Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Girl Shoot Video While Changing Clothes And Uploaded The Videos Directly To Snapchat

रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

कॉलेज सुटल्यानंतर दोघीही हॉस्टेलवर परतल्या. त्यावेळी प्रेरणा ही आपल्या मित्रासोबत फोनवर बोलताना फोटो आणि व्हिडिओ कसे वाटले, हॉट आहेत का? असे बोलत असल्याचे पीडितेला संशय आला.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:50 PM
रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा विश्वासघात करत रूममेटने तिचे कपडे बदलतानाचे फोटो व व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते आपल्या मित्राला स्नॅपचॅटद्वारे पाठवले. हा प्रकार १८ जानेवारी रोजी घडला असून, १९ जानेवारी रोजी तो उघडकीस आला. ही घटना एमजीएम कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये घडली.

याप्रकरणात २३ वर्षीय पीडितेने फिर्याद दिली. त्यानुसार, पीडिता ही एम.जी.एम. कॉलेजमध्ये बायोमेडिकल अभियांत्रिकी तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत आहे. ती कॉलेजच्या हॉस्टेलवर प्रेरणा (नाव बदलेले) हिच्यासोबत राहते. १९ जानेवारी रोजी सायंकाळी कॉलेज सुटल्यानंतर दोघीही हॉस्टेलवर परतल्या. त्यावेळी प्रेरणा ही आपल्या मित्रासोबत फोनवर बोलताना फोटो आणि व्हिडिओ कसे वाटले, हॉट आहेत का? असे बोलत असल्याचे पीडितेला संशय आला. रात्री दहाच्या सुमारास पीडितेने प्रेरणाकडे तिचा फोन मागितला. सुरुवातीला तिने नकार दिला. मात्र, नंतर फोन तपासल्यानंतर धक्कादायक प्रकार उघड झाला.

हेदेखील वाचा : Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

प्रेरणाने 18 जानेवारी रोजी पीडिता ही रूममध्ये कपडे बदलत असताना तिचे फोटो व व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते आपला मित्र स्वराज धालगडे याला स्नॅपचॅटद्वारे पाठवल्याचे समोर आले. यानंतर पीडितेने प्रेरणाला स्वराजला फोन लावण्यास सांगून स्वराजला या प्रकाराचा जाब विचारला. त्यावर प्रेरणानेच फोटो पाठवल्याचे त्याने कबूल केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

आत्महत्या करण्याची धमकी

या प्रकारानंतर प्रेरणाने पीडितेकडे माफी मागितली. मात्र, पीडितेने तत्काळ प्रेरणाच्या आई-वडिलांना घटनेची माहिती दिली. दुसऱ्या दिवशी ते हॉस्टेलमध्ये आल्यानंतर, त्यांच्या समोरच प्रेरणाने पीडितेला धमकी दिली की, जर पोलिसांत तक्रार दिली तर ती आत्महत्या करेल आणि त्याला तू जबाबदार राहशील. प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.

हेदेखील वाचा : Mumbai Crime: मालाड रेल्वे स्टेशनवर थरार! लोकलमधून उतरताना धक्का लागल्याच्या रागातून चाकूहल्ला; प्रवाशाची हत्या, आरोपी फरार

Web Title: Girl shoot video while changing clothes and uploaded the videos directly to snapchat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…
1

दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन
2

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?
3

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना
4

पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

Jan 25, 2026 | 12:50 PM
Maharashtra Politics: ‘मुंब्राच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवा करू..’; सहर शेख यांच्यानंतर इम्तियाज जलील यांचे विधान

Maharashtra Politics: ‘मुंब्राच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवा करू..’; सहर शेख यांच्यानंतर इम्तियाज जलील यांचे विधान

Jan 25, 2026 | 12:44 PM
Mumbai Crime: मालाड स्टेशन हत्याकांडाचा उलगडा! आरोपी अटकेत; चाकूने नाही तर…

Mumbai Crime: मालाड स्टेशन हत्याकांडाचा उलगडा! आरोपी अटकेत; चाकूने नाही तर…

Jan 25, 2026 | 12:41 PM
Chandrapur News: सत्तासंघर्ष चिघळला! एकाला महापौर, दुसऱ्याला स्थायी समिती सभापती? धानोरकर–वडेट्टीवार वाद थेट दिल्ली दरबारी

Chandrapur News: सत्तासंघर्ष चिघळला! एकाला महापौर, दुसऱ्याला स्थायी समिती सभापती? धानोरकर–वडेट्टीवार वाद थेट दिल्ली दरबारी

Jan 25, 2026 | 12:35 PM
प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार बजेट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू

प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार बजेट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू

Jan 25, 2026 | 12:32 PM
सरकारी औषध खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा? हाफकिन प्रोक्युअरमेंट सेलच्या खरेदीवर संशय; ACB कडून चौकशीला सुरुवात

सरकारी औषध खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा? हाफकिन प्रोक्युअरमेंट सेलच्या खरेदीवर संशय; ACB कडून चौकशीला सुरुवात

Jan 25, 2026 | 12:23 PM
Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

Jan 25, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM