Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

काय घडलं पिडीतेसोबत ?
अल्पवयीन मुलाने बहिणीच्या मैत्रिणीची छेड काढली होती. त्यानंतर फोनवर मेसेज पाठवत तिला घरी बोलवले. ती त्याच्या घरी गेली असता अल्पवयीन मुलगा आणि त्याचे दोन मित्र होते. त्यांनी तिला आतल्या खोलीत नेले आणि नंतर बलात्कार केला. अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी हा बारावीचा विद्यार्थी आहे. मुलीवर अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ शूटही करत कुणाला काही सांगितले तर व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली. या घटनेने पीडित मुलगी प्रचंड घाबरली होती.
मात्र चार दिवसांनंतर तिने हिंमत करत घडलेला सगळा प्रकार आपल्या कुटुंबाला सांगितला. पालकांना कळताच तातडीने पोलिसात धाव घेतली. त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यांनतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत आरोपींनी बेड्या ठोकल्या. आरोपी बारावीत असल्याने मंगळवारी त्याचा पहिला पेपर होता. पण त्याच्या या घृणास्पद कृत्यामुळे त्याची रवानगी पोलिसात झाली.
तपास सुरु
पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपींनी अत्याचाराचा व्हिडीओ खरोखर काढला का? याचा तपास करत आहेत. आरोपींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून तिन्ही आरोपींचा तपास करण्यात येत आहे. सर्वांवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेने महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हादरला आहे. सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
वडिलांना मोठा झटका
या घटनेचा झटका आरोपींच्या कुटुंबावरही उमटले आहेत. आपला मुलगा अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकल्याची बातमी कळताच त्याच्या वडिलांना मोठा धक्का बसला. या धक्क्याने त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Ans: अल्पवयीनांनी तिला घरी बोलावलं आणि तिथे तिघांनी बलात्कार केला.
Ans: धमकी आणि भीतीमुळे ती घाबरली होती; चार दिवसांनी तिने कुटुंबाला माहिती दिली.
Ans: पॉक्सो (POCSO) कायद्यानुसार आणि संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.