  • Us Court Verdict Indian Origin Man Gets 10 Years Jail Minor Girls Exploitation Case

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

Updated On: May 31, 2026 | 11:53 AM IST
सारांश

US Court Verdict : अमेरिकेच्या ओमाहा शहरातील न्यायालयाने अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाप्रकरणी एका भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला आहे. २०२५ मध्ये उघडकीस आलेल्या मानवी तस्करांच्या प्रकरणी दोन अल्पवीयन मुलींची सुटका करण्यात आली आहे.

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवीयन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय (फोटो सौजन्य: iStock)

विस्तार
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
US Court Verdict : वॉशिंग्टन : अमेरिकेतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अमेरिकेच्या ओमाहा शहरातील स्थानिक न्यायालयाने भारतीय वंशाच्या एका २७ वर्षीय तरुणाला  अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरणी  १० वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका २७ वर्षी भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास ठोठवण्यात आला असून हे आरोपी मुळ गुजरातचे आहेत. गुजरातचा रहिवासी असलेल्या या आरोपीचे नाव कवनकुमार पटेल आहे. हे आरोपी ओहामामधील एका हॉटेलमध्ये कामाला होते. त्यांच्यावर दोन अल्पवीयन मुलींची तस्करी, लैंगिक शोषण आणि त्यांचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे.

असा झाला प्रकरणाचा खुलासा

६ जानेवारी २०२५ मध्ये मानवी तस्करीच्या एका रॅकेटचा अमेरिकन तपास यंत्रणांनी पर्दाफाश केला होता. एका चोरीच्या तक्रारीदरम्यान ओमाहा पोलिस तिथे पोहोचले होते. परंतु, तपासादरम्यान त्यांना संशय आल्याने होमलँड सिक्युरीटी टास्क फोर्ससोबत मिळून संयुक्त मोहिम राबवण्यात आली. हॉटेलवर छापा टाकून दोन्ही अल्पवयीन मुलींची सुटका करण्यात आली.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार माहितीनुसार, १५ आणि १६ दोन अल्पवयीन मुलींना देहव्यापारासाठी ओहामामध्ये आणण्यात आले होते. या तस्करांनी मुलींना हॉटेलमध्ये बंदीस्त ठेवले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हॉटेलचे भाडे कमी करण्यासाठी आणि पैशांच्या जुळवाजुळवीसाठी या मुलींना जबरदस्तीने हॉटेल कर्मचाऱ्यांसोबत शारिरीक संबंध ठेवण्यासही भाग पाडले. मुलींना उपाशी ठेवून त्यांचा अमानुष छळ करण्यात आला.

कोर्टचा निर्णय

न्यायलयीन सुनावणीदरम्यान दोषी तरुणाने आपला गुन्हा मान्य केला आहे. या गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी अमेरिकन न्यायालयाने संबंधित तरुणाला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर भारतीय नागरिकाला तात्काळ अमेरिकेतून हद्दपार केले जावे असाही आदेश न्यायलयाने दिला आहे. या गंभीर गुन्ह्यात हॉटेलचे दोन कर्मचारी, समित चौधरी आणि विशाल गोस्वामी यांचीही सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

मानवी तस्करी आणि अल्पवयीनांतच्या शोषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल, असे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या नेटवर्कशी संबंधित इतर व्यक्तींचीही सखोर चौकशी सुरु असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेन न्यायालयाने भारतीय तरुणाला का शिक्षा सुनावली?

    Ans: अमेरिकेच्या ओमाहा शहरातील स्थानिक न्यायालयाने भारतीय वंशाच्या एका २७ वर्षीय तरुणाला  अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरणी  १० वर्षांची तुरुंगवासाची ठोठावला आहे.

  • Que: या प्रकरणाचा खुलासा कसा झाला?

    Ans: ६ जानेवारी २०२५ रोजी चोरीच्या तक्रारीच्या तपासादरम्यान पोलिसांना संशय आला. यानंतर होमलँड सिक्युरीटी टास्क फोर्ससोबत मिळून हॉटेलवर छापा टाकत दोन अल्पवयीन मुलींची सुटका केली,

  • Que: शिक्षा पूर्ण झाल्यावर आरोपीचं काय होणार?

    Ans: अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १० वर्षाची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भारतीय नागरिकाला अमेरिकेतून हद्दपार केले जाणार आहे.

Published On: May 31, 2026 | 11:32 AM

