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मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

Updated On: Jul 31, 2026 | 04:53 PM IST
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सारांश

Dombivli Crime: डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरातून निघून आलेल्या मुलीला मदतीचे आणि नोकरीचे आमिष दाखवत हॉटेल चालकासह तिघांनी निर्जनस्थळी नेऊन अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यातमुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

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विस्तार
  • मदतीच्या बहाण्याने जिंकला विश्वास
  • नोकरीचे आमिष दाखवत अल्पवयीनवर सामूहिक अत्याचार
  • अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी एकाला अटक
Dombivli Crime News Marathi: डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका 22 वर्षीय हॉटेल चालकाला अटक केली असून अन्य दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

भाऊजाईसोबत वाद झाल्यानंतर घर सोडले

प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित अल्पवयीन मुलगी भाऊजाईसोबत झालेल्या वादानंतर घरातून निघून गेली होती. ती बदलापूर-कटई मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी पोहोचली. तिच्याकडे पैसे नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हॉटेल चालकाने तिला अन्न देत मदतीच्या नावाखाली तिचा विश्वास संपादन केल्याचा आरोप आहे.

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नोकरी आणि राहण्याचे आमिष

मुख्य आरोपी अंगूर सिंह (22) याने परिसरातील आणखी दोन अल्पवयीन मुलांशी तिची ओळख करून दिली. मुलीने घरातून निघून आल्याची माहिती दिल्यानंतर, तिला नोकरी मिळवून देतो आणि राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देतो, असे आमिष दाखवून तिला एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले.

निर्जनस्थळी सामूहिक अत्याचार

पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या निर्जन ठिकाणी तिघांनी मिळून अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार केला. त्यानंतर आरोपींनी तिला रस्त्यावर सोडून तेथून पळ काढला. पीडित मुलगी कुळगाव-बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोहोचल्यानंतर काही नागरिकांनी तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. चौकशीदरम्यान तिने संपूर्ण घटना पोलिसांना सांगितली. दरम्यान, मुलगी बेपत्ता झाल्याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात यापूर्वीच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मानपाडा पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हाती घेत आरोपींचा शोध सुरू केला.

एकाला अटक, दोघे बालआरोपी ताब्यात

तपासादरम्यान पोलिसांनी हॉटेल चालक अंगूर सिंह याला अटक केली आहे. त्याला कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, इतर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना बाल न्याय मंडळासमोर (Juvenile Justice Board) हजर केले जाणार आहे.

पोलिसांचा पुढील तपास सुरू

या प्रकरणाचा पुढील तपास मानपाडा पोलीस करत असून, सर्व पुरावे, घटनाक्रम आणि आरोपींची भूमिका याची सखोल चौकशी सुरू आहे. अंगूर सिंहला कल्याण न्यायालयात हजर केले जाणार असून, इतर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना बाल न्यायालयात हजर केले जाईल. मात्र, या धक्कादायक घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिला व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

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Web Title: Dombivli minor gang rape case hotel owner arrested manpada police

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Published On: Jul 31, 2026 | 04:53 PM

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