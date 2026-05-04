पत्नीशी अनैतिक संबंधाचा संशय; मित्रानेच केले मित्रावर जीवेघणा हल्ला

دوघेही एकलहराकडे जात असताना सचिनने 'पत्नीचे लफडे सुरू असून तिला रंगेहाथ पकडायचे आहे, आपण शॉर्टकटने जाऊ' असे सांगून प्रभाकर यांना राखेच्या खदाणीच्या निर्जन रस्त्यावर नेले.

Updated On: May 04, 2026 | 11:07 AM
नाशिक : पत्नीसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून एकाने आपल्याच जिवलग मित्राचा गळा चिरून आणि पोटात सुरा खुपसून खून करण्याचा प्रयत्न केला. ही धक्कादायक घटना एकलहरा जवळील राखेच्या खदाणीजवळ घडली. सुदैवाने, पीडित तरुणाने वार हाताने अडवल्याने त्याचे प्राण वाचले. मात्र, या झटापटीत त्याच्या हाताची बोटे गंभीररीत्या कापली गेली आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभाकर नानाभाऊ साळवे (वय ४१, रा. श्रमिकनगर, ओझर) हे फेब्रिकेशनचा व्यवसाय करतात. संशयित आरोपी सचिन उर्फ मुरलीधर सिताराम धोंडगे (रा. डोंगरेज, ता. सटाणा) हा त्यांचा मित्र आहे. १ मे रोजी दुपारी सचिनने प्रभाकर यांना फोन केला. ‘पत्नीला भेटायला एकलहरा येथे जायचे आहे, मला ओझरवरून पिकअप कर’ असे त्याने सांगितले. मित्राच्या शब्दावर विश्वास ठेवून प्रभाकर रात्री ८ वाजता आपल्या दुचाकीने (एमएच १५ जेबी ४२०६) ओझरजवळ दहाव्या मैलावर पोहोचले. दोघेही एकलहराकडे जात असताना सचिनने ‘पत्नीचे लफडे सुरू असून तिला रंगेहाथ पकडायचे आहे, आपण शॉर्टकटने जाऊ’ असे सांगून प्रभाकर यांना राखेच्या खदाणीच्या निर्जन रस्त्यावर नेले.

दरम्यान, रात्री ९.१५ च्या सुमारास सचिनने लघुशंकेचे बहाणे करून गाडी थांबवण्यास सांगितली. रस्ता निर्मनुष्य असल्याने प्रभाकर यांना शंका आली, त्यांनी गाडी पुढे नेण्याचा प्रयत्न करताच सचिनने बॅगेतून धारदार शस्त्र काढून थेट प्रभाकर यांच्या गळ्याला लावले.

सुदैवाने जीव वाचला; पोटावर कोयत्याने वार

दुचाकी घसरून दोघेही खाली पडले. संतापलेल्या सचिनने प्रभाकर यांच्या पोटावर जोरात वार केला, परंतु प्रभाकर यांनी प्रसंगावधान राखत तो वार हाताने पकडला. यामध्ये त्यांच्या हाताची बोटे गंभीररीत्या कापली गेली. गंभीर जखमी अवस्थेतही त्यांनी तिथून पळ काढला आणि एका वाहनधारकाच्या मदतीने सुरक्षा रक्षकांपर्यंत पोहोचून आपली सुटका करून घेतली. घटनेची माहिती मिळताच नाशिकरोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

जखमी व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात नेलं

जखमी प्रभाकर यांना तातडीने बिटको आणि त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून, फरार संशयित आरोपी सचिन धोंडगे याच्या अटकेसाठी पथके रवाना केली आहेत. या भीषण घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

