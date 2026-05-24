  • Forest Departments Daring Operation Smugglers Apprehended With Monitor Lizard Organs Poachers Struck With Fear

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

Updated On: May 24, 2026 | 09:08 PM IST
सारांश

सातारा वन विभागाने वाई-मांढरदेव रस्त्यावर 'पोलीस टाईम स्टाईल' कारवाई करत घोरपडीचे अवयव, हत्ताजोडी आणि वाघाच्या नखांची तस्करी करणाऱ्या सोलापूरच्या दोन तस्करांना वॅगनआर कारसह अटक केली आहे.

  • साताऱ्यात वन विभागाची ‘पोलीस टाईम स्टाईल’ कारवाई
  • वॅगनआरमधून घोरपडीचे अवयव, ‘हत्ताजोडी’ आणि वाघाची नखे जप्त
  • सोलापूरचे दोन तस्कर जेरबंद
पाचगणी : वन्यजीवांची अवैध शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या काळ्या बाजाराविरोधात सातारा वन विभागाने पुन्हा एकदा ‘पोलीस टाईम स्टाईल’ धडाकेबाज कारवाई करत दोन आरोपींना जेरबंद केले आहे. वाई तालुक्यातील कोचळेवाडी परिसरात सापळा रचून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे वन्यजीव तस्कर आणि शिकारींच्या मनात मोठी धडकी भरली असून सातारा वन विभागाच्या धाडसी कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

दि. २३ मे २०२६ रोजी वन्यप्राणी घोरपडीच्या अवयवांची तस्करी करून अवैध विक्री होणार असल्याची गोपनीय माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी (संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन) सातारा अतिरिक्त कार्यभार वाई (प्रा.) यांना मिळाली होती. माहितीची गंभीरता लक्षात घेत वन विभागाने तत्काळ अॅक्शन मोडमध्ये येत सापळा रचला. वाई वनपरिक्षेत्रातील कर्मचारी आणि फिरते पथक सातारा यांना सोबत घेत संशयित वाहनावर पाळत ठेवण्यात आली.

संध्याकाळी सुमारे ६ वाजून १५ मिनिटांनी वाई-मांढरदेव रस्त्यावरील हॉटेल विक्रांतच्या आवारात संशयित मारुती सुझुकी वॅगनआर क्रमांक MH-14 HW-0506 या वाहनाला अडवण्यात आले. वाहनाची कसून तपासणी केली असता वन विभागालाही धक्का बसेल असा मुद्देमाल समोर आला. वाहनामध्ये घोरपड या संरक्षित वन्यप्राण्याचे मानेपासून तोंडापर्यंतचे अवयव, नर घोरपडीचे चार लिंग म्हणजेच अंधश्रद्धेमध्ये ‘हत्ताजोडी’ म्हणून ओळखले जाणारे अवयव, वाघ किंवा बिबट्यासदृश वन्यप्राण्याचे नख तसेच समुद्री वन्यजीव प्रकारातील ‘इंद्रजाल’ असा मोठा मुद्देमाल आढळून आला. या प्रकरणी महेश सूर्यकांत व्होनफडे (वय २६, रा. तांबवे, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) आणि रोहन गजानन कदम (वय २३, रा. तांबवे भवानीनगर, पो. माळीनगर अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) या दोघांना वन विभागाने ताब्यात घेतले. आरोपींकडून रोख १५ हजार रुपये, दोन मोबाईल तसेच तस्करीसाठी वापरण्यात आलेले वाहन जप्त करण्यात आले आहे.

दोन्ही आरोपींविरोधात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत कलम २, ९, ३९, ४४, ४८(अ), ४९(ब), ५० आणि ५१ अन्वये वनगुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना दि. २४ मे रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, वाई यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने दोघांनाही तीन दिवसांची वनकोठडी सुनावली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास वनपरिक्षेत्र अधिकारी वाई करीत आहेत.

विशेष म्हणजे ही कारवाई अत्यंत शिताफीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यात आली. उपवनसंरक्षक सातारा अमोल सातपुते (भा.व.से.), विभागीय वनाधिकारी (दक्षता) कोल्हापूर संजय वाघमोडे, सहाय्यक वनसंरक्षक (वनीकरण) सातारा प्रदीप रौंधळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी (संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन) सातारा अतिरिक्त कार्यभार वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.) वाई गणेश महांगडे, वनपाल वाई संग्राम मोरे, वनपाल फिरते पथक धोंडीबा बोडके तसेच वाई वनपरिक्षेत्र आणि फिरत्या पथकातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई यशस्वी केली. मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनीही या मोहिमेत मोलाची भूमिका बजावली.

वन विभागाच्या या ‘डॅशिंग’ कारवाईमुळे वन्यजीवांची शिकार करून अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि काळ्या बाजारासाठी अवयव विकणाऱ्या टोळ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वन्यजीवांची शिकार करणे, त्यांच्या अवयवांची विक्री किंवा खरेदी करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा असून अशा आरोपींना ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

“अंधश्रद्धेपोटी किंवा पैशांच्या हव्यासापोटी वन्यजीवांचा बळी घेऊ नका. अशा प्रकारच्या घटना कुठेही आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी,” असे आवाहन सातारा जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी केले आहे. सातारा वन विभागाने केलेल्या या थरारक कारवाईमुळे आता वन्यजीव तस्करांचे धाबे दणाणले असून “वन्यजीवांवर डोळा ठेवणाऱ्यांना आता गय नाही,” असा स्पष्ट संदेशच या कारवाईतून देण्यात आला आहे.

Published On: May 24, 2026 | 09:08 PM

