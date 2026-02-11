Subedaar Teaser: वयाच्या सत्तरीतही अनिल कपूरचा धबधबा; ‘सुबेदार’ मधील डॅशिंग आणि दमदार लूक समोर!

बॉलिवूड अभिनेते अनिल कपूर पुन्हा एकदा त्यांच्या दमदार एक्शनमुळे चर्चेत आले आहेत. वयाच्या ६९ व्या वर्षीही अनिल कपूर चाहत्यांमध्ये अविश्वसनीय लोकप्रिय आहेत. ते गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीत आहेत आणि ते अजूनही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. अनिल कपूर पुढील वर्षी येणाऱ्या अॅक्शन-थ्रिलर “सुबेदार” मध्ये दिसणार आहेत, जो खूप चर्चेत आहे. दरम्यान, निर्मात्यांनी आज, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी “सुबेदार” चा टीझर रिलीज केला. अनिल कपूर अर्जन मौर्यची भूमिका साकारत आहेत, जो एक निवृत्त सैनिक आहे ज्याचे आयुष्य त्याच्या कुटुंबातील काही त्रासदायक समस्यांमुळे विचित्र वळण घेते.
११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्मात्यांनी अनिल कपूर अभिनीत ‘सुभेदार’ चित्रपटाचा टीझर केला, ज्यामध्ये अनिल कपूर अर्जुन मौर्य या निवृत्त सैनिकाच्या भूमिकेत दिसत आहेत, जो बदलत्या जगात शांतता शोधण्यासाठी संघर्ष करत आहे. प्राइम व्हिडिओने ‘सुभेदार’ चित्रपटाचा अधिकृत टीझर शेअर केला आणि लिहिले, “त्यांनी चुकीच्या माणसाशी खेळ केला! सुभेदार… प्राईमवर नवीन चित्रपट.” यासोबतच निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे आणि विशेष म्हणजे या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांना जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. हा चित्रपट ५ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…
अनिल कपूर स्टारर ‘सुबेदार’ हा चित्रपट एक हाय-ऑक्टेन अॅक्शन-थ्रिलर असणार आहे, ज्याची झलक टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. हा टीझर ५ मार्च २०२६ पासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध असेल. प्रेक्षकांना तो हिंदी, तमिळ आणि तेलुगूसह अनेक भाषांमध्ये पाहता येईल. ‘सुबेदार’ हे सुरेश त्रिवेणी आणि प्रज्वल चंद्रशेखर यांनी लिहिले आहे आणि विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर आणि सुरेश त्रिवेणी यांनी ‘अन ओपनिंग इमेज फिल्म्स प्रोडक्शन’च्या बॅनरखाली अनिल कपूर फिल्म अँड कम्युनिकेशन नेटवर्कच्या सहकार्याने निर्मिती केली आहे.
View this post on Instagram
मोठी बातमी! ‘धुरधंर’ Ranveer Singh ला कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणारा धमकीचा मेसेज, पोलिसांकडून सुरक्षा वाढवली
येत्या चित्रपटात अनिल कपूर राधिका मदनसोबत त्यांच्या मुलीची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. या चित्रपटात सौरभ शुक्ला, मोना सिंग, फैसल मलिक आणि आदित्य रावल हे देखील दिसणार आहेत. अनिल कपूरच्या आगामी अॅक्शन थ्रिलर ‘सुभेदार’चा टीझर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्मात्यांनी प्रदर्शित केला. अनिल कपूरचे चाहते त्यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. अनेकांनी त्यांचा उत्साह व्यक्त करत आणि टीझरचे कौतुक करत कमेंट केल्या आहेत.