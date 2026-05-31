US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका २७ वर्षी भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास ठोठवण्यात आला असून हे आरोपी मुळ गुजरातचे आहेत. गुजरातचा रहिवासी असलेल्या या आरोपीचे नाव कवनकुमार पटेल आहे. हे आरोपी ओहामामधील एका हॉटेलमध्ये कामाला होते. त्यांच्यावर दोन अल्पवीयन मुलींची तस्करी, लैंगिक शोषण आणि त्यांचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे.
६ जानेवारी २०२५ मध्ये मानवी तस्करीच्या एका रॅकेटचा अमेरिकन तपास यंत्रणांनी पर्दाफाश केला होता. एका चोरीच्या तक्रारीदरम्यान ओमाहा पोलिस तिथे पोहोचले होते. परंतु, तपासादरम्यान त्यांना संशय आल्याने होमलँड सिक्युरीटी टास्क फोर्ससोबत मिळून संयुक्त मोहिम राबवण्यात आली. हॉटेलवर छापा टाकून दोन्ही अल्पवयीन मुलींची सुटका करण्यात आली.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार माहितीनुसार, १५ आणि १६ दोन अल्पवयीन मुलींना देहव्यापारासाठी ओहामामध्ये आणण्यात आले होते. या तस्करांनी मुलींना हॉटेलमध्ये बंदीस्त ठेवले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हॉटेलचे भाडे कमी करण्यासाठी आणि पैशांच्या जुळवाजुळवीसाठी या मुलींना जबरदस्तीने हॉटेल कर्मचाऱ्यांसोबत शारिरीक संबंध ठेवण्यासही भाग पाडले. मुलींना उपाशी ठेवून त्यांचा अमानुष छळ करण्यात आला.
न्यायलयीन सुनावणीदरम्यान दोषी तरुणाने आपला गुन्हा मान्य केला आहे. या गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी अमेरिकन न्यायालयाने संबंधित तरुणाला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर भारतीय नागरिकाला तात्काळ अमेरिकेतून हद्दपार केले जावे असाही आदेश न्यायलयाने दिला आहे. या गंभीर गुन्ह्यात हॉटेलचे दोन कर्मचारी, समित चौधरी आणि विशाल गोस्वामी यांचीही सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
मानवी तस्करी आणि अल्पवयीनांतच्या शोषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या नेटवर्कशी संबंधित इतर व्यक्तींचीही सखोर चौकशी सुरु असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
