Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Nagpur Crime: बुधवार ठरला घातवार! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

नागपुरात एकाच दिवशी दोन खळबळजनक हत्या उघडकीस आल्या. मानकापूरमध्ये शेजाऱ्याने तरुणीचा गळा दाबून खून करून आत्महत्येचा बनाव केला, तर रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची दगडाने निर्घृण हत्या झाली.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:43 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मानकापूरमध्ये विवाहित शेजाऱ्याने 23 वर्षीय तरुणीची हत्या; आरोपी अटकेत
  • तरुणीशी जवळीक नाकारल्याने संतापातून खून, नंतर आत्महत्येचा बनाव
  • तहसील हद्दीत रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाचा दगडाने खून, ओळख अज्ञात
नागपूर: मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शेजारी राहणाऱ्या विवाहित पुरुषाने तरुणीची हत्या केली. आरोपीने आधी तरुणीचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर फासावर लटकवून आत्महत्येचा बनाव केला. प्राची हेमराज खापेकर (२३, रा. राजलक्ष्मी सोसायटी, गोधनी रोड) असे मृताचे तर शेखर ढोरे (३८) असे शेजारी राहणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे. प्राचीची आई रुक्मिणी खापेकर यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीला अटक केली आहे. शवविच्छेदन अहवालात प्राचीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे स्पष्ट झाले.

काही महिन्यांपासून शेखर प्राचीशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आले होते.कुटुंबीयांनी प्राचीला त्याच्यापासून दूर राहण्यास सांगितले होते. प्राचीनेही बोलणे बंद केल्याने शेखर संतापला होता. सोमवारी सकाळी घरी कुणी नाही हे बघून शेखर तिच्या घरात शिरला. बोलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्राचीने नकार दिला. यावरून शेखर संतापला आणि त्याने प्राचीचे डोके जमिनीवर आपटले आणि गळा दाबून खून केला.

डोक्यात दगड घालून अनोळखी तरुणाची हत्या

नागपूर तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत रामझुला पुलाखाली बुधवारी अज्ञात तरुणाची डोक्यावर व चेहऱ्यावर दगड घालून निघृण हत्या केली. मृत तरुणाचे वय अंदाजे ३० ते ३५ वर्षे आहे. त्याच्या अंगावरील कपडे व एकूण दिसण्यावरून तो कामगार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याची ओळख पटविण्यासाठी व कोणतेही कागदपत्र किंवा साहित्य आढळले नाही. बुधवारी दुपारी सुमारे १२ वाजताच्या सुमारास रुग्णवाहिका चालकाच्या निदर्शनास पुलाखाली रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आला.

त्याने तत्काळ याबाबत नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. माहिती मिळताच तहसील पोलिस ठाण्याचे अधिकारी संजय मेंढे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसरातील फळ विक्रेते व चहावाल्यांकडे चौकशी केली. मात्र, मृताला ओळखणारा कोणीही भेटला नाही. त्यामुळे मृताची ओळख पटली नाही. मृताच्या उजव्या हातावर इंग्रजीत ‘RS’ अशी आद्याक्षरे गोंदवलेली असून, कानामागे ‘रमेश’ असे नाव गोंदवलेले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

संशयितांमध्ये चार तरुण

मृतदेह घटनास्थळी पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी मेयो रुग्णालयात पाठविला. परिसरातील काही दुकानदारांनी रात्री साडेनऊच्या सुमारास तीन ते चार तरुण या भागात फिरताना दिसल्याचे सांगितले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मानकापूर हत्येचा मुख्य आरोपी कोण?

    Ans: शेजारी राहणारा शेखर ढोरे (38).

  • Que: दुसरी घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूर तहसील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रामझुला पुलाखाली.

  • Que: अज्ञात तरुणाची ओळख पटली का?

    Ans: अद्याप ओळख पटलेली नाही; पोलिस तपास सुरू आहे.

Web Title: Nagpur crime two murders in nagpur on the same day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल
1

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना
2

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल
3

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
4

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Jan 22, 2026 | 11:42 AM
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

Jan 22, 2026 | 11:37 AM
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM
अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 11:29 AM
मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 11:24 AM
मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

Jan 22, 2026 | 11:20 AM
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM