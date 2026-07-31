Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

अभिजित दीपके म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारखे पक्ष मोडण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांचा कसा वापर केला गेला, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. लोकशाहीचे रक्षण करणे ही देशाच्या सर्वोच्च संस्थांची जबाबदारी होती, एका व्यक्तीची हुकूमशाही प्रस्थापित होऊ न देणे. त्यांनी हे घडू दिले. हे रोखण्यासाठी केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर सामान्य जनतेनेही एकत्र आले पाहिजे.
सीजेपी प्रमुख दीपक यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्या नव्या शिक्षणमंत्रीपदी नियुक्तीवर टीका करत त्यांना एक विचित्र व्यक्ती म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की, जर देशाचे शिक्षणमंत्री बलात्काऱ्यांना पाठिंबा देत असतील, तर याचा अर्थ धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवल्यानंतर आणखी एका विचित्र व्यक्तीला आणले गेले आहे. देशाला कोणता संदेश दिला जात आहे? ते दुसरे काहीही करू शकत नाहीत कारण त्यांचा पक्ष ‘गुंडांनी’ भरलेला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात बलात्काराचा दोषी राम रहीमसारख्या लोकांना पॅरोलवर सोडण्यात आले आहे. हे सरकार गुंड आणि बलात्काऱ्यांना पाठिंबा देते.
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गुरुवारी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपक यांनी भाजप आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले. दीपक यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर दबाव होता. त्यांना भाजपमध्ये सामील होऊन आपले कुटुंब आणि मित्रांना वाचवण्यास सांगितले जात होते. असे न केल्यास त्यांना, त्यांच्या आई-वडिलांना आणि व्यावसायिक मित्रांना जीवे मारण्याच्या सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. अभिजीत दीपक यांनी म्हटले आहे की, यामागे सत्तेच्या सर्वोच्च पदावरील लोक होते. दीपक यांनी या उच्च पदांच्या प्रतिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, जे लोक त्यांच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना अशा धमक्या देतात, त्यांनी ही पदे भूषवावीत का? विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर आणि भाजपने केलेला नकार याबाबत दीपक यांनी सांगितले की, त्यांनी स्वतः बिहारमधील विद्यार्थ्यांना भेट दिली आणि त्यांची विचारपूस केली. ते गंभीर जखमी झाले आहेत. एका विद्यार्थ्याची तर दृष्टी जाण्याचा धोका आहे.
या आंदोलनात पॅलेट गनपासून ते एके-४७ पर्यंत सर्व काही वापरले गेले. आम्ही गुन्हेगार आहोत की दहशतवादी? हे विद्यार्थी आणि तरुणांचे आंदोलन होते आणि सरकारने अशा शस्त्रांचा वापर केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना थेट लक्ष्य करत दीपक म्हणाले की, पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करतात. त्यामुळे, अशा शस्त्रांचा वापर करणे, विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणे आणि लाठीचार्ज करण्याची संपूर्ण जबाबदारी गृहमंत्री यांच्यावर येते.
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