Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Fraud In The Name Of Digital Arrest Retired Teacher Cheated Of Rs 11 Lakhs

डिजिटल अरेस्टच्या नावाने फसवणूक; निवृत्त शिक्षकाला तब्बल 11 लाखांचा गंडा, एक फोन केला अन्…

एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने आपण नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख राकेश अग्रवाल असल्याचे भासवले.

Updated On: May 02, 2026 | 08:17 AM
योजनांच्या आमिषाने महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक

योजनांच्या आमिषाने महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक

Follow Us:
Follow Us:

ठाणे : ठाणे शहरातील कापूरबावडी परिसरात राहणाऱ्या एका ६९ वर्षीय निवृत्त शिक्षकाला डिजिटल अरेस्ट करून त्यांच्याकडून ११ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

तक्रारदार किशोर राव यांना २१ एप्रिल २०२६ रोजी एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने आपण नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख राकेश अग्रवाल असल्याचे भासवले. आरोपींनी तक्रारदारावर पैशांची अफरातफर व आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर त्यांना जम्मू-काश्मीर आणि लखनौमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात आले. घाबरवून टाकल्यानंतर आरोपींनी तक्रारदाराला डिजिटल अरेस्ट केल्याचे सांगितले आणि कोणाशीही बोलू नये किंवा व्हिडिओ कॉल बंद न करण्याची धमकी दिली.

दरम्यान, पोलिस गणवेशात असलेल्या आरोपींनी तक्रारदाराच्या बँक खात्यांची व गुंतवणुकीची माहिती घेतली. त्यानंतर तक्रारदाराची ११ लाख रुपयांची फिक्स डिपॉझिट मोडायला लावून, ती रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या खात्यावर ट्रान्सफर करायला भाग पाडले. सायबर कक्षात जाऊन माहिती घेतल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे तक्रारदाराच्या लक्षात आले. त्यांनी लगेचच नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवली प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संदीप पारमेश्वर धांडे करत आहेत.

रत्नागिरीतही असाच प्रकार उघडकीस…

वारंवार फोन करून आतंकवादी सहभाग, बँक खात्यामध्ये २ कोटींचे मनी लॉन्ड्रिग झाले आहे, असे सांगून आणि नाशिक पोलिस असल्याचे भासवून २५ लाख २७ हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या तीन संशयितांविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. १७ फेब्रुवारी ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत तालुक्यातील जयगड-साखरी बौद्धवाडी येथे ही घटना घडली. फिर्यादी सुधाकर लक्ष्मण जाधव (वय ६१, रा. जयगड, साखरी बौद्धवाडी, रत्नागिरी) यांना अनोळखी तिघांनी वारंवार फोन करून नाशिक पोलिस असल्याचे भासविले. त्यांचा आतंकवादी हल्ल्यामध्ये सहभाग असल्याचे सांगितले.

हेदेखील वाचा : NPCI ने जारी केला अलर्ट, ‘Digital Arrest’ स्कॅमपासून सावध राहा! या कॉल्सना उत्तर दिल्यास होईल मोठं नुकसान

Web Title: Fraud in the name of digital arrest retired teacher cheated of rs 11 lakhs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 08:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह
1

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार
2

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या
3

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत
4

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM