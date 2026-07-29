बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kanpur Cousin Couple Tragic Murder Suicide Court Marriage Case News Marathi

UP Crime: चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट; पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला, नंतर पती पण गळफासावर…

Updated On: Jul 29, 2026 | 05:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

UP Crime News: उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये चुलत भाऊ-बहिणीने प्रेमविवाह केल्यानंतर घडलेल्या धक्कादायक घटनेने खळबळ उडाली आहे. कौटुंबिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर पतीने पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याचा आरोप असून, त्यानंतर तिच्या भांगेत सिंदूर भरून स्वतःही गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट; पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला, नंतर पती पण गळफासावर..

चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट; पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला, नंतर पती पण गळफासावर..

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट
  • पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला
  • नंतर पती पण गळफासावर…
UP Crime News In Marathi: उत्तर प्रदेशातील कानपूरच्या बर्रा परिसरात प्रेमविवाह केलेल्या एका तरुण दाम्पत्याचा दुर्दैवी अंत झाला आहे. प्राथमिक तपासानुसार, पतीने पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला आहे.

नेमकी घटना काय?

ही घटना बर्रा-7 येथील एसएस ब्लॉकमधील भाड्याच्या घरात घडली. काही दिवसांपूर्वीच हे दाम्पत्य येथे राहण्यासाठी आले होते. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात पतीने पत्नीची हत्या करून त्यानंतर आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..

पत्नीच्या भांगेत सिंदूर, खोलीत विखुरलेले चिन्ह

फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली असता, खोलीच्या जमिनीवर सिंदूर विखुरलेला आढळला. तसेच सिंदूराची डबीही जवळ पडलेली होती. मृत महिलेच्या भांगेत सिंदूर भरलेला होता, तर तरुणाच्या हात-पायांवरही सिंदूराचे डाग आढळले. यावरून पत्नीची हत्या केल्यानंतर तिच्या भांगेत सिंदूर भरून पतीने आत्महत्या केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

तीन वर्षांच्या प्रेमसंबंधाचा शोकांत शेवट

मृतांची ओळख 22 वर्षीय सौरभ सविता उर्फ टोनी आणि 18 वर्षीय राणी उर्फ शालिनी अशी झाली आहे. दोघेही नात्याने चुलत भाऊ-बहिण असल्याचे तपासात समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. कुटुंबीयांचा विरोध असतानाही त्यांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी घर सोडून कोर्ट मॅरेज केले होते.

लग्नानंतर दोघे काही काळ दिल्लीत राहत होते. त्यानंतर सुमारे पाच दिवसांपूर्वी ते कानपूरला परतले आणि बर्रा-7 परिसरातील एका होजरी व्यावसायिकाच्या घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर भाड्याने राहू लागले होते.

रोशनदानातून उघडकीस आली घटना

मंगळवारी दुपारी दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या एका वृद्ध महिलेने छतावर कपडे वाळत घालण्यासाठी जात असताना रोशनदानातून खोलीत डोकावले. त्यावेळी तिला पंख्याला लटकलेला तरुणाचा मृतदेह दिसला. त्यांनी तातडीने घरमालकाला माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांना कळविण्यात आले.

घटनास्थळी पोहोचलेल्या फॉरेन्सिक पथकाने दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. आत प्लास्टिकच्या चटईवर महिलेचा मृतदेह पडलेला होता, तर तरुणाचा मृतदेह साडीच्या सहाय्याने पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला.

कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

मृत राणीची आई पिंकी यांनी सांगितले की, घटनेच्या काही वेळापूर्वीच त्यांची मुलगी आणि जावयाशी फोनवर बोलणे झाले होते. त्यावेळी कोणत्याही वादाची कल्पना आली नव्हती. मात्र, कोर्ट मॅरेजनंतरही सौरभच्या कुटुंबीयांनी राणीला स्वीकारले नव्हते आणि दोघांवर वेगळे होण्यासाठी दबाव टाकला जात होता, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा

दक्षिण विभागाचे डीसीपी यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात पत्नीची हत्या करून पतीने आत्महत्या केल्याची शक्यता दिसून येत आहे. मात्र, सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून शवविच्छेदन अहवाल आणि नातेवाईकांच्या जबाबांनंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

भाडेकरू पडताळणीवरही प्रश्न

या प्रकरणात घरमालकाला भाडेकरूंबाबत फारशी माहिती नसल्याचेही तपासात समोर आले आहे. मोटारसायकलच्या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे पोलिसांनी सौरभच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा भाडेकरूंच्या पोलिस पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पोलिस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

Web Title: Kanpur cousin couple tragic murder suicide court marriage case news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 05:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..
1

kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..

Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक
2

Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा
3

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

28 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भगवान बुद्धांची तपोभूमी सारनाथचा UNESCO जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश
4

28 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भगवान बुद्धांची तपोभूमी सारनाथचा UNESCO जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UP Crime: चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट; पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला, नंतर पती पण गळफासावर…

UP Crime: चुलत भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा दुर्दैवी शेवट; पत्नीची हत्या करून भांगेत सिंदूर भरला, नंतर पती पण गळफासावर…

Jul 29, 2026 | 05:09 PM
शत्रूला मैदानातच तुडवणार! Asian Games साठी भारतीय हॉकी संघाची घोषणा; हॉकी स्टीकचा पहिला दणका थेट…

शत्रूला मैदानातच तुडवणार! Asian Games साठी भारतीय हॉकी संघाची घोषणा; हॉकी स्टीकचा पहिला दणका थेट…

Jul 29, 2026 | 05:08 PM
NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयचे विशेष न्यायालयात १३ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल!

NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयचे विशेष न्यायालयात १३ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल!

Jul 29, 2026 | 05:00 PM
Middle East War: युद्ध चिघळले! अमेरिकेसोबत सौदी सैन्याचा इराकमध्ये मोठा बॉम्बहल्ला; इराण-समर्थित मिलिशियांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त

Middle East War: युद्ध चिघळले! अमेरिकेसोबत सौदी सैन्याचा इराकमध्ये मोठा बॉम्बहल्ला; इराण-समर्थित मिलिशियांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त

Jul 29, 2026 | 04:57 PM
Harshwardhan Sapkal: MPSC पेपरफुटीवरून राजकीय संघर्ष पेटला, हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

Harshwardhan Sapkal: MPSC पेपरफुटीवरून राजकीय संघर्ष पेटला, हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

Jul 29, 2026 | 04:53 PM
Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

Jul 29, 2026 | 04:50 PM
Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

Jul 29, 2026 | 04:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा