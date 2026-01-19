Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

प्लेसमेंट फर्ममध्ये सेक्रेटरी पदाचे आमिष दाखवून नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या तरुणींना आमिष दाखवले आणि त्यांना लैंगिक संबंधात भाग पाडले, काय आहे नेमकं प्रकरण?

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:17 PM
फरीदाबादमधील सायबर क्राईम सेंट्रल पोलिस स्टेशनने अटक केलेल्या एका टोळीच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की, आरोपींनी त्यांच्या प्लेसमेंट फर्ममध्ये सेक्रेटरी पदाचे आमिष दाखवून नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या तरुणींना आमिष दाखवले आणि त्यांना लैंगिक संबंधात भाग पाडले. एका आरोपीच्या मोबाईल फोनवर सापडलेल्या अश्लील व्हिडिओंवरून हे उघड झाले आहे.

पोलिसांच्या चौकशीत असे दिसून आले की, आरोपी हॉटेलमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या तरुणींच्या मुलाखती घेण्यासाठी विविध शहरांमध्ये फिरत असत. या काळात त्यांनी महिलांचे मोबाईल नंबरही मिळवले. नंतर, ते त्यांच्याशी संपर्क साधत असत आणि त्यांना त्यांच्या फर्ममध्ये सेक्रेटरी पदाचे आणि चांगल्या पगाराचे आमिष दाखवून त्यांना आमिष दाखवायचा.

पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

यादरम्यान, आरोपी त्यांना त्यांच्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवायचा, चौकशीदरम्यान एका आरोपीने तीन महिलांशी संबंध असल्याची कबुली दिली. त्याने करोल बाग, दिल्ली, मुंबई आणि पुणे येथे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. पोलीस आरोपींच्या मोबाईलची तपासणी करत असताना त्यांना दोन-तीन तरुणींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आढळले. या व्हिडिओंच्या आधारे पोलिसांनी एका आरोपीची चौकशी केली, ज्याने तीन तरुणींना नोकरीचे आमिष दाखवून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याची कबुली दिली. तथापि, या तिन्ही घटना शहरातील नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी या संदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

सचिव असल्याचे आश्वासन दिले

सायबर क्राइम पोलिस स्टेशनचे सेंट्रल एसएचओ विमल कुमार यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील एका आरोपीने सेक्रेटरी असल्याचे आमिष दाखवून तीन तरुणींशी शारीरिक संबंध ठेवल्याची कबुली दिली आहे. ज्या ज्या शहरात या घटना घडल्या त्या प्रत्येक शहरातील पोलिसांना माहिती दिली जाईल. हे लक्षात घ्यावे की तीन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी बनावट प्लेसमेंट एजन्सी चालवणाऱ्या आणि नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला होता.

तीन आरोपींना अटक

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची ओळख पटली आहे ती विशाल, फरिदाबादमधील दयाल नगरचा रहिवासी, हर्ष कुमार, दिल्लीतील बलजीत नगरचा रहिवासी आणि योगेश कुमार, दिल्लीतील उत्तम नगरचा रहिवासी अशी आहे. गेल्या वर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी, आरोपीने एका तरुणीला विमान कंपनीत नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून ४३,८०० रुपयांची फसवणूक केल्याची कबुली दिली. आरोपीने तिची मुलाखत घेतली आणि तिला नियुक्ती पत्र दिले. नंतर, नियुक्ती पत्र बनावट असल्याचे उघड झाले.

हॉटेलमध्ये अर्जदारांची मुलाखत घेणे

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अटक केलेल्या आरोपींनी हॉटेलमध्ये खोली बुक करून अर्जदारांची मुलाखत घेतल्याचे उघड केले. या काळात, ते अर्जदारांकडून गणवेश, प्रशिक्षण, कॅन्टीन कार्ड आणि इतर शुल्कासाठी ३०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत असत. पैसे मिळाल्यानंतर, ते बनावट नियुक्ती पत्रे देत असत. अर्जदार कंपनीत पोहोचेपर्यंत त्यांना फसवणूक झाल्याचे कळत असे, परंतु आरोपी आधीच हॉटेलमधून पळून गेला होता.

ते अशा प्रकारे तरुणांना अडकवत असत

ही टोळी शहराच्या विविध भागात कार्यरत असल्याचे पोलिसांना आढळले. आरोपी प्रथम त्यांच्या फर्मची जाहिरात जॉब प्लेसमेंट वेबसाइटवर करायचे. जाहिरात पोस्ट केल्यानंतर, नोकरी शोधणारे अर्ज करायचे.

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Published On: Jan 19, 2026 | 07:17 PM

