“एनकाउंटर व्हायला हवा” आईची मागणी अखेर पूर्ण; सूर्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस चकमकीत ठार

Bhandara Crime: भंडारा हादरला! मद्यपी मुलाने दिव्यांग वडिलांवर फावड्याने केले सपासप वार; आरोपी अटकेत
ईदच्या दिवशी केली होती हत्या
आरोपीवर तक्रार होती की, २८ मे रोजी ईदच्या दिवशी १७ वर्षांच्या सूर्याला दावतसाठी बोलावून त्याने त्याची हत्या केली. यावेळी सूर्यासोबत त्याचा मित्रही उपस्थित होतो जो तिथून आपला जीव वाचवण्यास यशस्वी झाला. त्याने सांगितले की, मांस खाण्यास नकार दिल्याने आरोपी असदने सूर्याच्या पोटात चाकू खोपसून त्याची हत्या केली. या प्रकरणानंतर परिसरात मोठा आक्रोश पाहायला मिळाला. कुटुंबाने आणि हिंदू संघटनेतील सदस्यांनी आरोपीला अटक करण्याची आणि त्याचा एनकाउंटर करण्याची मागणी केली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. या प्रकरणात तीन आरोपींनी ताब्यात घेण्यात आलं होत पण मूळ आरोपी असद फरार होता. त्याला पकडून आणण्यासाठी पोलिसांनी ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देखील ठेवले होते.
कसा झाला एनकाउंटर?
पोलिसांना असद खोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आपल्या मित्रांना भेटायला जात आहे. तो मित्रांकडून काही पैसे घेऊन तिथून पळून जाण्याचा प्लॅन आखथ होता. पोलिसांना या प्लॅनची माहिती आधीच मिळाली ज्यामुळे त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी शोध मोहिम राबवली, चेकपाॅईंट लावण्यात आले. याच दरम्यान दुचाकीवर आपल्या मित्रासोबत पळताना असदला रंगेहात पकडण्यात आले. पोलिस पथकाने त्याला पळून न जाण्याचा इशारा केला पण त्याने पोलिसांवरच गोळीबार करायला सुरुवात केली. प्रतिउत्तरात पोलिसांकडूनही असदवर गोळीबार करण्यात आला ज्यात तो गंभीर जखमी झाला. यानंतर असदला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले जिथे पोलिसांनी त्याला मृत घोषित केले. या चकमकीत पोलिस कॉन्स्टेबल देखील घायाळ झाल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी असदची बाईक आणि ज्या बंदुकीने त्याने गोळीबार केला ती बंदुक ताब्यात घेतली आहे. पोलिस घटनेचा तपास करत असून कायदेशीररित्या पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
आईची प्रतिक्रिया
एनकाउंटरनंतर सूर्याची आई सरोज यांनी म्हटले की, एककाउंटरनंतरचे फोटोज पाहूनच त्यांना दिलासा मिळेल. त्यांनी आरोपीचा एनकाउंटरनंतरचा फोटो पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मुख्य आरोपीच नाही तर सूर्याच्या हत्येत सामील असलेल्या इतर सर्व आरोपींच्या एनकाउंटरची त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सात लोकांनी मिळून माझ्या मुलासोबत अस केलं, त्या सर्वांच्या घरावर बुलडोजर चालवायला हवा.