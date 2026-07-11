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Dhamaal 4 Review : ‘धमाल 4’ हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला, तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं ‘घटिया कॉमेडी’

Updated On: Jul 11, 2026 | 10:17 AM IST
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सारांश

बहुप्रतीक्षित 'धमाल 4' प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी चित्रपटाला 'एव्हरेज' म्हटले असून विनोदांची प्रशंसा केली आहे, तर काहींनी 'घटिया कॉमेडी' म्हणत चित्रपटावर टीका केली आहे. अखेर 'धमाल 4' प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरला का, जाणून घ्या सविस्तर रिव्ह्यू.

'धमाल 4' हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला, तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं 'घटिया कॉमेडी'

'धमाल 4' हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला, तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं 'घटिया कॉमेडी'

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विस्तार
  • ‘धमाल 4’ हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला
  • तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं ‘घटिया कॉमेडी’
  • जाणून घ्या धमाल ४ रेटिंग
Dhamaal 4 Review News Marathi : बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी ‘धमाल’ चा चौथा भाग ‘धमाल 4’ प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. मात्र, प्रदर्शनानंतर काहींनी चित्रपटाचे मनोरंजनमूल्य आणि कलाकारांच्या अभिनयाचे कौतुक केले, तर काहींनी कथा आणि विनोदांवर नाराजी व्यक्त केली.

अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी आणि जावेद जाफरी यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘धमाल ४’ बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात संजय मिश्रा, रवी किशन, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, ईशा गुप्ता आणि संजीदा शेख यांच्याही भूमिका आहेत. ‘धमाल ४’ विनोदाच्या डोससह जुन्या आठवणींना उजाळा देतो. गेल्या काही वर्षांत, ‘धमाल’ फ्रँचायझीने केवळ आपल्या हलक्याफुलक्या, जबरदस्त आणि घरबसल्या पाहण्याजोग्या विनोदाच्या जोरावर प्रेक्षकांमध्ये स्वतःचे एक खास स्थान निर्माण केले आहे. दिग्दर्शक इंद्र कुमार याच परिचित प्रकारात परतले आहेत.

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‘धमाल ४’ ची कथा प्रसिद्ध शैतान सिंगच्या १०० वर्षे जुन्या गुप्त खजिन्याभोवती फिरते. खजिन्याच्या ठिकाणाचे रहस्य पृथ्वीच्या (उपेंद्र लिमये) नाजूक स्मृतीमध्ये दडलेले आहे. जेव्हा हे रहस्य उघड होते, तेव्हा मोठ्या ‘M’ अक्षराने चिन्हांकित केलेल्या एका रहस्यमय बेटावर पोहोचण्यासाठी एक धावपळीची शर्यत सुरू होते. प्रत्येक पात्र खजिन्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचण्यासाठी दुसऱ्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे भरपूर गोंधळ, चुकीचे संकेत आणि हास्यकारक प्रसंग निर्माण होतात.

‘धमाल ४’ ला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. काहींना तो आवडला, तर काहींनी त्याला सरासरी म्हटले. एका युझरने लिहिले, “‘धमाल ४’ चा अंतिम अभिप्राय: मुख्य नायक हा एक सहाय्यक अभिनेता आहे. सहाय्यक अभिनेता हाच मुख्य नायक आहे. ज्यांची कॉमिक टायमिंग चांगली आहे त्यांना कमी स्क्रीन टाइम मिळाला आहे. आजकाल ज्यांची कॉमिक टायमिंग खराब आहे त्यांना जास्त स्क्रीन टाइम मिळतो. त्यांनी फिजिकल कॉमेडीचा प्रयत्न केला, पण ते पूर्णपणे अयशस्वी ठरले…”

दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, “विनोद इतके वाईट आहेत की तुम्हाला हसू येणार नाही. त्यांनी अनावश्यक दृश्ये टाकली आहेत. अजय देवगण, पुन्हा स्वतःच्याच चित्रपटात सहाय्यक भूमिका? तू यापेक्षा चांगल्या गोष्टीस पात्र आहेस, तुझे चाहते यापेक्षा चांगल्या गोष्टीस पात्र आहेत. मी ९० च्या दशकापासून हा चित्रपट पाहत आहे, त्यामुळे मी ट्रोलिंग न करता सत्य सांगत आहे.”

आणखी एका युझरने लिहिले, “रितेश देशमुख, अजय देवगण, या डिस्ने-शैलीतील वेडगळ विनोदी साहसी चित्रपटात अनेक अंतर्गत संदर्भ आहेत.” एका युझरने लिहिले, “धमाल ४ पाहिला! खूप मजा आली. त्याचा अॅक्शन-कॉमेडी-अॅडव्हेंचरचा थरार खूप आवडला! एक अनोखा, उत्कंठावर्धक ड्रामा, खजिन्याचा शोध, भावनिक नाट्य, अनपेक्षित वळणे, हे सर्व एकाच चित्रपटात एकत्र गुंफलेले आहे, जो एक वेगवान, मजेशीर प्रवास घडवतो आणि निव्वळ मनोरंजन देतो.”

धमाल ४ रेटिंग

एका युझरने चित्रपटाला ३.५ रेटिंग दिले आणि लिहिले, “धमाल हा या विश्वातील एक नवीन चित्रपट आहे आणि तो फ्रँचायझीची मूल्ये जपतो, तसेच टीझरमधील साहसाला एका नवीन स्तरावर घेऊन जातो. अजय देवगण, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी आणि संजय मिश्रा खूप मजेशीर आहेत आणि त्यांना रितेश देशमुख, अंजली आनंद, रवी किशन आणि मुलांनी उत्तम साथ दिली आहे.” कॉमेडी, अॅक्शन, समुद्री डाकू, स्टंट, साहस, ड्रामा, चोरी, खजिन्याचा शोध इत्यादी – हे सर्व मनोरंजक घटक २ तास २४ मिनिटांत एकत्र येतात.”

चित्रपटात नेहमीप्रमाणे विनोदांचा भडीमार आणि गोंधळाच्या घटनांची मालिका दाखवण्यात आली आहे. काही प्रेक्षकांच्या मते, चित्रपटातील हलकाफुलका विनोद, कलाकारांची केमिस्ट्री आणि काही प्रसंग मनोरंजक आहेत. त्यामुळे हा चित्रपट एकदातरी पाहण्यास हरकत नसल्याचे अनेकांनी सोशल मीडियावर नमूद केले आहे. दुसरीकडे, अनेक प्रेक्षकांनी चित्रपटावर टीका करत कथा कमकुवत असल्याचे म्हटले आहे. काहींनी विनोद जबरदस्तीने घुसडल्याची भावना व्यक्त केली असून, आधीच्या ‘धमाल’ चित्रपटांच्या तुलनेत हा भाग कमी प्रभावी वाटल्याचे मत नोंदवले आहे. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये तर चित्रपटाला ‘एव्हरेज’, ‘फालतू कॉमेडी’ आणि ‘निराशाजनक’ अशा प्रतिक्रिया देण्यात आल्या आहेत.

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दरम्यान, चित्रपटाचे खरे यश बॉक्स ऑफिसवरील कमाई आणि पुढील काही दिवसांतील प्रेक्षकांचा प्रतिसाद यावर अवलंबून असेल. सुरुवातीच्या प्रतिक्रिया संमिश्र असल्या तरी, सुट्टीच्या काळात आणि वीकेंडमध्ये चित्रपटाच्या कमाईत वाढ होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Dhamaal 4 movie review mixed reactions audience response

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Published On: Jul 11, 2026 | 10:17 AM

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