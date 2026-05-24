Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…

पुणे : चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा डोक्यात रिकामा सिलिंडर घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना कोंढव्यातील येवलेवाडी भागात घडली आहे. खूनानंतर आरोपी पती येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात हजर झाला असून, पोलिसांनी रात्री उशीरा त्याला अटक केली आहे. गीता जाधव-कर्चे (वय २६, सध्या रा. येवलेवाडी, मूळ रा. सातारा) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी पती राजेंद्र जनार्दन कर्चे (वय ३२, मूळ रा. पिंपरी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्याला अटक केली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी राजेंद्र येवलेवाडीतील एका बांधकाम साईटवर रंगकाम करतो. गीताचा विवाह झाला होता. ती पतीपासून विभक्त झाली असून, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात गीता आणि राजेंद्र यांनी मोजक्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत घरी विवाह केला होता. दोघे येवलेवाडीतील गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून तो पत्नी गीताच्या चारित्र्याचा संशय घेत होता. शुक्रवारी (२२ मे) त्यांच्यात वाद झाले. नंतर शनिवारी पहाटे त्याने गीताच्या डोक्यात सिलिंडर घालून खून केला. खून केल्यानंतर त्याने बाहेरून खोलीचा दरवाजा लावून घेतला. राजेंद्र पसार होण्याच्या तयारीत होता. दिवसभर तो येवलेवाडीत फिरला. नंतर शनिवारी (२३ मे) सायंकाळी सहाच्या सुमारास येवलेवाडी पोलिसांकडे हजर झाला. पत्नीचा खून केल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच येवलेवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मारुती पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
हे सुद्धा वाचा : मेहुणी सोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून घर जावयाची हत्या; मृतदेह 15 फूट खड्ड्यात पुरला आणि…
आरोपीला घेतले ताब्यात
पोलिसांनी खोलीचा दरवाजा उघडला. तेव्हा गीता रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविला. ‘प्राथमिक तपासात आरोपीने चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून केल्याची माहिती मिळाली आहे. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून, याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे’, अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक मारुती पाटील यांनी दिली.