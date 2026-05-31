Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Narada Purana What Does The Narada Purana Say About The Importance Of Devotion To Lord Vishnu

Narada Purana: भगवान विष्णू भक्तीचे महत्त्व सांगणारे नारद पुराण काय सांगते? जाणून घ्या

Updated On: May 31, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

नारद पुराण हे भारतीय संस्कृतीतील भक्तीपरंपरेचे एक महान दैवत मानले जाते. यात धर्म, अध्यात्म, संस्कार, भक्ती आणि मोक्ष यांचे सुंदर संगम आढळतो. देवर्षी नारद यांच्या माध्यमातून मानवाला ईश्वरभक्ती, सदाचार आणि नामस्मरणाचा सोपा आणि प्रभावी मार्ग या पुराणाने दिला आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अठरा महापुराणांपैकी एक महत्त्वाचे पुराण
  • नारद पुराण म्हणजे काय
  • नारद पुराणाचे काय आहे महत्त्व
 

 

 

भारतीय सनातन परंपरेतील अठरा महापुराणांपैकी नारद पुराण हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि लोकप्रिय पुराण मानले जाते. हे पुराण देवर्षी नारद मुनी यांच्या नावावर आधारित असून, धर्म, भक्ती, साधना, वेदज्ञान, तीर्थमहिमा, पूजा-विधी, योग, संगीत आणि मोक्षमार्ग यांचे अत्यंत सखोल वर्णन यात आढळते. हे पुराण भक्तिमार्गाचे महत्त्व सांगणारे आणि सामान्य माणसाला धर्माचरणाचा सोपा मार्ग दाखवणारे मानले जाते.

नारद पुराणात भगवान विष्णु यांची भक्ती, नामस्मरण आणि सत्संग यांना अत्यंत महत्त्व दिले आहे. या पुराणामुळे भक्तीमार्ग अधिक सुलभ आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला असे मानले जाते.

नारद पुराणाची रचना आणि स्वरूप

नारद पुराण हे दोन भागांत विभागलेले आहे. पूर्वभाग आणि उत्तरभाग या दोन्ही भागांमध्ये मिळून सुमारे २५ हजार श्लोक असल्याचे सांगितले जाते. विविध विषयांवर विस्तृत माहिती देणारे हे पुराण विश्वकोशासारखे मानले जाते.

या पुराणात धर्मशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद, योग, मंत्रशास्त्र, व्रत-उपवास, तीर्थयात्रा, दानधर्म, मंदिरनिर्मिती, मूर्तिपूजा, संगीतशास्त्र अशा अनेक विषयांचे विवेचन आहे.

नारद पुराणात काय सांगितले आहे?

भक्तिमार्गाचे महत्त्व

नारद पुराणाचा मुख्य आधार म्हणजे भक्ती. भगवान विष्णूंचे नामस्मरण, कीर्तन, भजन आणि सत्संग यामुळे मनुष्याला मोक्ष प्राप्त होतो असे या पुराणात सांगितले आहे. देवर्षी नारद हे स्वतः अखंड “नारायण नारायण” नामस्मरण करणारे होते. त्यामुळे या पुराणात नाममहिमेचे विशेष वर्णन आहे.

धर्म आणि सदाचार

मानवाने कसे जीवन जगावे, कोणते आचरण करावे, कोणते कर्म टाळावे याचे मार्गदर्शन या पुराणात आहे. सत्य, दया, दान, क्षमा, संयम, गुरुसेवा, मातापित्यांचा आदर यांना विशेष महत्त्व दिले आहे.

Mahabharata Story: श्रीकृष्णांनी नाकारले दुर्योधनाचे आमंत्रण, विदुरांच्या घरी भोजन करण्यामागे काय होते कारण

तीर्थक्षेत्रांची महती

भारतभरातील अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्रांचे वर्णन नारद पुराणात सापडते. काशी विश्वनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर या तीर्थांचे महत्त्व, तिथे केले जाणारे स्नान, दान आणि पूजा यांचे पुण्यफळ सांगितले आहे.

नारद पुराणातील प्रमुख कथा

ध्रुवाची कथा

ध्रुव हा लहान मुलगा आपल्या आईच्या अपमानामुळे वनात जाऊन भगवान विष्णूंची कठोर तपस्या करतो. त्याच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन भगवान विष्णू त्याला अढळ स्थान देतात. पुढे ध्रुव तारा म्हणून तो अमर झाला. ही कथा भक्ती, चिकाटी आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते.

