर सुरक्षा पथके घटनास्थळी पोहोचली. रुग्णालयात सध्या सखोल शोध मोहीम सुरू आहे. बॉम्ब पथक कसून तपास करत आहे.

बुधवार-गुरुवारी मृत्यूचा सर्वाधिक धोका! अचानक मरणाचे प्रमाण घरीच जास्त, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

अद्याप कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडलेली नाही

मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, धमकी देणारा ईमेल कोणी पाठवला, त्यामागचा हेतू काय होता आणि तो एखाद्या खोड्याचा भाग होता की मोठ्या कटाचा भाग होता याचा तपास ते अजूनही करत आहेत. या सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. सायबर सेलने पाठवणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी ईमेलची तांत्रिक तपासणी देखील सुरू केली आहे. वृत्तांनुसार, कोणत्याही संशयास्पद वस्तू सापडल्याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही, परंतु खबरदारी म्हणून, प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात आहे.

मुंबई पोलिसांनी सांगितले की धमकीचा ईमेल, त्याचा हेतू मोठ्या कटाचा भाग आहे या सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. सायबर सेलने पाठवणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी ईमेलची तांत्रिक तपासणी देखील सुरू केली आहे. वृत्तांनुसार, कोणत्याही संशयास्पद वस्तू सापडल्याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही, परंतु खबरदारी म्हणून, प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात आहे.

दरम्यान, मुंबई किंवा देशाच्या इतर भागात अशा धमक्या येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, १८ डिसेंबर रोजी मुंबईतील वांद्रे कोर्टात बॉम्बची धमकी मिळाली होती. धमकीच्या ईमेलनंतर, मुंबई पोलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि इतर सुरक्षा एजन्सी घटनास्थळी पोहोचल्या. दीर्घ तपासानंतर, कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक सापडले नाही.

Mayor of Mumbai : कलमा पठण करणारी मुस्लिम महिलाच मुंबईची महापौर होणार…; AIMIM नेत्याचा दावा

 

Published On: Jan 05, 2026 | 05:36 PM

