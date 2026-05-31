Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई

Updated On: May 31, 2026 | 12:30 AM IST
سارांश

खामगाव येथे कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय पदवी अथवा परवाना नसताना गेल्या दोन वर्षांपासून बोगस दवाखाना चालवणाऱ्या एका व्यक्तीला यवत पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या
  • यवत पोलिसांची मोठी कारवाई
  • कागदपत्रांची तपासणी करून कारवाई
यवत : खामगाव येथे कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय पदवी अथवा परवाना नसताना गेल्या दोन वर्षांपासून बोगस दवाखाना चालवणाऱ्या एका व्यक्तीला यवत पोलिसांनी अटक केली आहे. ओमप्रकाश वंन्सीलाल स्वराणकर (वय ४३, मूळ रा. भिलवाडा, राजस्थान, सध्या रा. वापी, गुजरात) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वराणकर हा खामगाव व परिसरातील नागरिकांना कमी खर्चात आणि तत्काळ उपचार देण्याच्या नावाखाली स्वतःला डॉक्टर म्हणून सादर करत होता. परिसरातील गरीब व सर्वसामान्य नागरिक त्याच्यावर विश्वास ठेवून उपचार घेत होते. तो दररोज दोनशेहून अधिक रुग्णांची तपासणी करून त्यांना इंजेक्शन, औषधे तसेच सलाईन देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या उपचारांमुळे काही रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू होती. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत होती.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर आरोग्य व्यवसाय सुरू असतानाही आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत यंत्रणा तसेच स्थानिक प्रशासनाला याची माहिती नव्हती का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. गेली दोन वर्षे हा प्रकार सुरू असताना संबंधित यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

कागदपत्रांची तपासणी करून कारवाई

बुधवार दिनांक २७ मे रोजी दुपारच्या सुमारास वैद्यकीय क्षेत्रातील काही नागरिक व ग्रामस्थांनी संबंधित बोगस डॉक्टरला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर यवत पोलिसांनी त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्याच्यावर कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास यवत पोलीस करीत आहेत.

Published On: May 31, 2026 | 12:30 AM

May 31, 2026 | 12:30 AM
