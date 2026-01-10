Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jalna Crime: जालन्यात नात्याला काळीमा! मामानेच अल्पवयीन भाचीवर दोन वर्षे केले लैंगिक अत्याचार, मामींचाही सहभाग

जालन्यात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. मामाने पत्नीच्या मदतीने अल्पवयीन भाचीवर दोन वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपी मामा अटकेत असून मामीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Jan 10, 2026 | 12:11 PM
  • जालना जिल्ह्यातील धक्कादायक कौटुंबिक अत्याचार प्रकरण
  • मामाकडून अल्पवयीन भाचीवर दोन वर्षे लैंगिक अत्याचाराचा आरोप
  • मामीकडून शारीरिक छळ व साथ दिल्याचा आरोप
जालना: जालन्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मामाने आपल्या अलपवयीन भाचीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. हा घृणास्पद प्रकार मामाने आपल्या पत्नीच्या साहाय्याने केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना तब्ब्ल दोन वर्षांपासून पिडीतेसोबत सुरु होती. पीडितेने तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मामाच्या विरोधात आणि मामीच्या विरुद्ध शारीरिक छळाचा गुन्हा दाखल केला आहे असून आरोपी मामाला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांच्या तपासानुसार, कौटुंबिक वादातून पीडितेच्या आईने तिच्या पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला होता. त्यानंतर महिलेने दुसरं लग्न केलं. त्यावेळी महिलेच्या दुसऱ्या पतीपासून तिच्या मुलीला सोबत ठेवण्यास नकार दिला होता आणि यामुळेच १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी तिच्या मामाच्या घरी राहू लागली. पीडितेच्या मामाने दोन वर्षणापासुन दारूच्या नशेत तिच्यासोबत घृणास्पद कृत्य केले. त्यानंतर अल्पवयीन पीडिता कशीबशी आरोपीच्या घरातून पळून तिच्या वडिलांजवळ पोहोचली. पीडितेने घडलेली घटना तिच्या आजीला सांगितलं. तिच्या आजीने आणि तिने पोलीस स्टेशन गाठले. पोलिसांना या प्रकरणी तक्रार देण्यात आली.

मामानेच भाची बेपत्ता झाल्याची तक्रार

सुरुवातीला आरोपी मामानेच पोलीस स्टेशनमध्ये आपली भाची बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. २६ डिसेंबरला ही तक्रार देण्यात आली होती. त्याप्रमाने पोलिसांनी पीडितेच्या आई- वडिलांची चौकशी केली. तपासादरम्यान, मुलीचे खरे वडील हिंगोली येथे राहत असून तिची आई तिच्या दुसऱ्या पतीसोबत राहते असल्याचं आढळून आले. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी जाऊन प्रकरणाचा तपास केला. तेव्हा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचं प्रकार समोर आला. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी मामला अटक केली. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडितेने कोणावर केले आरोप ?

    Ans: तिच्या मामावर लैंगिक अत्याचाराचा आणि मामीवर शारीरिक छळाचा आरोप आहे.

  • Que: अत्याचार किती काळ सुरू होता?

    Ans: 2 वर्षे

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी मामाला अटक केली असून मामीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Jan 10, 2026 | 12:11 PM

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज
Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप
Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….
Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी
