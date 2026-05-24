Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Has Taken Place In Pune Where A Husband Murdered His Wife 3

Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…

Updated On: May 24, 2026 | 07:10 PM IST
सारांश

चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा डोक्यात रिकामा सिलिंडर घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना कोंढव्यातील येवलेवाडी भागात घडली आहे. खूनानंतर आरोपी पती येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे.

चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा डोक्यात रिकामा सिलिंडर घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना कोंढव्यातील येवलेवाडी भागात घडली आहे. खूनानंतर आरोपी पती येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात हजर झाला असून, पोलिसांनी रात्री उशीरा त्याला अटक केली आहे. गीता जाधव-कर्चे (वय २६, सध्या रा. येवलेवाडी, मूळ रा. सातारा) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी पती राजेंद्र जनार्दन कर्चे (वय ३२, मूळ रा. पिंपरी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्याला अटक केली आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी राजेंद्र येवलेवाडीतील एका बांधकाम साईटवर रंगकाम करतो. गीताचा विवाह झाला होता. ती पतीपासून विभक्त झाली असून, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात गीता आणि राजेंद्र यांनी मोजक्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत घरी विवाह केला होता. दोघे येवलेवाडीतील गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून तो पत्नी गीताच्या चारित्र्याचा संशय घेत होता. शुक्रवारी (२२ मे) त्यांच्यात वाद झाले. नंतर शनिवारी पहाटे त्याने गीताच्या डोक्यात सिलिंडर घालून खून केला. खून केल्यानंतर त्याने बाहेरून खोलीचा दरवाजा लावून घेतला. राजेंद्र पसार होण्याच्या तयारीत होता. दिवसभर तो येवलेवाडीत फिरला. नंतर शनिवारी (२३ मे) सायंकाळी सहाच्या सुमारास येवलेवाडी पोलिसांकडे हजर झाला. पत्नीचा खून केल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच येवलेवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मारुती पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

हे सुद्धा वाचा : मेहुणी सोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून घर जावयाची हत्या; मृतदेह 15 फूट खड्ड्यात पुरला आणि…

आरोपीला घेतले ताब्यात

पोलिसांनी खोलीचा दरवाजा उघडला. तेव्हा गीता रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविला. ‘प्राथमिक तपासात आरोपीने चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून केल्याची माहिती मिळाली आहे. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून, याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे’, अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक मारुती पाटील यांनी दिली.

Web Title: A shocking incident has taken place in pune where a husband murdered his wife 3

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रेणापूर परिसरात खळबळ! शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून; 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
1

रेणापूर परिसरात खळबळ! शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून; 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…
2

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती
3

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु
4

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…

Pune Crime : चारित्र्याचा संशयावरुन पतीने केला पत्नीचा खून; डोक्यात सिलेंडर घातला अन्…

May 24, 2026 | 07:10 PM
KKR vs DC Live: नशिबाचा खेळ! राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य, टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

KKR vs DC Live: नशिबाचा खेळ! राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य, टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

May 24, 2026 | 07:07 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
‘कॉकरोच पार्टी’च्या डिजिटल लाटेमुळे महायुतीची धाकधूक वाढली? अण्णांच्या नाराजीवर गिरीश महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया

‘कॉकरोच पार्टी’च्या डिजिटल लाटेमुळे महायुतीची धाकधूक वाढली? अण्णांच्या नाराजीवर गिरीश महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया

May 24, 2026 | 06:59 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! जुनी पेन्शन योजना लागू करणं आता का होणार कठीण?

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! जुनी पेन्शन योजना लागू करणं आता का होणार कठीण?

May 24, 2026 | 06:35 PM
लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटीचे नवे पॉवरहाऊस – नागपूर!

लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटीचे नवे पॉवरहाऊस – नागपूर!

May 24, 2026 | 06:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM