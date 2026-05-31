Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु

Updated On: May 31, 2026 | 02:45 PM IST
Parents Lived With Dead Son For 4 Days : घरातच मुलाचा मृत्यू झाला आणि आई-वडिलांना समजलंच नाही. चार दिवस उलटले आणि मृतदेहातून जेव्हा दुर्गंध वास येऊ लागला तेव्हा प्रकरण उघडकीस आलं. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • वृद्ध आई-वडिलांना काही दिवसांपासून मुलाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता.
  • घरातून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे शेजाऱ्यांना संशय आला आणि धक्कादायक बाब समोर आली.
  • घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू करत मृत्यूमागील नेमकं कारण शोधण्याची प्रक्रिया हाती घेतली.
हैदराबादच्या ब्लाइंड्स कॉलोनीतून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे ज्याने सर्वांनाच हैराण केलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, या काॅलोनीत एक अंध कपल भाड्याने राहत होते. त्यांचा मुलगा प्रमोद (30) याचा घरातच अकस्मात मृत्यू झाला होता, पण दृष्टिहीन असल्याकारणाने आई-वडिलांना त्याच्या मृत्यूची जाणीव झाली नाही. परिणामी दोघेही मृत मुलासोबतच तब्बल चार दिवस त्याच खोलीत राहिले. चार दिवसांनंतर जेव्हा खोलीतून दुर्गंधी वास येऊ लागला तेव्हा शेजाऱ्यांना सत्य समजले आणि त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली.

पोलिसांनी काय सांगितले

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रमोदला मद्यपानाचे वाईट व्यसन होते. अशात झोपेतच त्याचा मृत्यू झाल्याची शंका वर्तवली जात आहे. प्राथमिक तपासानुसार, त्याचा मृत्यू ४-५ दिवसांआधी झाला. वृद्ध जोडपे दृष्टिहीन असल्याने त्यांना आपल्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची कल्पना आली नाही. ते त्याला जेवण-पाण्यासाठी आवाज द्यायचे, पण त्याच्याकडून त्यांना कोणतेही उत्तर मिळत नव्हते. आवाज कमी असल्याने शेजाऱ्यांनाही या घटनेची माहिती नव्हती. मुलाच्या शरीराला दुर्गंध वास येऊ लागला तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी आता प्रमोदच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवले असून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पत्नी सोडून गेली…

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कालीवा रामना हे एक निवृत्त सरकारी कर्माचारी आहेत. त्यांची पत्नी शांती कुमारी आणि ते दोघेही अंदाजे ६० वर्षांचे आहेत. दोघेही आपला लहान मुलगा प्रमोदसोबत भाड्याच्या घरात राहत होते. प्रमोदची पत्नी काही वर्षांपूर्वीच दोन्ही मुलींना घेऊन त्याला सोडून गेली. प्रमोदच्या मृतदेहातून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे दृष्टहिन आई-वडिल बेशुद्द घरात पडले होते. पोलिसांनी घटनेस्थळी दाखल होताच दोघांना शुद्धीत आणून त्यांना जेवण-पाणी दिलं. त्यांचा मोठा मुलगा दुसऱ्या शहरात राहत असल्याने पोलिसांनी घटनेची माहिती त्याच्यापर्यंत पोहचवली आणि अंध दाम्पत्याला त्यांच्या मोठ्या मुलाकडे सोपवण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

 

Published On: May 31, 2026 | 02:43 PM

