भारताची शान होती ही कार! ‘ॲम्बेसेडर’ कारची यशोगाथा

Updated On: May 31, 2026 | 02:43 PM IST
आजच्या घडीला आपल्या देशात बऱ्याच ऑटो कंपन्या आहेत, आणि बऱ्याच कारही आहेत. त्यात काही लग्जरीही असतील. पण आज ही गोष्ट जेवढी सामान्य वाटते, तेवढी काही साठ सत्तर वर्षांपूर्वी नव्हती. कार किंवा चारचाकी ही श्रीमंतीची ओळख तर होतीच; शिवाय ‘ॲम्बेसेडर’ ही कार असणे म्हणजे आजकालच्या पिढीची जशी आयफोनची क्रेझ आहे, तशीच म्हणावी लागेल.

भारताच्या ऑटोबाजारात या ॲम्बेसेडर कारने बराच काळ गाजवला. याच भारताची शान म्हणून मानाचा तुरा असणाऱ्या ॲम्बेसेडर कारची यशोगाथा आज आपण इथे समजून घेऊयात.

ॲम्बेसेडरची कारची सुरुवात आणि यश

ॲम्बेसेडरची पहिली कार भारतात 1948 मध्ये बनवण्यात आली होती. सुरुवातीला ही कार हिंदुस्तान लँडमास्टरच्या नावाने आणण्यात आली होती. ही कार ब्रिटिश ब्रँडच्या लोकप्रिय कार मॉरिस ऑक्सफर्ड सीरिज 3 वर आधारित मॉडेल आहे. या ॲम्बेसेडर कारचे इंजिन 1,5 लिटरचे होते. त्या काळातील पावरफुल कार म्हणूनही ओळखली जायची. अगदी दशकांपासून ही कार भारतीय ऑटो बाजारपेठेचा अभिमान होती. देशातील बऱ्याच मोठ्या राजकारण्यांनीही या कारमधून प्रवास केला आहे. लाल दिव्याची गाडी म्हणजेच व्हीआयपी गाडी म्हणूनही राजकारणी या कारला पसंत करायचे. इतकेच नव्हे तर 70-80 च्या दशकात बऱ्याच प्रसिद्ध चित्रपटांतही या कारला मोठ्या लोकांची, उच्च दर्जाची, श्रीमंतीची निशाणी म्हणून दाखवलं जायचं.

डिझाईन आणि फीचर्स

या कारचे गोलाकार बॉक्स डिझाईन आणि भव्य आकार खूप लोकप्रिय होते. या कारला क्रोम ग्रिल, गोल हेडलाइट्स आणि टेल फिन्ससह रेट्रो डिझाइन देण्यात आले होते. या कारने शेवटच्या मॉडेलपर्यंतही त्याचे आयकॉनिक डिझाइन कायम ठेवले. या कारचे इंटिरिअर देखील खूप आलिशान होते. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ही कार अगदी सोयीची आणि आरामदायी होती. या कारमध्ये पॉवर स्टिअरिंग, एअर कंडिशनिंग सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले होते.

कारची किंमत आणि इंजिनाबद्दल

1948 मध्ये जेव्हा ही पहिली कार लाँच झाली, तेव्हा तिची किंमत फक्त 14,000 रुपये होती. हिंदुस्तान मोटर्सने 2013 मध्ये ॲम्बेसेडरचे शेवटचे मॉडेल लाँच केले. ॲम्बेसेडरच्या या शेवटच्या व्हर्जनचे नाव Encore होते. या कारमध्ये बीएस4  इंजिन बसवण्यात आले होते. इंजिनसोबत या कारमध्ये 5-स्पीड गिअरबॉक्स जोडण्यात आला होता. 2014 मध्ये हे मॉडेल बंद झाल्यानंतर, भारतीय बाजारात अनेक दशकांपासून विकले जाणारी ही कार बंद झाली. तरीसुद्धा आजही काही लोक ही कार एक शाही थाट आणि वारसा म्हणून वापरत आहेत.  भारतीय बाजारपेठेतील तिची लोकप्रियता आणि ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेऊन, फ्रान्सच्या ‘प्यूजो’ (Peugeot) कंपनीने फेब्रुवारी 2017 मध्ये ॲम्बेसेडरचे ब्रँड हक्क हिंदुस्तान मोटर्स कडून विकत घेतले आहेत. आता ही कार आता नवीन ‘इलेक्ट्रिक’ अवतारातही पुनरागमन करणार असल्याची शक्यता आहे.

14,000 च्या किंमतीत लाँच झालेली ही भारताची शान असणारी कार, आजच्या घडीला जवळपास 14 लाख रुपयांच्या घरात मानता येईल.