प्रल्हाद भक्ती कथा

प्रल्हाद हा भगवान विष्णूंचा महान भक्त होता. त्याचा पिता हिरण्यकशिपू हा अत्याचारी राजा होता. त्याने प्रल्हादाला अनेक यातना दिल्या, पण प्रल्हादाने विष्णूभक्ती सोडली नाही. शेवटी भगवान नरसिंह अवतार धारण करून हिरण्यकशिपूचा वध करतात.

गजेंद्रमोक्ष कथा

एक हत्ती म्हणजे गजेंद्र मगराच्या तावडीत सापडतो. संकटसमयी तो भगवान विष्णूंना आर्त हाक मारतो. विष्णू तात्काळ येऊन त्याची सुटका करतात. ही कथा भक्ताच्या हाकेला देव धावून येतात हा संदेश देते.

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

अजामिलाची कथा

अजामिल हा पापी जीवन जगत होता. पण मृत्यूसमयी त्याच्या मुखातून “नारायण” हे नाव निघाले. त्यामुळे त्याला विष्णुदूतांनी यमदूतांपासून वाचवले. या कथेत नामस्मरणाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

समुद्रमंथन

देव आणि दैत्यांनी अमृतप्राप्तीसाठी केलेल्या समुद्रमंथनाचे वर्णनही नारद पुराणात आढळते. यातून लक्ष्मी
धन्वंतरी, अमृतकलश, कामधेनू, ऐरावत अशा अनेक दिव्य वस्तू प्रकट झाल्या.

नारद मुनींचे महत्त्व

नारद मुनी हे देवर्षी म्हणून ओळखले जातात. ते त्रैलोक्यात भ्रमण करून देव, दानव आणि मानवांना धर्ममार्ग दाखवत असत. वीणा हातात घेऊन “नारायण नारायण” म्हणत ते सतत भगवंताचे गुणगान करीत. त्यांना संगीतशास्त्राचे आद्य प्रवर्तक मानले जाते.

नारद पुराणाचे आध्यात्मिक महत्त्व

नारद पुराण हे केवळ कथा सांगणारे ग्रंथ नाही; तर ते मानवाला धर्म, भक्ती आणि मोक्षाचा मार्ग दाखवणारे जीवनमार्गदर्शक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नारद पुराण म्हणजे काय?

    Ans: नारद पुराण हे अठरा महापुराणांपैकी एक महत्त्वाचे पुराण आहे. यात धर्म, भक्ती, अध्यात्म, संस्कार, तीर्थयात्रा आणि मोक्षमार्ग यांचे सविस्तर वर्णन आढळते.

  • Que: नारद पुराणात कोणत्या देवतेची भक्ती महत्त्वाची मानली आहे?

    Ans: नारद पुराणात विष्णू भक्तीला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून भगवान विष्णूंचे नामस्मरण आणि उपासना मोक्षप्राप्तीचा मार्ग मानला आहे.

  • Que: नारद पुराणानुसार भक्तीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: नारद पुराणानुसार कलियुगात भक्ती हा ईश्वरप्राप्तीचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. श्रद्धेने केलेले नामस्मरण मनुष्याला आध्यात्मिक उन्नतीकडे नेते.

Web Title: Narada purana what does the narada purana say about the importance of devotion to lord vishnu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व
1

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान
2

Ahilyabai Holkar Jayanti: काशी विश्वनाथसह अनेक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारामागील लोकमाता अहिल्याबाईंचे योगदान

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या
3

Jyotiba story: ज्योतिबाला मीठ पीठ का वाहतात? ते अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी
4

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Narada Purana: भगवान विष्णू भक्तीचे महत्त्व सांगणारे नारद पुराण काय सांगते? जाणून घ्या

Narada Purana: भगवान विष्णू भक्तीचे महत्त्व सांगणारे नारद पुराण काय सांगते? जाणून घ्या

May 31, 2026 | 02:40 PM
CBSE पोर्टलवर तांत्रिक बिघाड; पेमेंट सिस्टीममध्ये अचानक गडबड; डेटा लीकचा धोका किती खरा?पहा एका क्लिकवर..

CBSE पोर्टलवर तांत्रिक बिघाड; पेमेंट सिस्टीममध्ये अचानक गडबड; डेटा लीकचा धोका किती खरा?पहा एका क्लिकवर..

May 31, 2026 | 02:33 PM
‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

May 31, 2026 | 02:32 PM
Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

May 31, 2026 | 02:26 PM
RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

May 31, 2026 | 02:24 PM
Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

May 31, 2026 | 02:19 PM
Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

May 31, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM