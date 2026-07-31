मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित अल्पवयीन मुलगी भाऊजाईसोबत झालेल्या वादानंतर घरातून निघून गेली होती. ती बदलापूर-कटई मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी पोहोचली. तिच्याकडे पैसे नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हॉटेल चालकाने तिला अन्न देत मदतीच्या नावाखाली तिचा विश्वास संपादन केल्याचा आरोप आहे.
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मुख्य आरोपी अंगूर सिंह (22) याने परिसरातील आणखी दोन अल्पवयीन मुलांशी तिची ओळख करून दिली. मुलीने घरातून निघून आल्याची माहिती दिल्यानंतर, तिला नोकरी मिळवून देतो आणि राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देतो, असे आमिष दाखवून तिला एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या निर्जन ठिकाणी तिघांनी मिळून अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार केला. त्यानंतर आरोपींनी तिला रस्त्यावर सोडून तेथून पळ काढला. पीडित मुलगी कुळगाव-बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोहोचल्यानंतर काही नागरिकांनी तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. चौकशीदरम्यान तिने संपूर्ण घटना पोलिसांना सांगितली. दरम्यान, मुलगी बेपत्ता झाल्याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात यापूर्वीच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मानपाडा पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हाती घेत आरोपींचा शोध सुरू केला.
तपासादरम्यान पोलिसांनी हॉटेल चालक अंगूर सिंह याला अटक केली आहे. त्याला कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, इतर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना बाल न्याय मंडळासमोर (Juvenile Justice Board) हजर केले जाणार आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास मानपाडा पोलीस करत असून, सर्व पुरावे, घटनाक्रम आणि आरोपींची भूमिका याची सखोल चौकशी सुरू आहे. अंगूर सिंहला कल्याण न्यायालयात हजर केले जाणार असून, इतर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना बाल न्यायालयात हजर केले जाईल. मात्र, या धक्कादायक घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिला व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
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