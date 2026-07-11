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Karad Burning Car: कृष्णा पुलावर मध्यरात्री धावत्या कारने घेतला पेट; चालकाच्या प्रसंगावधानाने अनर्थ टळला

Updated On: Jul 11, 2026 | 11:01 AM IST
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सारांश

घटनेमुळे कृष्णा पुलावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या, तर जळणारी कार पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली.

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कृष्णा पुलावर मध्यरात्री धावत्या कारने घेतला पेट; चालकाच्या प्रसंगावधानाने अनर्थ टळला

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विस्तार
  • कृष्णा पुलावर गुरुवारी मध्यरात्री धावत्या कारला अचानक आग लागली
  • इंजिनच्या भागातून धूर येऊ लागला
  • चालकाला परिस्थितीची चाहूल लागताच त्याने तत्काळ वाहन थांबवले
Satara News: कराड-विटा मार्गावरील कृष्णा पुलावर गुरुवारी मध्यरात्री धावत्या कारला अचानक आग लागल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कारमधून धूर निघू लागल्यानंतर काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले. मात्र चालकाने प्रसंगावधान राखत वाहन तातडीने पुलाच्या कडेला उभे केले आणि स्वतःसह सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढल्याने मोठी जीवितहानी टळली.

याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास कराड-विटा मार्गावरून सैदापूर येथील कृष्णा कॅनॉल बाजूकडून कृष्णा नाका बाजूकडे कार प्रवास करत असताना अचानक इंजिनच्या भागातून धूर येऊ लागला. चालकाला परिस्थितीची चाहूल लागताच त्याने तत्काळ वाहन थांबवले. काही क्षणांतच कारने पेट घेतल्याने आगीच्या ज्वाळांनी संपूर्ण वाहनाला वेढा घातला.

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घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने कराड नगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाला आणि कराड शहर पोलिसांना कळविले. अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल होताच त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र तोपर्यंत कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

घटनेमुळे कृष्णा पुलावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या, तर जळणारी कार पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. कराड शहराला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलावर काही काळ वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या.

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दरम्यान, कारला आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार तांत्रिक बिघाडाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

Web Title: Karad vita road krishna bridge moving car catches fire saidapur passengers safe

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Published On: Jul 11, 2026 | 11:01 AM

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