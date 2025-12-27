एक चूक अन् 4 जणांचा गेला जीव! कडाक्याच्या थंडीपासून वाचण्यासाठी शेकोटी पेटवली अन् सर्वच संपलं…; नेमकं काय घडलं?

बिहारमधील छपरा शहरात शुक्रवारी (26 डिसेंबर 2026) रात्री एका दुःखद अपघाताची बातमी समोर आली. ज्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरला. भगवान बाजार पोलीस स्टेशन हद्दीतील अंबिका कॉलनीमध्ये एकाच कुटुंबातील तीन मुले आणि एक वृद्ध महिला गुदमरून मरण पावली. कुटुंबातील इतर तीन सदस्यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. थंडीपासून वाचण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या खोलीत शेकोटी पेटवल्यानंतर हा अपघात झाला.
अंबिका कॉलनीमध्ये राहणारे कुटुंब कडाक्याच्या थंडीपासून वाचण्यासाठी बंद खोलीत शेकोटी पेटवून झोपले. सात सदस्यांचे कुटुंब दरवाजा बंद करून आत झोपले. रात्रीच्या वेळी, आगीतून धुराने खोली भरली आणि ऑक्सिजनची पातळी हळूहळू कमी झाली, ज्यामुळे सर्वजण बेशुद्ध पडले.
शनिवारी सकाळी बराच वेळ दरवाजा उघडला नाही तेव्हा जवळच्या लोकांना संशय आला. दरवाजा उघडताच, आतले दृश्य पाहून त्यांना धक्का बसला. सर्व सातही जण बेशुद्ध आढळले. त्यांना ताबडतोब छपरा सदर रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी चार जणांना मृत घोषित केले.
तेजस, गुडिया आणि आर्या या तीन अल्पवयीन मुलांचा जागीच मृत्यू झाला. कुटुंबातील सर्वात मोठी सदस्य कमलावती देवी हिचाही मृत्यू झाला. कुटुंबातील इतर तीन सदस्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे आणि त्यांच्यावर चांगल्या उपचारांसाठी लक्ष ठेवले जात आहे.
रुग्णालय प्रशासनाच्या मते, खोलीतील धुरामुळे ऑक्सिजनची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी झाली, ज्यामुळे गुदमरणे आणि सर्व लोक बेशुद्ध पडले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की बंद खोलीत आग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची आग लावणे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण त्यामुळे कार्बन मोनोऑक्साइड तयार होतो, जो प्राणघातक ठरू शकतो.
घटनेची माहिती मिळताच, भगवान बाजार पोलिस ठाण्याचे पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. पोलिसांनी सांगितले की, प्रथमदर्शनी हा अपघात थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात निष्काळजीपणामुळे झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसर शोकाकुल आहे आणि कुटुंबातील सदस्यांना हादरवून टाकणारे आहे.
बिहार सध्या तीव्र थंडी, दाट धुके आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये ग्रस्त आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सूर्यप्रकाश नाही, ज्यामुळे थंडी वाढत आहे. पश्चिमेकडील वाऱ्यांमुळे, राज्यात थंडीचे दिवस आहेत. हवामान खात्याच्या मते, शनिवारी रात्री उशिरापासून पाटणा, अरवल, मुझफ्फरपूर, मोतिहारी आणि पश्चिम चंपारणसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दृश्यमानता लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
या अपघातामुळे पुन्हा एकदा असा इशारा देण्यात आला आहे की थंडीपासून संरक्षणाच्या असुरक्षित पद्धती प्राणघातक ठरू शकतात. प्रशासन आणि तज्ञांनी लोकांना बंद खोल्यांमध्ये शेकोट्या किंवा शेकोट्या वापरणे टाळण्याचे आणि थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षित उपाय अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे.