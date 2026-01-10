Jalna Crime: जालन्यात नात्याला काळीमा! मामानेच अल्पवयीन भाचीवर दोन वर्षे केले लैंगिक अत्याचार, मामींचाही सहभाग

Parbhani Accident: परभणीत भीषण अपघात! कीर्तन आटोपून घरी परतणाऱ्या दुचाकीला कारची धडक, तीन वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू
काय घडलं नेमकं?
पोलिसांच्या तपासानुसार, कौटुंबिक वादातून पीडितेच्या आईने तिच्या पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला होता. त्यानंतर महिलेने दुसरं लग्न केलं. त्यावेळी महिलेच्या दुसऱ्या पतीपासून तिच्या मुलीला सोबत ठेवण्यास नकार दिला होता आणि यामुळेच १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी तिच्या मामाच्या घरी राहू लागली. पीडितेच्या मामाने दोन वर्षणापासुन दारूच्या नशेत तिच्यासोबत घृणास्पद कृत्य केले. त्यानंतर अल्पवयीन पीडिता कशीबशी आरोपीच्या घरातून पळून तिच्या वडिलांजवळ पोहोचली. पीडितेने घडलेली घटना तिच्या आजीला सांगितलं. तिच्या आजीने आणि तिने पोलीस स्टेशन गाठले. पोलिसांना या प्रकरणी तक्रार देण्यात आली.
मामानेच भाची बेपत्ता झाल्याची तक्रार
सुरुवातीला आरोपी मामानेच पोलीस स्टेशनमध्ये आपली भाची बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. २६ डिसेंबरला ही तक्रार देण्यात आली होती. त्याप्रमाने पोलिसांनी पीडितेच्या आई- वडिलांची चौकशी केली. तपासादरम्यान, मुलीचे खरे वडील हिंगोली येथे राहत असून तिची आई तिच्या दुसऱ्या पतीसोबत राहते असल्याचं आढळून आले. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी जाऊन प्रकरणाचा तपास केला. तेव्हा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचं प्रकार समोर आला. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी मामला अटक केली. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे.
Ans: तिच्या मामावर लैंगिक अत्याचाराचा आणि मामीवर शारीरिक छळाचा आरोप आहे.
Ans: 2 वर्षे
Ans: आरोपी मामाला अटक केली असून मामीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.