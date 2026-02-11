Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Nagpur Crime A Minor Girl Was Called Home And Gang Assault By 3 People Nagpur Was Shaken

Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना. अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावून ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार. पोलिसांनी ३ जणांना अटक केली असून पोलीस त्यांचा तपास करत आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं
  • तिघांनी मिळून सामूहिक बलात्कार केला
  • पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. १५ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर तीन जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ५ फेब्रुवारी रोजी घडली. मुख्य आरोपी हा पीडितेच्या मैत्रिणीचा भाऊ असून तो १२ विचा विध्यार्थी आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह ३ मुलांना बेड्या ठोकल्या आहे. तीन आरोपींपैकी दोघे अल्पवयीन आहेत. या घटनेने तीनही आरोपींवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

काय घडलं पिडीतेसोबत ?

अल्पवयीन मुलाने बहिणीच्या मैत्रिणीची छेड काढली होती. त्यानंतर फोनवर मेसेज पाठवत तिला घरी बोलवले. ती त्याच्या घरी गेली असता अल्पवयीन मुलगा आणि त्याचे दोन मित्र होते. त्यांनी तिला आतल्या खोलीत नेले आणि नंतर बलात्कार केला. अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी हा बारावीचा विद्यार्थी आहे. मुलीवर अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ शूटही करत कुणाला काही सांगितले तर व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली. या घटनेने पीडित मुलगी प्रचंड घाबरली होती.

मात्र चार दिवसांनंतर तिने हिंमत करत घडलेला सगळा प्रकार आपल्या कुटुंबाला सांगितला. पालकांना कळताच तातडीने पोलिसात धाव घेतली. त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यांनतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत आरोपींनी बेड्या ठोकल्या. आरोपी बारावीत असल्याने मंगळवारी त्याचा पहिला पेपर होता. पण त्याच्या या घृणास्पद कृत्यामुळे त्याची रवानगी पोलिसात झाली.

तपास सुरु

पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपींनी अत्याचाराचा व्हिडीओ खरोखर काढला का? याचा तपास करत आहेत. आरोपींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून तिन्ही आरोपींचा तपास करण्यात येत आहे. सर्वांवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेने महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हादरला आहे. सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

वडिलांना मोठा झटका

या घटनेचा झटका आरोपींच्या कुटुंबावरही उमटले आहेत. आपला मुलगा अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकल्याची बातमी कळताच त्याच्या वडिलांना मोठा धक्का बसला. या धक्क्याने त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कुठे केला लैंगिक अत्याचार?

    Ans: अल्पवयीनांनी तिला घरी बोलावलं आणि तिथे तिघांनी बलात्कार केला.

  • Que: गुन्ह्यानंतर मुलगी लगेच तक्रार का करू शकली नाही?

    Ans: धमकी आणि भीतीमुळे ती घाबरली होती; चार दिवसांनी तिने कुटुंबाला माहिती दिली.

  • Que: आरोपींवर कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे?

    Ans: पॉक्सो (POCSO) कायद्यानुसार आणि संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.

Web Title: Nagpur crime a minor girl was called home and gang assault by 3 people nagpur was shaken

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू
1

Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Buldhana Crime: दोन एकर शेती, लाखाचं कर्ज आणि नापिकी… बुलडाण्यात तरुण शेतकरी दाम्पत्याने संपवले जीवन
2

Buldhana Crime: दोन एकर शेती, लाखाचं कर्ज आणि नापिकी… बुलडाण्यात तरुण शेतकरी दाम्पत्याने संपवले जीवन

Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?
3

Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू
4

Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Feb 11, 2026 | 12:12 PM
Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Feb 11, 2026 | 12:06 PM
स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

Feb 11, 2026 | 12:05 PM
Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Feb 11, 2026 | 12:04 PM
Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Feb 11, 2026 | 11:58 AM
Vande Mataram News: ‘वंदे मातरम्’बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवणे अनिवार्य, नवीन नियमावली जाहीर

Vande Mataram News: ‘वंदे मातरम्’बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवणे अनिवार्य, नवीन नियमावली जाहीर

Feb 11, 2026 | 11:48 AM
नगरसेवकांनो, जनतेशी नाळ जोडा…; खासदार अशोक चव्हाणांचा नवीन नगरसेवकांना मोलाचा सल्ला

नगरसेवकांनो, जनतेशी नाळ जोडा…; खासदार अशोक चव्हाणांचा नवीन नगरसेवकांना मोलाचा सल्ला

Feb 11, 2026 | 11:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM