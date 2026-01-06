Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Latur Crime: लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयात सहावीतील विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात, पोलीस तपास सुरू

लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयात सहावीतील हुशार विद्यार्थिनीचा वसतिगृहात मृत्यू आढळला. मृत्यू आत्महत्येचा की घातपाताचा, याबाबत संशय असून नातेवाईकांनी आरोप केल्याने पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

Updated On: Jan 06, 2026 | 08:40 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सहावीतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा वसतिगृहात पलंगाला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला
  • अभ्यासाचा ताण कारण असल्याचा प्राथमिक अंदाज, मात्र नातेवाईकांचा घातपाताचा आरोप
  • पालकांच्या तक्रारीनंतर विद्यालय परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवला
लातूर: लातूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. विद्यार्थिनीचा मृतदेह मुलींच्या वसतिगृहातील खोलीत पलंगाला लटकलेल्या अवथते आढळून आला. या घटनेने कुटुंबियांसह शैक्षणिक वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. हि घटना आत्महत्या आहे की घातपात याचा तपास पोलीस करत आहे.

Tata Hospital Bomb Threat : बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच, टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल; पोलिसांचा हायअलर्ट

पोलीस तपास सुरु

घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. आत्महत्या की घातपात, याचा उलगडा करण्यासाठी पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत असून वसतिगृहातील कर्मचारी, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची चौकशी केली जात आहे.

पोलीस बंदोबस्त वाढवला

लातूर शहरालगत असलेल्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या परिसरात विद्यार्थिनी मृत मिळाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या प्रमरणात पालक इथे जमा झाले होते. काही पालकांनी विद्यालयात विद्यार्थ्यांना मारहाण होत असल्याचे आरोप करत तक्रारी केल्या आहेत. अश्या वातावरणामुळे विध्यार्थी मानसिक तणावात राहत असल्याचा दावा पालकांकडून केला जात आहे. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि कायदा- सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी विध्यालय परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे नवोदय विद्यालयातील विध्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलीस तपासातून नेमके सत्य काय ते लवकरच समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

घातपाताचा संशय

मृत विद्यार्थिनी अत्यंत हुशार आणि चुणचुणीत होती असे सांगिलतले जात आहे. मृत विद्यार्थिनीचे वडील औसा तालुक्यातील टाका गावातील रहिवासी असून ते मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. प्राथमिक माहितीनुसार, नवोदय विद्यालयातील अभ्यासाचा ताण आणि अतिरिक्त दबावामुळेच मृत विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, नातेवाईकांनी हा प्रकार आत्महत्या नसून घातपाताचा असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केला जात आहे.

Jharkhand Crime: झारखंड हादरले! प्रेयसीसाठी पत्नीचा खून; मृतदेह लपवण्यासाठी कुत्र्यालाही मारून पुरले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: लातूर येथील जवाहर नवोदय विद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहात.

  • Que: मृत्यूचे नेमके कारण काय?

    Ans: आत्महत्या की घातपात, याबाबत संशय असून पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

  • Que: घटनेनंतर काय पावले उचलण्यात आली?

    Ans: पंचनामा व शवविच्छेदन करण्यात आले असून विद्यालय परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

